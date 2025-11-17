ข่าวดาราบันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 16:10 น.
เปิดคลิป ‘แจ็ก แปปโฮ’ สร้างวีรกรรมที่ญี่ปุ่น ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้หน้า Lawson วิวฟูจิ ชาวเน็ตแห่อายแทน-กลัวโดนแบน ด้านเจ้าตัวสวนกลับ ‘เขาจะรู้เหรอครับว่าผมเป็นคนไทย’

เกิดเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนัก กรณียูทูปเบอร์สายฮา แจ็ก แปปโฮ เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ขณะถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ใกล้สถานี Kawaguchiko จุดเช็คอินยอดนิยม ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสาขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

แจ็ก แปปโฮ โพสต์คลิปจังหวะที่หนุ่มแจ็กเต้นอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ พร้อมแพลนกล้องไปอีฝั่งถนน เผยให้เห็นนักท่องเที่ยวยุโรปและคนญี่ปุ่นถือโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพตรงหน้า เจ้าตัวระบุแคปชั่นว่า “แม้ใครจะดูถูกฉัน ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น” พร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ผมคนเหม๋นเด้อจ๊ะ”

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นาน มีผู้เข้าชมวิดีโอทะลุ 1.5 ล้านครั้ง และ มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นไปในทิศทางต่าง ๆ กว่า 4 พันคอมเมนต์ บางส่วนมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้คนญี่ปุ่นมองนักท่องเที่ยวไทยในแง่ลบได้ ทั้งยังเป็นห่วงว่าการกระทำเช่นนี้ อาจเป็นเหตุให้หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิผิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปอีกได้ เพราะในอดีตเคยมีการปิดสถานที่เพราะมีผู้ทำตัวไร้มารยาทและทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าว

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เตือนว่า “ขอล่ะครับ อย่าหาทำอะไรบ้านนอก ๆ แบบนี้เลยครับ คุณเป็นนักท่องเที่ยว มาแปปเดียวก็กลับ แต่ทำตัวแบบนี้ เพื่อนร่วมชาติที่เขาอาศัยทำงานอยู่ที่นี่จะถูกเหมารวมไปด้วย ละช่วงนี้กระแสไม่เอาคนต่างชาติยิ่งแรง ๆ อยู่” ฝั่ง แจ๊ก แปปโฮ ตอบกลับว่า “เค้าจะรู้เหรอครับว่าผมเป็นคนคนไทย”

นอกจากนี้ยังมีความเห็นอื่น ๆ เข้ามาคอมเมนต์เตือนว่า “จุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดที่ไม่มีใครเตือนเราได้ครับคนเตือนเยอะขนาดนี้เขายังเลือกเชื่อตัวเขาเองคนเดียว”, “ไปเที่ยวแบบคนปกติมันยากมากเลยหรอครับ” และ “อย่าเลย อายแทน ไปที่ไหนก็เคารพกฎระเบียบบ้านเค้าหน่อย มีขอบเขตหน่อยก็ดีค่ะ”

ขณะเดียวกัน กอล์ฟ กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล เจ้าของเพจท่องเที่ยว กอล์ฟมาเยือน ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้น อธิบายว่า “ผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ แค่ปกติ คนย่านนี้ ก็ค่อนข้างมีปัญหากับนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเยอะแล้วไม่ข้ามทางม้าลายกันอยู่แล้วด้วย ถึงขนาดมีป้ายเตือนเป็นภาษาไทยเลย จริง ๆ เที่ยวต่างประเทศ อาจจะต้องศึกษาวัฒนธรรมเค้าด้วย เพื่อให้ไม่ไปรบกวนเค้าครับ”

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 16:10 น.
