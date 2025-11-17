สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท
กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเสียแล้ว เมื่อล่าสุดสื่อในญี่ปุ่นลงข่าว “แจ๊กแปปโฮ” อินฟลูฯไทย ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้หน้า Lawson วิวฟูจิ ชี้ไม่เหมาะสม
สืบเนื่องจากประเด็นดราม่าที่ แจ็กแปปโฮ อินฟลูเอนเซอร์สายฮา ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่เจ้าตัวจะปีนขึ้นรถตู้สีดำแล้วเต้นหน้าร้านลอว์สัน วิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินที่โด่งดังที่สุดของแดนปลาดิบ ใกล้สถานีคาวากุจิโกะ พร้อมแคปชั่นว่า “แม้ใครจะดูถูกฉัน ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น”
แน่นอนว่าเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ถูกชาวเน็ตจำนวนมากวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และไม่เคารพกฎและมารยาทในท้องถิ่น อีกทั้งบางส่วนมองว่าการกระทำของเขาอาจทำให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่นเปลี่ยนไปในทางที่แย่ เพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นเกิดกระแสต่อต้านชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวมากเกินไป จนส่งผลต่อผู้คนและสถานที่ในท้องถิ่นนั้นๆ
ล่าสุด สื่อในญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอข่าวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพาดหัวข่าวว่า “タイ人youtuberが日本でやらかし。富士山ローソンの車上でダンスする動画が大炎上！「タイの恥」” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ยูทูบเบอร์ชาวไทยก่อเรื่องฉาวในญี่ปุ่น คลิปเต้นบนหลังคารถที่ Lawson หน้าภูเขาไฟฟูจิกลายเป็นไวรัลเดือด! ‘ความอับอายของประเทศไทย'”
