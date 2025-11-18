ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.20 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร ญี่ปุ่น VS โบลิเวีย ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.20 น.
- สนาม : สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียว
- ถ่ายทอดสด : BG Sports
วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น – โบลิเวีย
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ญี่ปุ่น
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพซามูไรบลู ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ ฮาจิเมะ โมริยาสึ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โทโมกิ ฮายากาวะ, สิโยชิ วาตานาเบะ, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ, โชโกะ ทานิกูจิ, ริตสึ โดอัน, ไคชู ซาโนะ, ไดจิ คามาดะ, เคย์โตะ นากามูระ, ทาเคฟูสะ คุโบะ, ทาคูมิ มินามิโนะ และ อายาเสะ อูเอดะ
โบลิเวีย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ออสการ์ วิลเลกาส เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย กิลเยร์โม วิสการ์รา, ดิเอโก้ โมลิน่า, มาร์เซโล่ ตอร์เรซ, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ แฟร์นานเดซ, ร็อบสัน มาเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล, มิเกลิโต้, เอ็นโซ่ มอนเตโร่ และ เฟอร์นันโด นาว่า
สถิติการพบกันของ ญี่ปุ่น – โบลิเวีย
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 26/03/19 ญี่ปุ่น 0-1 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
- 19/06/00 ญี่ปุ่น 2-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
- 18/06/00 ญี่ปุ่น 2-0 โบลิเวีย (กระชับมิตร)
- 05/06/99 โบลิเวีย 1-1 ญี่ปุ่น (โกปา อเมริกา)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ญี่ปุ่น
- 15/10/25 ชนะ กานา 2-0 (กระชับมิตร)
- 14/10/25 ชนะ ปารากวัย 2-0 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 แพ้ บราซิล 0-5 (กระชับมิตร)
- 09/09/25 เสมอ เม็กซิโก 2-2 (กระชับมิตร)
- 06/09/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โฐลิเวีย
- 14/11/25 แพ้ เกาหลีใต้ 0-2 (กระชับมิตร)
- 15/10/25 แพ้ รัสเซีย 0-3 (กระชับมิตร)
- 10/10/25 ชนะ จอร์แดน 1-0 (กระชับมิตร)
- 10/09/25 ชนะ บราซิล 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 แพ้ โคลอมเบีย 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ญี่ปุ่น (3-4-2-1) : โทโมกิ ฮายากาวะ (GK) – สิโยชิ วาตานาเบะ, จุนโนะสึเกะ ซูซูกิ, โชโกะ ทานิกูจิ – ริตสึ โดอัน, ไคชู ซาโนะ, ไดจิ คามาดะ, เคย์โตะ นากามูระ – ทาเคฟูสะ คุโบะ, ทาคูมิ มินามิโนะ – อายาเสะ อูเอดะ
โบลิเวีย (4-3-3) : กิลเยร์โม วิสการ์รา (GK) – ดิเอโก้ โมลิน่า, มาร์เซโล่ ตอร์เรซ, ดิเอโก้ อาร์โรโย่, โรแบร์โต้ แฟร์นานเดซ – ร็อบสัน มาเธอุส, เออร์วิน วากา, กาเบรียล วิลลามิล – มิเกลิโต้, เอ็นโซ่ มอนเตโร่, เฟอร์นันโด นาว่า
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
ญี่ปุ่น 2-0 โบลิเวีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: