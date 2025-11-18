เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย
เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่หลังมีปากเสียงกันและฉวยโอกาสตอนแม่ลงจากรถ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าว โลคัล12 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงถึงเหตุการณ์ประหลาดหลังจากที่แม่ได้รายงานว่ารถถูกขโมยไปจากหน้าโรงเรียนประถม ก่อนจะพบว่าจริงๆแล้วรถไม่ได้โดนขโมยแต่เป็นลูกชายวัย 10 ขวบขับรถกลับบ้านเอง
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พวกเขาได้รับแจ้งเหตุรถถูกขโมย ซึ่งแม่เล่าว่าเธอมีปากเสียงกับลูกชายวัย 10 ขวบ ก่อนที่เธอจะจอดรถหน้าโรงเรียนเพื่อส่งเอกสารให้โรงเรียน แต่เมื่อกลับมารถหายไปแล้ว โดยตำรวจสามารถตามตัวรถคันดังกล่าวได้สำเร็จ ซึ่งพบลูกชายอยู่ในที่นั่งคนขับ ซึ่งเด็กชายไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด
ทั้งนี้เมื่อตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าไม่มีใครขึ้นรถ และทำให้ตำรวจยืนยันว่าเด็กชายคนดังกล่าวเป็นคนขับเอง
ขณะที่พยานให้ปากคำว่าพวกเขาพบเห็นรถคันดังกล่าวขับรถอันตราย ทั้งปีนเคิร์บ ขับรถเร็ว และเกือบชนรถยนต์คันอื่น
ทั้งนี้เมื่อตำรวจถึงที่เกิดเหตุ ก็ได้พูดคุยกับพ่อเด็กและทางพ่อกล่าวว่าเขารู้สึกตกใจที่ลูกกลับบ้านมาคนเดียว อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้จับกุมพ่อของเด็ก หลังจากพบว่าพ่อของเด็กมีหมายจับคดี ฉ้องโกงทรัพย์สินและการฉ้อโกงทางโทรเลข
