แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

ดราม่าร้อนแรงข้ามประเทศ หลัง “แจ็ก แปปโฮ” ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คลิปดังกล่าวบันทึกนาที แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อ ปีนขึ้นไปยืนเต้นบนหลังคารถเช่าคันหนึ่ง มีฉากหลังเป็นร้านสะดวกซื้อ Lawson สาขาฮิตที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิ ในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น
ทันทีที่คลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตไทยจำนวนมากได้เข้าไปตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่เคารพกฎระเบียบและมารยาทในพื้นที่สาธารณะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องวินัยอย่างมาก หลายคนกังวลว่าการกระทำนี้จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวไทยโดยรวม แต่ แจ็ก แปปโฮ กลับตอบกลับคอมเมนต์ในลักษณะท้าทาย
ดราม่ายิ่งทวีความรุนแรงขึ้น หลัง พลอย-PIGKAPLOY (พิคคาพลอย) นักแสดงและยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ทนไม่ไหว ต้องเข้าไปคอมเมนต์เตือนสติ แจ็ก แปปโฮ ด้วยข้อความยาวเหยียด พลอยชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหานักท่องเที่ยวล้นอย่างหนัก จนคนท้องถิ่นเดือดร้อนเรื่องมารยาทและการรบกวนพื้นที่สาธารณะ หลายเมืองถึงขั้นต้องออกกฎเข้ม ปรับเงิน หรือปิดเส้นทาง
คลิปนี้อาจมองว่าตลก แต่ “เป็นตัวอย่างชัดเจนของสิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นเบื่อ” เริ่มมองนักท่องเที่ยว (รวมถึงคนไทย) ในแง่ลบ แม้จะมองว่าแค่ปีนรถเล่น แต่ในสายตาคนท้องถิ่น นี่คือการไม่เคารพกฎระเบียบ พลอยยังได้ตำหนิ แจ็ก แปปโฮ ที่ตอบโต้คนที่มาเตือนด้วยการล้อเลียน และปิดท้ายว่า “ทุกการกระทำของเรา เท่ากับภาพลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศในสายตาคนนอก”
หลังจากประเด็นนี้กลายเป็นที่ถกเถียง สื่อญี่ปุ่นหลายสำนักก็ได้นำเหตุการณ์นี้ไปรายงานข่าว ทำให้เรื่องยิ่งบานปลาย
ล่าสุดแตงโม ภรรยาของ แจ็ก แปปโฮ ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อ ยอมรับว่าพยายามห้ามสามีแล้วแต่ไม่เป็นผล “มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ” และ “ไม่นึกถึงลูก” เธอลั่นว่า “คุมไม่ได้จริงๆ” บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ และเธอไม่ขอปกป้องการกระทำดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ทุกคนวิจารณ์นั้น “ถูกของทุกคน มันอยู่ในจุดที่ใครเตือนก็ไม่ได้”
ในที่สุด แจ็ก แปปโฮ ก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า ขอน้อมรับทุกคำตำหนิและขออภัยทุกคน แต่เขายืนยันว่าจะไม่ลบคลิป ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการหนีปัญหา แต่จะน้อมรับทุกคำด่า จะใช้คลิปนี้เป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไป ซึ่งคลิปดังกล่าวมียอดวิวมากกว่า 10 ล้านวิวไปแล้ว
เพจดังยังทนไม่ไหว ส่งข้อมูลถึงตำรวจญี่ปุ่น ให้จัดการ
เพจเฟซบุ๊กดังคนไทยที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่วกับญีปุ่น “J-doradic” ได้โพสต์แจ้งความคืบหน้าว่า ทางเพจได้ตัดสินใจส่งเรื่องร้องเรียนไปยังการหน่วยงานตำรวจญี่ปุ่นแล้ว
ทางเพจระบุว่า ได้ทำการแท็กบัญชี X (ทวิตเตอร์) ทางการของ สถานีตำรวจจังหวัดยามานาชิ พร้อมทั้งส่งคลิปวิดีโอของ แจ็ก แปปโฮ ประกอบเป็นหลักฐาน เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากร้าน Lawson สาขาดังกล่าว อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตำรวจจังหวัดยามานาชิ
J-doradic ชี้ว่า พฤติกรรมของ แจ็ก แปปโฮ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายญี่ปุ่นในข้อหา 迷惑行為防止条例違反 (Meiwaku Kōi Bōshi Jōrei Ihan) หรือ ข้อหาฝ่าฝืนข้อห้ามทำพฤติกรรมรบกวนในที่สาธารณะ หากเข้าข่ายในกรณีร้ายแรง ข้อหานี้อาจมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน (ประมาณ 240,000 บาท)
ทางเพจได้แนบข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ส่งถึงตำรวจ มีใจความสรุปว่า “มีการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายป้องกันพฤติกรรมรบกวนสาธารณะ ชายที่คาดว่าเป็นยูทูบเบอร์ชาวไทยได้ถอดเสื้อ ปีนหลังคารถ และเต้นถ่ายคลิปในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก จึงขอให้ตำรวจช่วยตรวจสอบ”
เพจ J-doradic ทิ้งท้ายว่า แม้จะไม่แน่ใจว่าตำรวจญี่ปุ่นจะมีการตอบกลับหรือไม่ แต่เชื่อว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีเท่าที่สามารถทำได้แล้ว
