อ.เจษฎา ถาม แจ็ก แปปโฮ คุ้มไหม ยอดคนดู 10 ล้านวิว แลกชื่อเสียงคนไทย

อ.เจษฎา ถาม แจ็ก แปปโฮ คุ้มไหม ยอดคนดู 10 ล้านวิว แลกชื่อเสียงคนไทยทั้งประเทศ ไม่แปลกใจไม่ลบโพสต์ ได้ยอดเอนเกจขนาดนั้น
จากกรณีที่ แจ็ก แปปโฮ เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ขณะถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ใกล้สถานีคาวากุจิโกะ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ตอนนี้ มีคนดูโพสต์เต้น 10 กว่าล้านวิวแล้ว . คิดเป็นเงินก็หลายหมื่นบาทอยู่ .. แต่แลกกับชื่อเสียงคนไทยทั้งประเทศ คุ้มกันมั้ยครับ”
ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “”แจ็กแปปโฮ แจง ไม่ลบโพสต์ น้อมรับทุกคำด่า” .. แหงล่ะครับ ได้ยอดเอนเกจขนาดนั้น ไม่ยอมลบแน่ๆ” ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเขียนก่อนที่คลิปของ แจ็กแปปโฮ จะหายไปจากเฟซบุ๊ก
