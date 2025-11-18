ตัวเต็งมาพร้อมหน้า สรุปรายชื่อ 6 เกมเข้าชิง Game of The Year จากเวที The Game Awards 2025
สรุปรายชื่อ 6 เกมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากงาน The Game Awards 2025 ก่อนจะทราบผู้ชนะกันในเดือนธันวาคมนี้
เมื่อคืนที่ผ่านมา (17 พฤศจิกายน) The Game Awards ได้เผยรายชื่อรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในปี 2025 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยในปีนี้มีการชิงรางวัลมากถึง 29 สาขา
โดยไฮไลท์คงหนีไม่พ้นสาขาใหญ่ที่สุดอย่าง Game of The Year หรือ เกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2025 ซึ่งในปีนี้มีเกมที่เข้าชิงสาขานี้ 6 เกม และทุกเกมถือว่าเป็นตัวเต็งและมีศักยภาพมากพอที่จะคว้ารางวัลนี้ด้วยกันทั้งหมด
สรุปรายชื่อ 6 เกมเข้าชิงรางวัล Game of The Year จากงาน The Game Awards 2025
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
- Hades II (Supergiant Games)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios/Deep Silver)
ทั้งนี้ การตัดสินของ The Game Awards จะนับ 90% จากกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ และอีก 10% มาจากการโหวตของผู้เล่นทั่วโลก โดยแฟน ๆ สามารถเริ่มโหวตให้กับผู้ชนะในทุกหมวดหมู่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนที่จะมีการประกาศผู้ชนะในงานประกาศรางวัล The Games Awards 2025 ที่จะจัดขึ้นที่ Peacock Theater ในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้
อ้างอิง : thegameawards.com
