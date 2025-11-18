เกมส์

ตัวเต็งมาพร้อมหน้า สรุปรายชื่อ 6 เกมเข้าชิง Game of The Year จากเวที The Game Awards 2025

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:18 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:25 น.
66

สรุปรายชื่อ 6 เกมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากงาน The Game Awards 2025 ก่อนจะทราบผู้ชนะกันในเดือนธันวาคมนี้

เมื่อคืนที่ผ่านมา (17 พฤศจิกายน) The Game Awards ได้เผยรายชื่อรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในปี 2025 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยในปีนี้มีการชิงรางวัลมากถึง 29 สาขา

โดยไฮไลท์คงหนีไม่พ้นสาขาใหญ่ที่สุดอย่าง Game of The Year หรือ เกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2025 ซึ่งในปีนี้มีเกมที่เข้าชิงสาขานี้ 6 เกม และทุกเกมถือว่าเป็นตัวเต็งและมีศักยภาพมากพอที่จะคว้ารางวัลนี้ด้วยกันทั้งหมด

สรุปรายชื่อ 6 เกมเข้าชิงรางวัล Game of The Year จากงาน The Game Awards 2025

  • Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive/Kepler Interactive)
  • Death Stranding 2: On The Beach (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)
  • Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD/Nintendo)
  • Hades II (Supergiant Games)
  • Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
  • Kingdom Come: Deliverance II (Warhorse Studios/Deep Silver)
Credit : The Game Awards

ทั้งนี้ การตัดสินของ The Game Awards จะนับ 90% จากกรรมการซึ่งคัดเลือกมาจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ และอีก 10% มาจากการโหวตของผู้เล่นทั่วโลก โดยแฟน ๆ สามารถเริ่มโหวตให้กับผู้ชนะในทุกหมวดหมู่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 9.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนที่จะมีการประกาศผู้ชนะในงานประกาศรางวัล The Games Awards 2025 ที่จะจัดขึ้นที่ Peacock Theater ในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

อ้างอิง : thegameawards.com

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

