แจ็กแปปโฮ สวนชาวเน็ต หลังถูกเตือนเรื่องมารยาทที่ญี่ปุ่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”

แจ็กแปปโฮ อินฟลูเอนเซอร์ดัง ปีนขึ้นไปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ หน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ จนคนไทยแห่คอมเมนต์บอกอายแทน เจ้าตัวเลือกตอบโต้คอมเมนต์แบบกวน ๆ
ล่าสุด (17 พ.ย. 68) แจ็กแปปโฮ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้สวนกลับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เตือนเรื่องมารยาทในการทำคอนเทนต์ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเผ็ดร้อน โดยมีข้อความระบุว่า “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”
ดราม่านี้เริ่มต้นเมื่อ แจ็กแปปโฮ บินไปเที่ยวญี่ปุ่นและลงคลิปในเฟซบุ๊กตัวเอง โดยภาพเผยให้เห็นเขา ถอดเสื้อ ปีนขึ้นไปยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ
จุดเกิดเหตุคือหน้าร้านสะดวกซื้อ Lawson ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดฮิตที่คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเรื่องระเบียบความสงบ
คลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสทัวร์ลงอย่างหนัก โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เตือนอย่างสุภาพว่า “มีมารยาทก่อนนะคะ เข้าใจว่ามีเงิน แต่ควรพกสิ่งอะไรที่ดีๆไปค่ะ บ้านเมืองเขามีกฎนะคะ”
แทนที่จะรับฟังคำเตือนอย่างสุภาพ แจ็กแปปโฮกลับเลือกตอบโต้ด้วยข้อความเชิงกวน และยังตอบคอมเมนต์อื่นในทำนองไม่สนใจดราม่า เช่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”
สาเหตุที่คนไทยจำนวนมากโกรธ คือ พวกเขามองว่าการกระทำนี้เป็นการเสียมารยาทในที่สาธารณะของญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยทั้งหมด และอาจทำให้คนไทยที่อาศัยหรือทำงานในญี่ปุ่น ต้องรับผลกระทบต่อเนื่อง
