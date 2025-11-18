แจ็ก แปปโฮ โพสต์ขอโทษ ปมคลิปเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น ลั่นไม่ลบคลิป
แจ็ก แปปโฮ โพสต์ขอโทษ ปมคลิปเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น ลั่นไม่ลบคลิป เพราะไม่ต้องการหนีปัญหา น้อมรับทุกคำด่า ล่าสุดคลิปบนเฟซหายไปแล้ว
แจ็ก แปปโฮ เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ขณะถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ใกล้สถานีคาวากุจิโกะ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด แจ็ก แปปโฮ หรือนาย จาตุรงค์ พาโพธิ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมระบุว่า “ที่ผมไม่ลบโพส คือผมไม่ต้องการหนีปัญหา อย่างน้อยๆ นี่ก็เป็นการผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ไม่ใช่ลบเพื่อให้คนลืมไปว่าเราไม่ได้ทำ เราทำให้มันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำ ผมน้อมรับทุกคำด่า…
ขออภัยทุกคนด้วยครับ”
โดยใต้โพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตเข้ามาทั้งให้กำลังใจและวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบไปแล้วบนเฟซบุ๊ก แต่บน TikTok ยังไม่ได้ถูกนำออกแต่อย่างใด
