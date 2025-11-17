ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 17:01 น.
ศาลอาชญากรรมสงครามบังกลาเทศ ตัดสินประหารชีวิต ชีค ฮาสินา อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีสั่งปราบปรามม็อบนักศึกษา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 ราย

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ศาลอาชญากรรมสงครามบังกลาเทศ ได้ตัดสินโทษประหารชีวิต ชีค ฮาสินา (Sheikh Hasina) อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกโค่นล้มจากอำนาจ การตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีนานหลายเดือน ซึ่งพบว่าเธอมีความผิดฐานสั่งการให้มีการปราบปรามนักศึกษาจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อปีที่แล้ว

คำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการทางกฎหมายครั้งสำคัญที่สุดต่ออดีตผู้นำบังกลาเทศในรอบหลายสิบปี และเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งพรรค Awami League ของฮาสินาถูกห้ามลงแข่งขัน

ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Crimes Tribunal) ในกรุงธากา ได้อ่านคำตัดสินท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด โดยที่นางฮาสินาไม่ได้อยู่ในศาล เนื่องจากเธอได้หลบหนีไปยังประเทศอินเดีย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024

ฮาสินาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และได้รับโทษประหารชีวิตในข้อหาฆาตกรรมผู้คนหลายรายในระหว่างการประท้วงของนักศึกษา

ขณะที่ทางอัยการแจ้งต่อศาลว่า มีหลักฐานคำสั่งโดยตรงของฮาสินาให้ใช้กำลังถึงแก่ชีวิตเพื่อปราบปรามการประท้วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 โดยมีรายงานของสหประชาชาติระบุว่า มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,400 คน และบาดเจ็บอีกหลายพันคน ซึ่งถือเป็นเหตุรุนแรงที่สุดในบังกลาเทศนับตั้งแต่สงครามอิสรภาพในปี 1971

ก่อนมีคำตัดสิน ฮาสินา ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและตั้งคำถามถึงความยุติธรรมของกระบวนการพิจารณาคดี โดยกล่าวกับ Reuters ผ่านทางอีเมลว่า “กระบวนการเหล่านี้เป็นการจัดฉากที่มีแรงจูงใจทางการเมือง” และเป็นคำตัดสินที่ “ได้ข้อสรุปไว้ล่วงหน้าแล้ว”

เธอยังกล่าวว่าเธอถูกปฏิเสธการแจ้งกำหนดการพิจารณาคดีที่เพียงพอ และถูกปฏิเสธโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างมีความหมาย โดยยืนยันว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังถึงแก่ชีวิต

บังกลาเทศเผชิญกับความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องก่อนมีคำตัดสิน โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ระเบิดแสวงเครื่อง และการวางเพลิงยานพาหนะทั่วประเทศอย่างน้อย 30 ครั้ง แม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตก็ตาม

ซาจีบ วาเซด บุตรชายและที่ปรึกษาของฮาสินา กล่าวว่า พวกเขาจะไม่อุทธรณ์คำตัดสินนี้ เว้นแต่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพรรค Awami League เข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาล

ฮาสินายังเตือนถึงความโกรธแค้นที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้สนับสนุนพรรค และระบุว่าผู้ภักดีต่อพรรคนับล้านจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนกุมภาพันธ์

อ้างอิง : www.reuters.com

 

