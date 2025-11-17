ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ

ตึกแดง วินเทจ ออกแถลงการณ์ขอโทษลูกค้า หลังแม่ค้าด่าแรง ‘ไม่ซื้ออย่าจับ ถามได้จะได้ฉลาด!’ ยืนยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิลูกค้า เตรียมดำเนินการอย่างจริงจัง

จากกรณี ลูกค้าเดินเที่ยวกับครอบครัวที่ตึกแดง วินเทจ ย่านจัตุจักร แต่กลับถูกแม่ค้าต่อว่าอย่างรุนแรงหลังจากหยิบกล่องเหล็กขึ้นมาดูว่า “ไม่รู้ถามได้นะ จะได้ฉลาด! นั่นกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ! มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นหรอ” เธอจึงหันกลับไปกล่าวขอโทษ พร้อมแจงว่าไม่เห็นป้ายแจ้งว่าห้ามจับ แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงดท่านั้น เพราะแม่ค้าเดินไปพูดกับร้านระแวกใกล้เคียงฟังว่าเธอหยิบของมาเปิดดูแล้วไม่ปิด ซึ่งเธอโต้กลับว่าใช้มือเดียวจับส่วนอีกมือถือถุงช้อปปิ้งอยู่ ฝั่งแม่ค้าจึงตอบกลับว่าล้อเล่นและขอโทษที่เสียงดัง

ล่าสุด ตึกแดง วินเทจ ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก ตึกแดงวินเทจ จตุจักร ระบุว่า “ประกาศจากตึกแดง วินเทจ Official Statement from Tuek Daeng Wintage

ตึกแดง วินเทจ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ค้า ซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายท่าน

เราขอยืนยันว่าตึกแดง วินเทจ ไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดความปลอดภัย ความเคารพ หรือสิทธิของลูกค้า และเราจะดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อกังวลที่แจ้งให้เราทราบ เรามุ่งมั่นทำให้ตึกแดงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้เสมอ

ขออภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนตึกแดง วินเทจ”

ภาพจาก Facebook : ตึกแดงวินเทจ จตุจักร

