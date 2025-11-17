ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 16:54 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:39 น.
หลวงตาบุญชื่น เดินธุดงค์ถึงไหนแล้ว ล่าสุดวันนี้พลังศรัทธาแห่เป็นห่วง รวมตัวเฝ้ารอหลวงพอเดินเท้าให้พรต่อเนื่อง หลังทราบข่าวมีอาการวูบ แต่ปฏิเสธพักฟื้นที่รพ. หล่มสัก

พลังศรัทธาแห่เป็นห่วงกันจำนวนมาก หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับอาการป่วยของหลวงตา บุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระเกจิสายกรรมฐาน วัย 77 ปี ผู้กำลังเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าในระยะทางกว่า 1,500 กิโลเมตร เกิดอาการวูบและต้องเข้ารับการรักษาภาวะเลือดจางที่โรงพยาบาลหล่มสัก แต่ต่อมาด้วยความมุ่งมั่นในกิจวัตรอันแข็งแกร่ง หลวงพ่อจึงตัดสินใจธุดงค์ต่อทันที โดยเมื่อวานนี้ (16 พ.ย.68) หลังประสานแพทย์ให้ตรวจร่างกายและพบมีภาวะอาการโลหิตจางจึงนิมนต์หลวงพ่อเติมเลือดที่ รพ.หล่มสักในช่วงเช้า จากนั้นปฏิเสธที่จะอยู่พักรักษาตัว

ทำให้ต่อมา หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลหล่มสักเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปยังวัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก ระยะทางประมาณ 5 กม. โดยมีพุทธศาสนิกชนมารอกราบและถวายน้ำที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหล่มสัก และตลอดเส้นทางที่หลวงตาธุดงค์ผ่านจะมีรถโรงพยาบาลหล่มสักและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู คอยดูแลตลอดเส้นทาง ก่อนจำวัดที่ วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพ Facebook @banyen.bupasiri

ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ย.68) เมื่อช่วงเช้าที่ปผ่านมา หลวงตาบุญชื่นออกบิณฑบาตร ร่วมกับพระสงฆ์ 3 รูป ณ วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ต.หนองไขว โดยออกเดินธุดงค์จากวัดอินทร์เตชะสว่างวราราม มุ่งหน้าไปทางอ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จุดหมายหลวงตาบุญชื่นและคณะญาติธรรม จะเข้าพักและจำวัดที่ “วัดโนนศรัทธาชุม” ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ภาพ Facebook @ยาโยอิ เบอร์ปัง

อัปเดตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านม เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม” เปิดเผยรายละเอียดโดยติดแฮชแท็ก #หลวงตาบุญชื่นธุดงค์เป็นวันที่37 อยู่ในเขตของจังหวัด เพชรบูรณ์ จากนั้นระบุรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่า “เพชรบูรณ์” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 978,372 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก คำขวัญ: เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง #หลวงตาบุญชื่นธุดงค์ 68 พระดีไม่มีมวลสาธุชนกลับคิดสนิทใจ #พระป่า 17 พฤศจิกายน 68

ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม

เปิดประวัติ หลวงตาบุญชื่น พระธุดงค์สายป่า อายุ 77 ปี

“หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท” พระธุดงค์สายป่า อายุ 77 ปี เดิมเป็นชาวบ้านเสาเล้า ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เคยเป็นทหารเกณฑ์และไปสู้รบในสงครามเวียดนาม ประมาณปี 2512 สังกัดพลกองพันปืนใหญ่ จ.อุดรธานี และเคยผ่านการฝึกรบพิเศษ ก่อนปลดประจำการพร้อมเหรียญทหารผ่านศึก

แต่งงานแล้วมีลูก 4 คน หลังจากสร้างครอบครัว ได้ขอครอบครัวลาบวช และชอบศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่น ตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรม

ตั้งแต่ปี 2552 และออกแสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุติ เดินธุดงค์ไปหลายที่จำวัดตามป่าเขา และจำพรรษาในถ้ำเตียงสิริขันธ์ บนเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร ต่อเนื่อง 4 ปี เข้าอุปสมบทเป็นพระ และปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์มานานกว่า 10 ปี รวมกว่า 10 พรรษา

ต้องการบำเพ็ญเพียร แสวงบุญ ตามรอยหลวงปู่มั่นฯ โดยกำหนดเดินให้ได้วันละ 25 – 30 กม. ใช้เวลาเดินประมาณ 4 กม. ต่อชั่วโมง ไม่รับปัจจัย ไม่ปลุกเสกสิ่งใด ไม่มีของขลังใด ของที่ได้จากการเดินธุดงค์ หลวงตาจะเปิดโรงทานมอบให้ผู้คน/คนแก่/เด็ก/คนท้อง/ผู้ป่วยนอนติดเตียง/บุคคลทั่วไป/วัด..ที่ท่านขอพักจำวัด

หลวงตาบุญชื่น ฉันวันละมื้อ (มื้อเช้าก่อนออกเดินธุดงค์) และถึงร่างกายจะชราอีกทั้งมีโรคเลือดจาง แต่ไม่ได้กังวล ไม่ขอขึ้นรถ ปล่อยให้เป็นไปตามสังขาร ตราบใดเดินไหวยังจะแสวงบุญทุกปี หลังออกพรรษาจะเดินจาริกธุดงค์เหมือนทุกปี สำคัญที่สุดคือกิจของสงฆ์จะต้องไม่ขาด มีบิณฑบาต ทำวัตรเช้าเย็น สวดมนต์ เจริญภาวนา และศึกษาธรรมะ

ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพ @ตำรวจป่า ศรัทธาธรรม
ภาพจาก Facebook @ น. โน้ต ฟ.เฟิร์ส 8 พ.ย.68
17พ.ย. 68 หลวงตาออกจากวัดอินทร์เตชะสว่างวณาราม มุ่งหน้า วัดโนนศรัทธาชุม ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (แฟ้มภาพ)
17พ.ย. 68 หลวงตาออกจากวัดอินทร์เตชะสว่างวณาราม มุ่งหน้า วัดโนนศรัทธาชุม ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (แฟ้มภาพ)

