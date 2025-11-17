นาทีระทึก งูหลามยักษ์ยาว 6 เมตร ลากไกด์อินโดฯลงน้ำ รัดคอแน่น เกือบเอาชีวิตไม่รอด
เหตุการณ์สุดระทึก เมื่อไกด์นำเที่ยวชาวอินโดนีเซียถูกงูหลามยักษ์ยาวกว่า 6 เมตร ลากตกเรือลงไปในน้ำ ถูกรัดคอแน่น โชคดีเพื่อนร่วมทีมช่วยได้ทัน
ภาพวิดีโอสุดสยองได้บันทึกวินาทีที่งูหลามขนาด 6 เมตร ลากไกด์นำเที่ยวคนหนึ่งลงไปในน้ำ ก่อนจะรัดคอของเขาจนแน่น ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจบนแม่น้ำแห่งหนึ่งบนเกาะบอร์เนียว
เฮรู ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงูที่มาพร้อมกับประสบการณ์ ได้เดินทางลงเรือไปตามแม่น้ำ เมื่อกลุ่มของเขาพบงูหลามขนาดใหญ่นอนอยู่ใกล้ริมฝั่ง
ในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเฮรูนั่งอยู่ที่ขอบเรือ ก่อนจะเอื้อมมือลงไปในน้ำสีดำและจับงูหลามบริเวณใกล้ศีรษะ แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่องูได้ลากเฮรูตกจากเรือลงไปในน้ำ และหายไปใต้ผิวน้ำชั่วขณะ
เมื่อเฮรูโผล่ขึ้นมา เขาดิ้นรนอย่างสุดกำลังในน้ำ ขณะที่งูหลามเริ่มพันลำตัวรัดรอบลำตัวของเขาอย่างรวดเร็ว ก่อนจะรัดขึ้นไปถึงแขนและลำคอ
ลูกเรือที่เหลือบนเรือจึงรีบกระโดดลงไปช่วยทันที พวกเขาพยายามต่อสู้กับงูหลามเพื่อคลายตัวงูออกจากลำคอของเฮรู ซึ่งต้องใช้ชายสองคน คนหนึ่งจับหัวงูและอีกคนจับหางงู เพื่อปลดปล่อยไกด์ออกมา ซึ่งเฮรูรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ
หลังจากเหตุการณ์ยุติลง งูหลามตัวนี้ถูกจับได้และถูกนำขึ้นมาบนเรือ ซึ่งลูกเรือได้ถ่ายรูปกับมัน ก่อนที่จะปล่อยมันกลับคืนสู่ป่าในเวลาต่อมา
โมฮาหมัด อลิซา ผู้ถ่ายคลิปวิดีโอเล่าว่า งูหลามตัวนี้เป็นงูที่ “ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุด” เท่าที่กลุ่มของพวกเขาเคยเจอมา “มันถูกปล่อยไปหลังจากนั้น หลักการของเราคือจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต” เขากล่าว “การถ่ายภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากมีข่าวเศร้าที่ชายชาวอินโดนีเซียวัย 61 ปี ถูกพบเสียชีวิตอยู่ภายในงูหลามขนาด 8.5 เมตร บนเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย
