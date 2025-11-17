ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 14:25 น.
เหตุฆาตกรรมสุดสะเทือนใจ เมื่อตำรวจฝรั่งเศสจับกุมแม่วัย 31 ปี หลังลงมือจับลูกวัย 5 สัปดาห์กดน้ำจนเสียชีวิต เจ้าตัวสารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับสามี

เมืองเล็กๆ ในฝรั่งเศสต้องตกอยู่ในความตกใจ เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมสุดสลด แม่คนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าจับลูกสาววัย 5 สัปดาห์กดน้ำจนเสียชีวิต หลังเกิดการโต้เถียงกับพ่อของเด็กอย่างรุนแรง

หญิงวัย 31 ปี ถูกตำรวจจับกุมหลังจากเธอหลบหนีออกจากบ้าน โดยที่ร่างของทารกน้อยถูกทิ้งไว้ในห้องพัก เหตุการณ์สยองขวัญนี้เกิดขึ้นในเมืองบาเยอ (Bayeux) หลังจากที่แม่และพ่อของเด็กทะเลาะกันอย่างรุนแรงในช่วงคืนวันศุกร์ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน

อัยการฝรั่งเศสระบุว่า พ่อของเด็กได้เดินออกจากแฟลตไปเพื่อสงบสติอารมณ์ หลังจากการโต้เถียงกันยุติลง โจเอล การ์ริกู อัยการ กล่าวว่า “หลังจากทะเลาะกัน พ่อก็ออกไปข้างนอกเพื่อสงบสติอารมณ์”

“หลังจากนั้นเธอก็ฆ่าลูกของเธอ” การ์ริกูเสริม “จากนั้นเธอก็ออกจากสถานที่และส่งข้อความไปหาคู่รักของเธอเพื่อบอกสิ่งที่เธอเพิ่งทำไป”

เมื่อพ่อของเด็กกลับมาถึงบ้านก็พบว่าหญิงวัย 31 ปีหายไปแล้ว ตำรวจพบแม่ของเด็กในอีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมาบนถนน และทำการจับกุมตัวเธอทันที โดยอัยการระบุว่าเธอรับสารภาพกับเหตุอาชญากรรมที่ก่อขึ้น คาดว่าแม่จะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม และอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมผู้เยาว์

ด้าน อาร์โนด์ ตองเคอเรล รองนายกเทศมนตรีของเมืองบาเยอ ที่มีประชากรเพียง 12,000 คน กล่าวถึงความหวาดกลัวของชุมชนต่อเหตุการณ์ที่น่าเศร้าครั้งนี้ว่า “ทุกคนตกอยู่ในความตกใจ การเกิดของทารกในแต่ละเดือนมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น”

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

