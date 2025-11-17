พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก
ครอบครัวในรัฐอิลลินอยส์แจ้งความ ลูกสาววัย 14 ปีหายตัวไปจากบ้าน ก่อนถูกพบเป็นศพในรถบ้านหลังบ้านพัก ผู้ต้องสงสัยเป็นชายที่มีประวัติล่วงละเมิดทางเพศ
เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจในรัฐอิลลินอยส์ เมื่อเด็กหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งถูกพบเป็นศพในรถบ้าน (RV) ที่จอดอยู่ด้านหลังบ้านพักของเธอเอง เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากถูกแจ้งว่าหายตัวไปเมื่อวันศุกร์ ตำรวจได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมแก่ผู้ต้องสงสัย ซึ่งมีประวัติอาชญากรรมและเคยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาก่อน
ไคลีย์ โทเบอร์แมน (Kylie Toberman) เด็กหญิงวัย 14 ปี นักมวยปล้ำดาวรุ่ง ถูกแจ้งว่าหายตัวไปในเมืองแวนดาเลียเมื่อเวลาประมาณ 06:30 น. ของวันศุกร์ และมีการพบร่างของเธอในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
เมแกน เซลเลอร์ แม่ของไคลีย์ โทเบอร์แมน ได้ยืนยันการเสียชีวิตของลูกสาวผ่าน Facebook พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
“ฉันยังเด็กและโง่… ฉันคิดว่าฉันไว้ใจบางคนได้ แต่ตอนนี้ลูกของฉันกลายเป็นนางฟ้าไปแล้ว ฉันจะไม่เงียบหรือหยุดจนกว่าลูกสาวของฉันจะได้รับความยุติธรรม! ลูกของฉันช่าง สวยงาม, ฉลาด และห่วงใย ผู้คนเหลือเกิน”
ผู้ต้องสงสัยคือ อาร์โนลด์ บี. ริเวรา (Arnold B. Rivera) วัย 43 ปี mujเคยถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์และ ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (อายุ 9 ถึง 16 ปี) มาแล้วในปี 2000 แม้ว่าข้อหาเหล่านั้นจะถูกยกเลิกไปเพื่อแลกกับการรับสารภาพในคดีทำร้ายร่างกายสาธารณะ แต่ริเวราก็กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในปี 2008 ในคดีครอบครองรถยนต์ที่ถูกขโมย
ขณะนี้ ริเวราถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่ง, ข่มขืนกระทำชำเราทางอาญาอย่างรุนแรง และซ่อนเร้นการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการฆาตกรรม เขาถูกควบคุมตัวโดยไม่มีสิทธิ์ประกันตัว
สโมสร Vandal Wrestling Takedown Club ซึ่งไคลีย์เป็นนักมวยปล้ำอยู่ ได้โพสต์ไว้อาลัยบน Facebook ว่า: “พวกเราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียนักมวยปล้ำคนหนึ่งของเรา ไคลีย์ โทเบอร์แมน… ทีมงานและชุมชนของเรากำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียเด็กสาวที่แสนน่ารักและสดใสคนนี้”
อ้างอิง : nypost.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก
- ขนลุก ตร.โตเกียวจับหนุ่มแอบถ่ายภาพเปลือยหญิงวัย 50 ปี อ้างแค่อยากรู้การใช้ชีวิตของผู้หญิง
- คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: