วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยปี 2025 ชี้ชัด ‘มหาเศรษฐีชาย’ กับ ‘มหาเศรษฐีหญิง’ เลือกคู่ต่างกัน ภรรยาเศรษฐีชายมักอายุน้อยกว่ามาก สวนทางกับสามีเศรษฐีหญิงที่มักรวยเท่ากัน
อยากเป็นหนูตกถึงข้าวสารต้องรู้ คนที่รวยที่สุดในโลกอย่างเหล่ามหาเศรษฐี เขาเลือกคู่ชีวิตจากอะไร? พวกเขาตกหลุมรักคนธรรมดาแบบในนิยาย หรือมีสูตรสำเร็จการเลือกสเปกซ่อนอยู่
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเดาสุ่ม แต่มีงานวิจัยที่พยายามแกะรอยคู่ชีวิตของเจ้าชายกับนางซินอย่างจริงจัง โดยศึกษาฐานข้อมูลมหาเศรษฐีจาก Forbes และข้อมูลสำมะโนประชากร คำตอบที่ได้อาจไม่โรแมนติกเท่าไร แต่มันเผยให้เห็นโครงสร้างบางอย่างที่ชัดเจนมาก
โลกของคนรวย มักเลือกคนที่เหมือนกัน
งานวิจัยชิ้นใหม่มากในปี 2025 ชื่อ “Marrying a Billionaire” ได้ศึกษามหาเศรษฐีชาวอเมริกัน 948 คน (ที่เคยติดอันดับ Forbes ระหว่างปี 2010–2022) เพื่อตามดูว่าคู่สมรสของพวกเขาคือใคร มาจากชนชั้นไหน
เมื่อเจาะจงไปที่กลุ่มมหาเศรษฐีที่แต่งงานแล้ว 701 คน ผลลัพธ์ที่ได้นั้นชัดเจนมาก ประมาณ 95% ของคู่สมรส ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ชนชั้นบน” เมื่อวัดจากอาชีพหรือสถานะทางเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจคือ ไม่มีคู่สมรสแม้แต่คนเดียวในชุดข้อมูลนี้ที่มาจาก ชนชั้นแรงงาน
พูดง่ายๆ คือ มหาเศรษฐีไม่ได้คบหากับคนหาเช้ากินค่ำเป็นหลัก แต่พวกเขามักเลือกคู่ชีวิตที่อยู่ในโลกสังคมใกล้เคียงกัน เป็นคนรวย คนมีการศึกษาสูง หรือคนทำงานระดับบริหาร
มหาเศรษฐีชาย VS มหาเศรษฐีหญิง สเปกไม่เหมือนกัน
งานวิจัยชิ้นเดิมยังพบว่า มหาเศรษฐีผู้ชายกับมหาเศรษฐีผู้หญิง มีรูปแบบการเลือกคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ภรรยาของมหาเศรษฐีผู้ชาย มักมีบทบาทที่ต่างออกไป ส่วนหนึ่งทำงานในมูลนิธิหรืองานการกุศล บางคนทำงานในบริษัทของสามี หรืออยู่ในสายอาชีพ “ไลฟ์สไตล์และศิลปวัฒนธรรม” เช่น ดีไซเนอร์ นักสะสมงานศิลปะ
มีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือ “Elite Homemaker” หรือ “แม่บ้านระดับบน” พวกเธอไม่ได้ทำงานบ้านจิปาถะอย่างล้างจานถูบ้าน เพราะมีทีมงานหรือคนรับใช้ดูแล แต่หน้าที่ของมาดามคือการ ดูแลเครือข่ายสังคม ดูแลบ้าน จัดการทีมงาน และออกงานสังคม ซึ่งเป็นงานบริหารจัดการชีวิตระดับสูง ขณะที่ สามีของเศรษฐินีส่วนใหญ่ มักเป็นนักธุรกิจระดับสูง หรือเป็นมหาเศรษฐี/ผู้บริหารระดับใหญ่อยู่แล้ว
งานวิจัยสรุปว่า ผู้หญิงที่รวยมากๆ มักจะแต่งงานกับคนระดับเดียวกันหรือรวยกว่าเท่านั้น ในแง่ของสถานะและชนชั้น พวกเธอมีแนวโน้มที่จะมีคู่สมรสที่อยู่ในกลุ่ม “ชนชั้นสูงทางเศรษฐกิจ” น้อยมากจะเลือกผู้ชายฐานะต่ำต้อยกว่า
เรื่องของอายุ ยิ่งแก่ยิ่งมีเมียเด็ก
อีกหนึ่งประเด็นคลาสสิกคือเรื่องอายุ มีงานวิจัยชื่อ “The Golden Years” ที่ศึกษาข้อมูลคนในทำเนียบ Forbes 400 กลุ่มคนที่รวยที่สุดในอเมริกาเทียบกับคนทั่วไป ผู้ชายในกลุ่ม Forbes 400 เมื่อแต่งงานครั้งแรก จะมีอายุแก่กว่าภรรยาโดยเฉลี่ยประมาณ 7 ปี (ขณะที่คนอเมริกันทั่วไปแก่กว่าภรรยา 2-4 ปี)
พอแต่งงานใหม่ รอบสองขึ้นไป ตัวเลขน่าสนใจขึ้นไปอีก พบว่าจะมีภรรยาคนใหม่อายุน้อยกว่าตัวเองโดยเฉลี่ยถึง 22 ปี (เทียบกับคนทั่วไปที่ห่างกัน 9-12 ปี)
แต่สำหรับ ผู้หญิงที่รวยมาก (Female Forbes 400) พวกเธอไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่เด็กกว่าแบบสุดขั้ว ช่องว่างอายุระหว่างเธอกับคู่สมรส แทบไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วไป
บทบาทในบ้าน เมื่อผู้ชายรวย ภรรยามักไม่ทำงาน
งานวิจัย “Gender in the One Percent” (2020) ศึกษาครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่ม Top 1% ด้านรายได้ของสหรัฐฯ พบความแตกต่างในบทบาทการทำงานอย่างชัดเจน
-
ในบ้านที่ ผู้ชาย หาเงินจนติด Top 1% มีภรรยาเพียง 29% ที่ทำงานนอกบ้านรับเงินเดือน
-
ในบ้านที่ ผู้หญิง หาเงินจนติด Top 1% มีสามีถึง 84% ที่ยังคงทำงานนอกบ้านรับเงินเดือน
ข้อมูลนี้ชี้ว่า แม้ในยุคสมัยใหม่ ครัวเรือนที่ร่ำรวยระดับ Top 1% จำนวนมากเกินครึ่ง ยังคงใช้โมเดลค่อนข้างดั้งเดิม คือ ผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงหลัก ผู้หญิงดูแลบ้านและงานสังคม
งานวิจัยอีกชิ้นยังพบว่า สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ในกลุ่ม Top 1% “การแต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้สูง” คือเส้นทางหลักที่ทำให้พวกเธอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ (มีเพียง 1 ใน 20 ครอบครัว Top 1% เท่านั้น ที่ผู้หญิงเป็นคนหาเงินจนติดอันดับด้วยตัวเอง)
แล้วเรื่อง “ความสวย” ล่ะ?
คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ แล้วหน้าตา รูปร่าง ความสวยล่ะ มีผลแค่ไหน ในเชิงวิชาการ ต้องบอกว่า แทบไม่มีฐานข้อมูลเชิงปริมาณที่ดีพอจะตอบเรื่องนี้ได้ตรงๆ
งานวิจัยทั่วไปมักพูดกว้างๆ ว่า ผู้ชายให้ค่าน้ำหนักกับความเยาว์วัยและรูปลักษณ์ภายนอก ขณะที่ผู้หญิงให้ค่าน้ำหนักกับทรัพยากร แต่การศึกษานี้เป็นค่าเฉลี่ยของมนุษย์ทั่วไป ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสัดส่วนหรือวัดระดับความสวยของภรรยามหาเศรษฐีมาวิเคราะห์จริงจัง
หากพูดแบบตรงไปตรงมาคือ ในโลกของงานวิจัย ภรรยามหาเศรษฐีถูกนิยามด้วยชนชั้น ทุนทางสังคม และบทบาทในโครงสร้างครอบครัว มากกว่า “ขนาดหน้าอก เอว หรือสะโพก”
สุดท้ายแล้ว ถ้าจะสรุปโปรไฟล์คู่ชีวิตของมหาเศรษฐีจากข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ และยุโรป) จะได้ภาพประมาณนี้:
-
อยู่โลกเดียวกัน: คู่ของมหาเศรษฐีแทบทั้งหมดมาจากชนชั้นกลางระดับบนถึงชนชั้นสูง มีการศึกษาดี มีทุนทางสังคมสูง ไม่ใช่คนธรรมดาที่ไม่มีเครือข่ายอะไรเลย
-
ถ้าเป็นมหาเศรษฐีชาย: ภรรยามีแนวโน้มที่จะอายุน้อยกว่า (โดยเฉพาะการแต่งงานรอบสอง) และมักรับบทบาทสนับสนุนครอบครัว เช่น งานการกุศล งานศิลปะ หรือเป็น “ผู้จัดการชีวิตระดับบน” มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือน
-
ถ้าเป็นมหาเศรษฐีหญิง: สามีมักจะมีฐานะดีมากอยู่แล้ว (นักธุรกิจ ผู้บริหาร หรือมหาเศรษฐีอีกคน) และยังคงทำงานหาเงินต่อไป
ต้องย้ำว่า ทั้งหมดนี้คือ ค่าเฉลี่ยและแนวโน้ม ไม่ใช่กฎเหล็ก ยังมีมหาเศรษฐีที่แต่งงานกับเพื่อนสมัยเรียน หรือคนที่มาจากพื้นเพธรรมดา เพียงแต่ในทางสถิติแล้ว กรณี “ชนชั้นบนแต่งงานกับชนชั้นบน” นั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่ามาก
ข้อมูลชุดนี้ยังเป็นข้อมูลฝั่งตะวันตกเป็นหลัก รูปแบบความสัมพันธ์ของมหาเศรษฐีในเอเชีย จีน หรือตะวันออกกลาง อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
