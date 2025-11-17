“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว
ซาบอล อีกหนึ่งสมาชิก OHANA โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว ท่ามกลางกระแสปลด เดอะมีน ออกจากตำแหน่งบัญชี
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก OHANA clip ออกแถลงการณ์การณ์ฉบับเต็ม ระบุว่า “แถลงการณ์ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด ขอแจ้งให้ทราบว่า นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) ตําแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด อีกต่อไป” จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด ซาบอล สุฑาวุฒิ พรรณโกมุท อีกหนึ่งสมาชิก OHANA ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่า “ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายและ” โดยในช่องคอมเม้นท์นั้นยังพบว่าภรรยาเข้ามาเขียนข้อความว่า “ให้มันได้อย่างนี้ค่ะชื่นชมผัวมาก สู้คนบ้าง อย่าสู้แต่กูค่ะ 55555” และยังคอมเมนต์อีกด้วยว่า “ขอโทษค่ะทุกคนเสียงในหัวมันดังไปหน่อย555555”
นอกจากนี้ ซาบอล ยังได้แชร์โพสต์ของ อาร์ม OHANA หรือ มนัสวี เที่ยงธรรม และระบุอีกด้วยว่า “กอดกันไว้เว้ย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
