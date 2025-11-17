ข่าวดาราบันเทิง

OHANA ประกาศ เดอะมีน ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:19 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:02 น.
206
OHANA ออกแถลงการณ์ เดอะมีนพ้นสภาพพนักงาน

Ohana ออกแถลงการณ์ ‘เดอะมีน’ พ้นสภาพพนักงานแล้ว เตือนห้ามแอบอ้างชื่อบริษัท แฟนคลับสงสัยปัญหาเรื่องเงิน หลังสมาชิกพร้อมใจแชร์คลิปตรวจสอบเงิน

ทำเอาแฟน ๆ ใจหาย หลังจากจบ Ohana Meeting ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า เดอะมีน หรือ นายพงศธร เหลาจันทึก ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของโอฮาน่าตั้งแต่วันนี้ 17 พ.ย. 68 เป็นต้นไป

เพจเฟซบุ๊ก OHANA clip ออกแถลงการณ์การณ์ฉบับเต็ม ระบุว่า “แถลงการณ์ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด ขอแจ้งให้ทราบว่า นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) ตําแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด อีกต่อไป

ทางบริษัทขอเรียนว่า จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลดังกล่าวหลังจากนี้ หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัท ชื่อ OHANA หรือ ชื่อพนักงานของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ใด ๆ โปรดใช้วิจารณญาณ ทางบริษัทไม่ขอชี้แจง เหตุผล เพราะอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด”

OHANA ประกาศข่าว เดอะมีน พ้นสภาพพนักงานเเล้ว
ภาพจาก Facebook : OHANA clip

ขณะเดียวกัน แฟน ๆ ของเจ็ดหนุ่มยังคงสงสัยถึงสาเหตุที่ เดอะมีน ออกมาจากบริษัท บางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจจะออกจากบริษัทมาระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากช่วงหลังมักจะไม่เห็นเขาในคลิปสักเท่าไหร่ ก่อนหน้านี้ อู๊ดดี้ เมธาวุฒิ สีขำ และ บิ๊กกี้ พงศกร ผ่อนผาแดง สองสมาชิกในกลุ่มเคยหายหน้าไปจากช่องหนึ่ง มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าทั้งสองไปทำธุระ แต่ในกรณีของเดอะมีนไม่มีการออกมาชี้แจงเหตุผลใด ๆ อีกทั้งช่วงที่มีการถ่ายโฆษณากับแบรนด์รองเท้าเขาก็ไม่ร่วมงานในครั้งนี้

ย้อนกลับไปในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ทั้ง 7 หนุ่มได้จัดงาน Ohana Meeting ครั้งที่ 2 ตอน อดีต ปัจจุบัน อนาคต มีการแสดงละครเวทีและคอนเสิร์ตจากศิลปินคนดังมากมาย ในช่วงท้ายให้สมาชิกแต่ละคนออกมาพูดความรู้สึกทีละคน เดอะมีนกล่าวว่า “ให้ทุกคนเก็บความสุขกลับบ้านให้เต็มที่นะครับ ขอบคุณทุกคนครับ” ประโยคดังกล่าวทำให้หลายคน ๆ คนสงสัยว่าหรือเดอะมีนจะออกจากการเป็นสมาชิกโอฮาน่าแล้ว

คลิป Ohana
ภาพจาก Youtube : ohana clip

ทั้งนี้ หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงิน เพราะเขารับตำแหน่งเป็นบัญชีในบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด ซึ่ง อาร์ม มนัสวี เที่ยงธรรม, ดิ๊ว ศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้, ซาบอล สุฑาวุฒิ พรรณโกมุท 3 สามชิกในกลุ่ม รวมทั้ง แอวแซงแมลง ผู้จักการส่วนตัวของอาร์ม และ ภรรยาของดิ๊วกับซาบอล ออกมาแชร์คลิปวิดีโอของ เพจของเพื่อน พร้อมกันในวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาของคลิปนั้นกล่าวถึงการตรวจสอบเงินบริษัท

อย่างไรก็ดี แฟน ๆ ของโอฮาน่าออกมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม พร้อมสนับสนุนทั้ง 7 หนุ่มที่เลือกเส้นทางใหม่ของตนเอง เช่น “อย่าถามหาเหตุผลกันอีกเลยนะคะ ถ้าอ่านแบบครบถ้วนทุกตัวอักษรก็พอจะเดาเรื่องกันได้ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องยากของโอฮาน่าที่จะออกมาประกาศด้วย สุดท้ายเคารพการตัดสินใจของทุกคน ขออย่างเดียวอย่าเลิกทำคลิปนะคะ ความสุขของเราอยู่ที่นี่จำนวนมากจริงๆ รัก OHANA” และ “แยกย้ายไปทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ขออย่างเดียวอย่าออกแบบทะเลาะกัน จากกันด้วยดี ยังมารับเป็นแขกรับเชิญได้”

เพจของเพื่อน พูดเกี่ยวกับเรื่องโกงเงิน
ภาพจาก Facebook : เพจของเพื่อน
เพื่อนโอฮาน่าแชร์คลิปเกี่ยวกับการโกงเงิน
ภาพจาก : Facebook
Ohana
ภาพจาก Instagram : zangmalang
ชาวผให้กำลังใจโอฮาน่า
ภาพจาก Facebook : OHANA clip
ชาวเน็ตให้กำลังใจโอฮาน่า-2
ภาพจาก Facebook : OHANA clip

