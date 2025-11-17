ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 15:15 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 15:15 น.
68
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ
ภาพจาก : FB/ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

อัยการสูงสุดคนใหม่ สั่งอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ชูวิทย์ชี้ทำให้อดีตนายกฯ เข้าสถานะ “มีคดีค้าง” ทันที ส่งผลให้ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษผู้สูงอายุ

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2568) นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีต ส.ส. ได้โพสต์เฟซบุ๊กจุดประเด็นร้อน กรณีอัยการสูงสุดคนใหม่มีความเห็นให้ยื่น อุทธรณ์คดีมาตรา 112 ของนายทักษิณ ชินวัตร โดยโยงตรงๆ ว่าเรื่องนี้เป็น “แผนสกัด” ไม่ให้ทักษิณออกจากเรือนจำก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า

ก่อนหน้านี้ ศาลอาญามีคำพิพากษายกฟ้องคดีมาตรา 112 กรณีนายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงโซล โดยเห็นว่าเนื้อหาโจมตีการรัฐประหาร ไม่ได้พาดพิงสถาบันฯ โดยตรง แต่ล่าสุด นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุดคนใหม่ สั่ง “เดินหน้าอุทธรณ์” คดีต่อศาลอุทธรณ์

การอุทธรณ์คดี 112 ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง
ภาพจาก : FB/ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

ทำไมอุทธรณ์ถึงบล็อกการพักโทษ

ชูวิทย์อธิบายกลไกที่ทำให้การอุทธรณ์มีผลกระทบต่อสถานะของนายทักษิณ ดังนี้

1. เกณฑ์พักโทษ

  • โทษจำคุก 1 ปีของทักษิณ หากรับโทษครบ 1 ใน 3 (ประมาณ 4 เดือน) จะเข้าเกณฑ์ยื่นขอ “พักโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้มีอายุเกิน 70 ปี”

2. เงื่อนไขหลัก

  • เงื่อนไขสำคัญคือ นักโทษต้องไม่มี “คดีค้างอยู่ในระบบ”
ชูวิทย์เตือนว่าประเทศกำลังถูกเล่นเกมการเมืองที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ภาพจาก : FB/ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

ชูวิทย์จึงตีความว่า การที่อัยการยื่นอุทธรณ์คดีมาตรา 112 ทำให้ทักษิณกลับมาอยู่ในสถานะ “ยังมีคดีค้างอยู่ในระบบ” ทันที ส่งผลให้ไม่เข้าเกณฑ์พักโทษผู้สูงอายุ

ชูวิทย์ ระบุว่า นี่คือ แผนสกัด ไม่ให้นายทักษิณออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษ 1 ปี และเป็นการบีบให้อยู่ยาวข้ามจังหวะการเลือกตั้งครั้งหน้า

ในโพสต์เดียวกัน ชูวิทย์ยังโยงประเด็นไปถึงสมรภูมิการเมืองอื่น โดยวิจารณ์ว่า ประเทศนี้กำลังถูกเล่นเกม “กินรวบประเทศไทย” ด้วยการเอา “อิสรภาพของคน” และ “อำนาจงบประมาณ” มาใช้เป็นเครื่องมือการเมือง

หมายเหตุ : ฝ่ายอัยการสูงสุดเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า การอุทธรณ์คดี 112 เป็นอำนาจตามกฎหมายของอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ในสนามการเมืองจริง โพสต์ของชูวิทย์ทำให้ “เกมคดี 112” ถูกมองเป็นหนึ่งในหมากใหญ่ที่อาจกำหนดทิศทางการเมืองไทย

ทักษิณมีสถานะคดีค้างอยู่ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้ง
ภาพจาก : FB/ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

