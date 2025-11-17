บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี และพ้นสภาพพนักงานบริษัทฯ แฟนคลับแห่เขียนให้กำลังใจ

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก OHANA clip ออกแถลงการณ์การณ์ฉบับเต็ม ระบุว่า “แถลงการณ์ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด ขอแจ้งให้ทราบว่า นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) ตําแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นาย พงศธร เหลาจันทึก (เดอะมีน) จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด อีกต่อไป” จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุด เดอะมีน หรือ พงศธร เหลาจันทึก ได้มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยถึงประเด็นดังกล่าว โดยเดอะมีนได้แชร์แถลงการณ์ของ OHANA

พร้อมกันนี้ยังได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์และรูปหน้าปก โดยข้อเป็นภาพของเดอะมีนใส่เสื้อที่มีเขียนข้อความว่า “W.E.I.R.D.O.” ซึ่งในเสื้อยังได้ระบุอีกด้วยว่า W.E.I.R.D.O. ย่อมาจาก Wonderful, Exciting, Interesting, Real, Different และ Offbeat

ทั้งนี้กลุ่มแฟนคลับได้เข้ามาให้กำลังใจเดอะมีนกันเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

