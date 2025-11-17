ขนลุก ตร.โตเกียวจับหนุ่มแอบถ่ายภาพเปลือยหญิงวัย 50 ปี อ้างแค่อยากรู้การใช้ชีวิตของผู้หญิง
ตำรวจกรุงโตเกียวจีบหนุ่มชายวัย 30 ปี ในข้อหาแอบถ่ายภาพอนาจารหญิงวัย 50 ปี ผู้ต้องหาอ้าง ไม่ใช่เหตุผลทางเพศ แค่อยากรู้การใช้ชีวิตของผู้หญิง
ตำรวจนครบาลโตเกียว (MPD) ได้จับกุมชายที่เป็นพนักงานสัญญาจ้างวัย 30 ปีอีกครั้ง ในข้อหาต้องสงสัยว่าแอบถ่ายอนาจารหญิงวัย 50 ปี ด้วยการสอดกล้องเข้าไปในช่องตู้ไปรษณีย์ที่ประตูบ้านพักของเหยื่อ
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมอีกครั้งคือ นายอาคุมิ อิวาซะ (Akumi Iwasa) วัย 30 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตมุซาชิโนะ เขาถูกสงสัยว่าได้บุกรุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ในเขตมุซาชิโนะ และแอบถ่ายอนาจารหญิงวัย 50 ปี ผ่านช่องตู้จดหมายที่ประตูทางเข้า เมื่อเดือนกันยายนปีนี้
ตำรวจนครบาลโตเกียวเปิดเผยว่า นายอิวาซะถูกกล่าวหาว่าใช้สายเคเบิลยาวประมาณ 3 เมตร ที่ติดตั้งกล้องขนาดเล็กไว้ที่ปลายสอดผ่านช่องตู้ไปรษณีย์ของประตู เพื่อบันทึกวิดีโอขณะที่เหยื่อกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า
เหตุการณ์ถูกเปิดเผยเมื่อเหยื่อสังเกตเห็นสายเคเบิลดังกล่าว และเมื่อเธอเปิดประตูหน้าออกไป ก็พบว่านายอิวาซะยืนอยู่ตรงนั้น เธอจึงโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 110 ทันที
นายอิวาซะพยายามหลบหนีไปทันที แต่เมื่อเดือนที่แล้วเขาถูกตำรวจที่รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุอีกแห่งจับกุมได้ในข้อหาบุกรุกบ้านที่อพาร์ตเมนต์อีกแห่งหนึ่ง
ในการสอบสวน นายอิวาซะ ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “ผมไม่ได้มีเหตุผลทางเพศ แต่แค่อยากเห็นชีวิตประจำวันของผู้หญิง”
อย่างไรก็ตาม จากการยึดสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้ต้องสงสัย ตำรวจพบวิดีโอที่เชื่อว่าเป็นการแอบถ่ายผู้หญิงคนอื่นอีก 2 คดี ซึ่งตำรวจนครบาลโตเกียวกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อ้างอิง : news.livedoor.com
