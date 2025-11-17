ข่าวต่างประเทศ

คดีสะเทือนจีน พ่อเหี้ยม แค้นเมียนอกใจ จ้างรถบรรทุก ทับลูกชาย 7 ขวบ เอาเงินประกัน

ศาลมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เพิ่งเปิดเผยรายละเอียดคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ หลังผ่านมากว่า 5 ปี

คดีนี้ ชายแซ่จาง วางแผนฆ่าลูกชายแท้ๆ ของตัวเอง เพื่อหวังเคลมเงินประกัน สาเหตุจูงใจมาจากความโกรธแค้นที่จับได้ว่าภรรยาของตนนอกใจ

รายงานระบุว่า ในเดือนเมษายน 2563 นายจาง อาศัยอยู่ในเมืองซานหมิง มณฑลฝูเจี้ยน มักมีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาบ่อยครั้ง ทั้งเรื่องปัญหาการเงินและเรื่องที่เธอนอกใจ ด้วยความโกรธแค้น นายจางจึงวางแผนฆ่าลูกชายวัย 7 ขวบ เพื่อเรียกรับเงินประกัน

พ่อได้ขอความช่วยเหลือจากลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่ง ซึ่งทำงานเป็นคนขับรถบรรทุก ซึ่งรถบรรทุกคันนั้น นายจ้างได้ทำประกันภัยวงเงินสูงไว้ 2 กรมธรรม์

ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน นายจางได้ขับรถยนต์ของเขาไปจอดไว้ข้างถนน โดยมีลูกชายวัย 7 ขวบนั่งไปด้วย จากนั้นเขาสั่งให้ลูกชายลงจากรถ แล้วไปยืนรออยู่ข้างๆ ตัวรถ เพื่อรอให้ลูกพี่ลูกน้องขับรถบรรทุกมาชน

เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาพบนายจางกำลังร้องไห้ฟูมฟาย กอดร่างไร้วิญญาณของลูกชายไว้ นายจางโกหกตำรวจว่า เขาไม่รู้จักคนขับรถบรรทุก ปิดบังความสัมพันธ์ว่าเป็นญาติกัน ส่วนคนขับรถบรรทุก (ลูกพี่ลูกน้อง) ก็อ้างว่า ตนมัวแต่ก้มมองโทรศัพท์มือถือ จึงไม่เห็นรถที่จอดอยู่

หลายเดือนต่อมา นายจางได้รับเงินประกัน 180,000 หยวน หรือราว 950,000 บาท และได้แบ่งเงิน 140,000 หยวน ให้กับลูกพี่ลูกน้องที่ร่วมก่อเหตุ ส่วนลูกพี่ลูกน้องก็ได้รับโทษเพียงรอลงอาญาฐานก่ออุบัติเหตุ และถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยแก่ครอบครัว 1 ล้านหยวน ประมาณ 4.4 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันเป็นผู้ออกให้

แผนการเกือบจะสมบูรณ์แบบ แต่คดีกลับพลิกผันเมื่อมีการเปิดเผยว่า ลูกพี่ลูกน้องของนายจาง ใช้ใบอนุญาตขับขี่ขนส่งปลอม ทำให้เขาไม่มีคุณสมบัติขับรถบรรทุกอย่างถูกกฎหมาย บริษัทประกันจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินชดเชย 1 ล้านหยวน ศาลท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ นายหลัว เจ้าของรถบรรทุก เป็นผู้จ่ายเงินชดเชยนี้แทน

นายหลัวตกใจกับคำตัดสิน และนึกสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไปปรึกษากับนายเย่ ซึ่งเป็นเพื่อนของนายจาง นายเย่จึงสารภาพว่า เขารู้แผนการฆ่าลูกของนายจางมาตลอด แต่ปฏิเสธที่จะร่วมมือ ที่ผ่านมาไม่กล้าพูดเพราะความกลัว ทั้งคู่จึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจ

ในที่สุด ความจริงทั้งหมดจึงถูกเปิดเผย ตำรวจเข้าจับกุมนายจางและลูกพี่ลูกน้องทันที ศาลตัดสินให้ลูกพี่ลูกน้องของนายจาง รับโทษประหารชีวิต แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และปรับเงิน 30,000 หยวน ส่วนนายจาง ผู้เป็นพ่อ ได้รับโทษประหารชีวิต เช่นกัน มีรายงานว่าเขายื่นอุทธรณ์ แต่คำตัดสินสุดท้ายยังไม่ถูกเปิดเผย

คดีนี้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียของจีน มียอดวิวกว่า 32 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างรุมประณามว่า “จีนมีคำกล่าวว่า เสือยังไม่กินลูกตัวเอง นายจางไร้ความเป็นคน เห็นแก่ตัว และละโมบ ไม่สมควรเป็นพ่อคน”

