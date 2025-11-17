สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

มัม ลาโคนิค ลุยต่อ! เตรียมผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ 1 ธ.ค. 68 และฉีดสีหัวใจปลายเดือน ธ.ค. เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่ายไต
อัปเดตอาการล่าสุด มัม ลาโคนิค นักร้องดังยุค 90 แจ้งข่าวดี ได้กลับบ้านและกลับไปใช้ชีวิตใหม่อีกหน หลังจากมีอาการไตวายและน้ำท่วมปอดต้องแอดมิตอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลเป็นเดือน เจ้าตัวตัดสินใจหันมาดูแลตนเองให้ดีขึ้น พร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการที่ส่งมาให้อย่างล้นหลาม
ล่าสุด มัม ลาโคนิค แชร์ประสบการณ์ครั้งใหม่ ได้ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ เพื่อพบแพทย์โรคหัวใจ ตรวจเช็กหัวใจและอัลตราซาวด์ ก่อนที่จะนัดมาฉีดสีหัวใจ วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2568 เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนปลูกถ่ายไต
“วันนี้ถือว่าเป็นวันมาเปิดโลก ใช้สิทธิ์ที่มีโดยตรงกับที่นี่ รพ.ราชวิถี มาพบ อจ.เค อจ.หมอทางโรคหัวใจ ตรวจเช็คหัวใจ อัลตราซาวด์ ทำเอคโค่หัวใจ เพื่อนัดมาทำการฉีดสีหัวใจในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่ายไต กับ รพ.เวชธานี ต่อไปค่ะ #หมายเหตุอจ.เคใจดีมาก ๆ เลยค่ะ”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังอัปเดตเพิ่มเติมว่าต้องส่องกล้องลำไส้เพิ่มเติมในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยต้องแอดมิตก่อน 3 วัน ซึ่งก็คือวันที่ 28 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะรักษาหัวใจ
“มีบางอย่างต้องรักษาเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะรักษาเรื่องหัวใจ คือ ลำไส้ หมอขอส่องกล้องเพื่อดูลำไส้นิดนึง หมอเลยนัดส่องกล้องก่อน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และต้องแอทมิทก่อนล่วงหน้า 3 วันก่อนทำการส่องกล้อง จึงต้องเข้าแอทมิท วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เลยนะคะ ลุย มัม ลุย”
หลังเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจนักร้องดังยุค 90 กันมากมาย ขออวยพรให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย เช่น “ให้ทุกอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยนะคะพี่มัม”, “ส่งกำลังใจค่ะ มัม ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดีนะคะ”, “ถึงมือแพทย์ ย่อมปลอดภัย เป็นกำลังใจให้ อจมัมสู้ๆๆๆ” และ “ราบรื่น ปลอดภัย บุญรักษาค่ะ”
