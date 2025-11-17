ข่าวดาราบันเทิง

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:58 น.
66
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต

มัม ลาโคนิค ลุยต่อ! เตรียมผ่าตัดส่องกล้องลำไส้ 1 ธ.ค. 68 และฉีดสีหัวใจปลายเดือน ธ.ค. เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่ายไต

อัปเดตอาการล่าสุด มัม ลาโคนิค นักร้องดังยุค 90 แจ้งข่าวดี ได้กลับบ้านและกลับไปใช้ชีวิตใหม่อีกหน หลังจากมีอาการไตวายและน้ำท่วมปอดต้องแอดมิตอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลเป็นเดือน เจ้าตัวตัดสินใจหันมาดูแลตนเองให้ดีขึ้น พร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการที่ส่งมาให้อย่างล้นหลาม

ล่าสุด มัม ลาโคนิค แชร์ประสบการณ์ครั้งใหม่ ได้ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ เพื่อพบแพทย์โรคหัวใจ ตรวจเช็กหัวใจและอัลตราซาวด์ ก่อนที่จะนัดมาฉีดสีหัวใจ วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2568 เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนปลูกถ่ายไต

“วันนี้ถือว่าเป็นวันมาเปิดโลก ใช้สิทธิ์ที่มีโดยตรงกับที่นี่ รพ.ราชวิถี มาพบ อจ.เค อจ.หมอทางโรคหัวใจ ตรวจเช็คหัวใจ อัลตราซาวด์ ทำเอคโค่หัวใจ เพื่อนัดมาทำการฉีดสีหัวใจในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ขบวนการปลูกถ่ายไต กับ รพ.เวชธานี ต่อไปค่ะ #หมายเหตุอจ.เคใจดีมาก ๆ เลยค่ะ”

มัม ลาโคนิค นัดตรวจร่างกาย
ภาพจาก Facebook : Mum Laconics

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังอัปเดตเพิ่มเติมว่าต้องส่องกล้องลำไส้เพิ่มเติมในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยต้องแอดมิตก่อน 3 วัน ซึ่งก็คือวันที่ 28 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะรักษาหัวใจ

“มีบางอย่างต้องรักษาเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะรักษาเรื่องหัวใจ คือ ลำไส้ หมอขอส่องกล้องเพื่อดูลำไส้นิดนึง หมอเลยนัดส่องกล้องก่อน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 และต้องแอทมิทก่อนล่วงหน้า 3 วันก่อนทำการส่องกล้อง จึงต้องเข้าแอทมิท วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ เลยนะคะ ลุย มัม ลุย”

หลังเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจนักร้องดังยุค 90 กันมากมาย ขออวยพรให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย เช่น “ให้ทุกอย่างสะดวกราบรื่นปลอดภัยนะคะพี่มัม”, “ส่งกำลังใจค่ะ มัม ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปด้วยดีนะคะ”, “ถึงมือแพทย์ ย่อมปลอดภัย เป็นกำลังใจให้ อจมัมสู้ๆๆๆ” และ “ราบรื่น ปลอดภัย บุญรักษาค่ะ”

มัม ลาโคนิค เตรียมส่องกล้องรักษาหัวใจ
ภาพจาก Facebook : Mum Laconics
มัม ลาโคนิค-3
ภาพจาก Facebook : Mum Laconics
มัม ลาโคนิค-2
ภาพจาก Facebook : Mum Laconics
มัม ลาโคนิค
ภาพจาก Facebook : Mum Laconics

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สร้างภาพมหาเศรษฐีวัย 60 นั่งเรือยอร์ช โดยมีสาวๆ เคียงข้าง สไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูด อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เศรษฐกิจ

วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

55 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก

20 นาที ที่แล้ว
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัม ลาโคนิค ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ เตรียมตัวปลูกถ่ายไต บันเทิง

สู้ไม่ถอย! มัม ลาโคนิค เตรียมแอดมิตรพ. ส่องกล้องลำไส้-ฉีดสีหัวใจ ก่อนปลูกถ่ายไต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คดีสุดสลด แม่ฝรั่งเศสจับลูกวัย 2 สัปดาห์กดน้ำตายคามือ สารภาพทำไปเพราะทะเลาะกับพ่อเด็ก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ ข่าว

สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มมาเลเซีย มาทำงานสาย ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มมาเลย์ ย้อนอดีต 14 ปี มาทำงานสายจนได้รางวัล สถิติปัจจุบันยิ่งช็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. เคาะแพ็กเกจ 3 เดือน อุดหนุนผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านคน คาดเปิดลงทะเบียนภายในปี 2568 หลัง ครม. อนุมัติ เศรษฐกิจ

เริ่มวันไหน? “เน็ตคนละครึ่ง” 160 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้เน็ต 40GB

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

5 ข้อต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อรถแลกเงิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ลิทัวเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนขึ้นถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถตู้ที่ญี่ปุ่น บันเทิง

แจ็กแปปโฮ สวนชาวเน็ต หลังถูกเตือนเรื่องมารยาทที่ญี่ปุ่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เยอรมนี พบ สโลวาเกีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 17 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เมียแจ็กแปปโฮโพสต์ชี้แจง ห้ามแล้วไม่ยอมฟัง ปมคลิปเต้นหน้าลอว์สันฟูจิโดนทัวร์ลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 17:58 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สร้างภาพมหาเศรษฐีวัย 60 นั่งเรือยอร์ช โดยมีสาวๆ เคียงข้าง สไตล์ภาพยนต์ฮอลลีวูด อัตราส่วนภาพ สี่เหลี่ยมผืนผ้า

วิจัยเผย มหาเศรษฐี เลือกคู่ครอง ความรวย VS หน้าตา อะไรมาก่อน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

พบร่างดญ.วัย 14 ถูกฆาตกรรมยัดรถบ้านหลังบ้านพัก ตร.จับผู้ต้องสงสัย มีประวัติล่วงละเมิดเด็ก

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

แม่ใจอำมหิต! ป่วยจิตเภท ฆ่าปาดคอลูกชายแท้ๆ วัย 9 ขวบ ดับสยองคาห้องน้ำ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2568 แสดงวันหยุดราชการ 3 วัน

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ราชการเฮ เพิ่มหยุดพิเศษ เที่ยวยาว 5 วันรวด

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button