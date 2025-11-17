ข่าวดาราบันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 14:48 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 14:48 น.
94
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่
แฟ้มภาพ

พี่แบร์มายังไงคะ ! เล่นเอาแฟนคลับเกือบสลบแต่กลับมาถ่ายคลิปทัน หลังไวรัลขับรถมาดีๆ แต่ดันหลุดเจอพระเอกดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ วิ่งโชว์ซิกซ์แพ็กแน่นริมถนน ในหมู่บ้าน จ.กระบี่

เจอณเดชน์ได้ทุกที่มีอยู่จริง หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Natthasit Aubaib Nayao” โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 36 วินาที ขณะขับรถอยู่บนถนนใน ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แล้วบังเอิญไปเห็น ณเดชน์ คูกิมิยะ ดาราพระเอกซุปตาร์คนดัง กำลังวิ่งออกกำกลังกายอยู่ข้างทาง

ด้วยเหตุนี้เจ้าของโพสต์จึงอดไม่ได้ที่จะขออนุญาตถ่ายรูปพร้อมกับหล่นแคปชั่นว่า “เมื่อฉันเจอณเดช ระหว่างทางมาโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ – บ้านบ่อท่อ อ่าวลึกบ้านฉัน #อ่าวลึก #aoluek #ณเดชน์คูกิมิยะ #ณเดชน์ #เจอณเดชได้ทุกที่มีอยู่จริง #กระบี่ #ณเดชมาถ้ำเสือ #ณเดชมากระบี่”

ในคลิปยังจะได้เห็นชอตที่มีการขับรถขนาบข้างแล้วสอบถาม ณเดชน์ ที่ถอดเสื้อดชว์ 6 แพคริมถนนด้วยว่า มาจากไหน ? ฝั่งซุปตาร์หน้ามนต์แม้จะเคลื่อนที่ไม่หยุดแต่ก็ยังโต้ตอบด้วยใบหน้าสดใสกลับมาสั้นๆ “ผมวิ่งมาจากกองถ่าย”

ต่อมาเมื่อมีการสอบถามไปยังเจ้าของคลิป ทราบชื่อ “ครูอิ๊บ” เล่าเหตุการณ์บังเอิญแต่อบอุ่นไม่รู้ตัวหนดังกล่าวที่โลกออนไลน์แห่แชร์กันจนเป็นไวรัลโด่งดัง ภาพที่เห็นในคลิปเป็นช่วงเช้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยครูสาวระบุว่า เธอกำลังพาเด็กนักเรียนไปซ้อมวิชาการที่โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้

แต่จังหวะนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่พบดาราชาย เป็นระหว่างขับรถพอเธอเหลือบไปเห็นว่า ฌเดชน์กำลังวิ่งอยู่ ตอนแรกยังคิดว่าเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่พอขับใกล้ไปเรื่อยก็เห็นชัดว่าเป็นดาราขวัญใจตัวจริง เธอจึงสารภาพว่าวินาทีนั้นตื่นเต้นที่สุด เพราะเป็นเอฟซี (FC) ติดตามผลงานมานานหลายปีแล้ว ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอตัวจริง ยิ่งเป็นถนนในหมู่บ้านแบบนี้ยิ่งไม่เคยคิดว่าจะได้เจอ ยิ่งเห็นซิกซ์แพ็ก บอกเลยว่ากรี๊ดมาก !

ส่วนเหตุที่ได้เจอ “ณเดชน์” พอทราบเพียงกำลังมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในจ.ภูเก็ต-พังงา และกระบี่ (ดูคลิป).

ณเดชน์ ซิกแพค
ภาพ @Facebook
เจอณเดชน์วิ่ง
ภาพ @Facebook
เจอณเดชน์ได้ทุกที่จริง
ภาพ @Facebook
ณเดชน์วิ่งริมถนน
ภาพ @Facebook
ณเดชน์วิ่งริมถนน
ภาพ @Facebook

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

