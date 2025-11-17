มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

พี่แบร์มายังไงคะ ! เล่นเอาแฟนคลับเกือบสลบแต่กลับมาถ่ายคลิปทัน หลังไวรัลขับรถมาดีๆ แต่ดันหลุดเจอพระเอกดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ วิ่งโชว์ซิกซ์แพ็กแน่นริมถนน ในหมู่บ้าน จ.กระบี่
เจอณเดชน์ได้ทุกที่มีอยู่จริง หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Natthasit Aubaib Nayao” โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 36 วินาที ขณะขับรถอยู่บนถนนใน ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แล้วบังเอิญไปเห็น ณเดชน์ คูกิมิยะ ดาราพระเอกซุปตาร์คนดัง กำลังวิ่งออกกำกลังกายอยู่ข้างทาง
ด้วยเหตุนี้เจ้าของโพสต์จึงอดไม่ได้ที่จะขออนุญาตถ่ายรูปพร้อมกับหล่นแคปชั่นว่า “เมื่อฉันเจอณเดช ระหว่างทางมาโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ – บ้านบ่อท่อ อ่าวลึกบ้านฉัน #อ่าวลึก #aoluek #ณเดชน์คูกิมิยะ #ณเดชน์ #เจอณเดชได้ทุกที่มีอยู่จริง #กระบี่ #ณเดชมาถ้ำเสือ #ณเดชมากระบี่”
ในคลิปยังจะได้เห็นชอตที่มีการขับรถขนาบข้างแล้วสอบถาม ณเดชน์ ที่ถอดเสื้อดชว์ 6 แพคริมถนนด้วยว่า มาจากไหน ? ฝั่งซุปตาร์หน้ามนต์แม้จะเคลื่อนที่ไม่หยุดแต่ก็ยังโต้ตอบด้วยใบหน้าสดใสกลับมาสั้นๆ “ผมวิ่งมาจากกองถ่าย”
ต่อมาเมื่อมีการสอบถามไปยังเจ้าของคลิป ทราบชื่อ “ครูอิ๊บ” เล่าเหตุการณ์บังเอิญแต่อบอุ่นไม่รู้ตัวหนดังกล่าวที่โลกออนไลน์แห่แชร์กันจนเป็นไวรัลโด่งดัง ภาพที่เห็นในคลิปเป็นช่วงเช้าเมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยครูสาวระบุว่า เธอกำลังพาเด็กนักเรียนไปซ้อมวิชาการที่โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ ต.อ่าวลึกใต้
แต่จังหวะนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่พบดาราชาย เป็นระหว่างขับรถพอเธอเหลือบไปเห็นว่า ฌเดชน์กำลังวิ่งอยู่ ตอนแรกยังคิดว่าเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่พอขับใกล้ไปเรื่อยก็เห็นชัดว่าเป็นดาราขวัญใจตัวจริง เธอจึงสารภาพว่าวินาทีนั้นตื่นเต้นที่สุด เพราะเป็นเอฟซี (FC) ติดตามผลงานมานานหลายปีแล้ว ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอตัวจริง ยิ่งเป็นถนนในหมู่บ้านแบบนี้ยิ่งไม่เคยคิดว่าจะได้เจอ ยิ่งเห็นซิกซ์แพ็ก บอกเลยว่ากรี๊ดมาก !
ส่วนเหตุที่ได้เจอ “ณเดชน์” พอทราบเพียงกำลังมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในจ.ภูเก็ต-พังงา และกระบี่ (ดูคลิป).
