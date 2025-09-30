บันเทิง

หลานสาว “หนุ่ม กรรชัย” ออกโรงป้องตระกูล “กำเนิดพลอย” หลังถูกคนใส่ความ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:51 น.
หลานสาว "หนุ่ม กรรชัย" ออกโรงโพสต์ปกป้องตระกูล "กำเนิดพลอย" หลังถูกคนใส่ความ

หนุ่ม กรรชัย อ่านแล้วถึงกับต้องแชร์ต่อ เมื่อจู่ ๆ หลานสาวตัวเอง โพสต์ข้อความปกป้องครอบครัว “กำเนิดพลอย” หลังถูกบุคคลหนึ่งกล่าวหาข้อมูลเท็จ

ดูเหมือนว่าช่วงนี้พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย จะเจอศึกหนักขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีคนพยายามพูดใส่ความต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว งานนี้หลานสาวของพี่หนุ่มถึงกับอดรนทนไม่ไหว ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตระกูลกำเนิดพลอยเอาไว้จากการถูกใส่ร้ายโดยไม่มีมูลของบุคคลหนึ่ง ความว่า

“…. การที่ใครคนนึง ใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียง ( ในทางไหนไม่รู้) มากล่าวหา กล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูล ไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบมันไม่ได้โดนแค่คนเดียว แต่มันกระทบกันทั้งครอบครัว และชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

คุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไง “คุณไม่รู้เลย!” และจำไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กรุณาอย่าทำตัวรู้ดี รู้มาก วุ่นวายกับครอบครัว ตระกูลคนอื่นเค้า เพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเรา ได้โปรดสำเหนียก และพึงทราบว่า… ครอบครัวเค้าปรองดองกันดี เค้าห่วงใยถามไถ่กันเสมอนะคะ

อ้อ… การไปบ้านคนอื่นแล้วเที่ยวแอบถ่ายมุมต่าง ๆ ของบ้านโดยที่เจ้าของเค้าไม่อนุญาตเอาไปลงโซเชียล ก็สะกดคำว่ามารยาทนิดนึง..นะคะ .. Family comes first ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าในชีวิตคุณคงไม่มี….”

หลานสาว หนุ่ม กรรชัย ออกโรงป้องตระกูล กำเนิดพลอย หลังถูกคนใส่ความ

ขณะเดียวกัน หนุ่ม กรรชัย เมื่อได้อ่านข้อความที่หลานสาวโพสต์นั้นก็รีบแชร์มาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวในทันที พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “พึ่งนั่งอ่านหลานตัวเองโพส เลยอยากแชร์” งานนี้บอกเลยว่าคู่กรณีอ่านแล้วมีสะอึกแน่นอน

หลานสาว หนุ่ม กรรชัย ออกโรงป้องตระกูล กำเนิดพลอย หลังถูกคนใส่ความ-1

อ้างอิงจาก : FB TK Kamnerdploy, หนุ่ม กรรชัย

