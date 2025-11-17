หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

เปิ้ล นาคร โพสต์ ‘ขอพักแปล๊บ’ ต้องแอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ เจ้าตัวเผยโหมงานหนัก ลุยน้ำท่วม 2 สัปดาห์ ต่อด้วยซ้อมเจ็ตสกี 2 วันติด
เรียกว่าลุยงานหนักจนร่างกายประท้วง สำหรับนักแสดงจิตอาสา เปิ้ล นาคร ที่ล่าสุดต้องแอดมิตโรงพยาบาลด่วน หลังจากใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงติดต่อกันหลายสัปดาห์ เมื่อวานนี้ (16 พฤศจิกายน 2568) เจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตนเองขณะแอดมิตที่โรงพยาบาล ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ple_nakorn พร้อมระบุสาเหตุว่าเกิดจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
ก่อนหน้านี้ เปิ้ลทำงานจิตอาสาและการซ้อมกีฬาของลูก ๆ ติดต่อกัน เขาลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง นานถึง 2 สัปดาห์ติด หลังจากกลับมาจากลงพื้นที่ก็ไม่ได้พักร่างกาย แต่ได้พาลูก ๆ ลงทะเลเพื่อซ้อมเจ็ตสกีอย่างหนักอีก 2 วันติดต่อกัน
การโหมงานหนักติดต่อกันนี้ ทำให้เจ้าตัวถึงกับโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า “ลงพื้นที่น้ำท่วม 2 อาทิตย์ติด กลับมาต้องพาลูกลงทะเลซ้อมหนักอีก 2 วันติด…..ไปไม่เป็นเลยเรา….ขอพักแปล๊บ……..#กล้ามเนื้ออักเสบ” งานนี้แฟน ๆ และเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวหายจากอาการป่วยในเร็ววันอย่างล้นหลาม เช่น บุ๋ม ปนัดดา แสดงความห่วงใยว่า “พักเยอะ ๆ หายไว ๆ นา” ขณะที่ ไบรท์ พิชญทัฬห์ ผู้ประกาศข่าวสาว อวยพรว่า “หายไว ๆ นะค้า” และ อนุวัต เฟื่องทองแดง ผู้ประกาศข่าว คอมเมนต์ว่า “พักมาก ๆ ครับ”
