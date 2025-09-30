ข่าวดาราบันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 14:31 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 14:31 น.
67

สื่อไต้หวันยังเล่นข่าว ธี่หยด 3 ภาคต่อภาพยนตร์สยองขวัญที่ทำรายได้ถล่มทลาย สานต่อเรื่องราวที่ไม่ได้อยู่ในนิยายต้นฉบับ พร้อมไขปริศนาที่มาของผีชุดดำ และการร่วมมือกับ Universal Studios Singapore สร้างบ้านผีสิง

โด่งดังจนสื่อไต้หวัน อีทีทูเดย์ ยังรายงานข่าว ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติไทย “ธี่หยด” สร้างปรากฏการณ์โด่งดังไปทั่วเอเชียเมื่อปีก่อน 2 ภาคแรกกวาดรายได้ในไทยรวมกันกว่า 1.3 พันล้านบาท สร้างสถิติใหม่มากมาย ถือเป็นความสำเร็จของทรัพย์สินทางปัญญาจากไทยในรอบหลายปี ล่าสุดทีมนักแสดงชุดเดิมกลับมาสานต่อความสยองในอ ธี่หยุด 3 ยกระดับความน่ากลัวขึ้นไปอีกขั้น

ณเดชน์ คูกิมิยะ รับบท “พี่ยักษ์” เคยโชว์ร่างกายกำยำมาแล้วใน 2 ภาคแรก สำหรับ “ธี่หยด 3” ก็ไม่ทิ้งลายเซ็นสุดแกร่ง ได้อัปเกรดความความแน่นของกล้ามขึ้นไปอีก ณเดชน์อธิบายว่า “ทีมเขียนบทอยากให้ยักษ์ถอดเสื้อ แต่การถอดครั้งนี้มีเหตุผล เพราะยักษ์ทำงานในไร่อย่างหนัก เพื่อให้ครอบครัวและน้องๆ มีความสุข ผมเลยอยากให้ตัวละครดูแข็งแรงขึ้น ผมกินเยอะมากและเข้ายิมเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ”

ก่อนหน้านี้ ณเดชน์เป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกสายโรแมนติกคอมเมดี้ การรับบทใน “ธี่หยด” จึงเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญ ตัวละคร “ยักษ์” มีเสน่ห์จากการผสมผสานความกลัวกับความมุ่งมั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว แม้จะหวาดกลัวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ ณเดชน์แสดงบทยักษ์ได้อย่างกลมกล่อม เขาได้รับคำชมจากผู้ชมและสื่อต่างประเทศ ยกย่องให้เป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์ชุดนี้

สำหรับ “ธี่หยด 3” การต่อสู้ของยักษ์ไม่ใช่แค่เรื่องในอดีต แต่เป็นเรื่องของอนาคต เมื่อ “ยี่” น้องสาวคนเล็กสุดถูกจับตัวไป เขาต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปในป่าผีสิง เพื่อปกป้องครอบครัวไม่ให้ถูกพลังมืดพรากใครไปอีก

ณเดชน์เปิดเผยว่าเนื้อเรื่องจะไขปริศนาว่าทำไมผีชุดดำถึงได้ผูกพันกับครอบครัวนี้ “หนังจะอธิบายเหตุผลที่ผีชุดดำมุ่งมั่นจะทำลายครอบครัวนี้ สมาชิกทุกคนเป็นเหมือนกุญแจสำคัญสำหรับเธอ ในภาคนี้เราจะเจาะลึกถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของผีชุดดำมากขึ้น”

เขากล่าวว่าเนื้อเรื่องของ “ธี่หยด 3” ไม่ได้มาจากนิยายต้นฉบับ แต่เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด

ความโด่งดังของ “ธี่หยด” ยังการันตีด้วยการที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ประกาศสร้างบ้านผีสิงในธีม “ธี่หยด” สำหรับเทศกาล “ฮาโลวีน ฮอร์เรอร์ ไนท์” ในปีนี้ นับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธีมปาร์คระดับโลก โดย “ธี่หยด 3” มีกำหนดเข้าฉายในไต้หวันวันที่ 31 ตุลาคมนี้

