รู้จัก Ohana 7 สมาชิก ยูทูบเบอร์สายฮา 8 ล้านซัพ ‘ช่องบ้า ๆ ให้มากกว่ารอยยิ้ม’

ประวัติ Ohana คือใคร? รู้จัก 7 สมาชิกหลักของ ยูทูบเบอร์สายฮา ‘ช่องบ้า ๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม’ จากจุดเริ่มต้นกลุ่มเพื่อนซี้ สู่การเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 8 ล้านคน
Ohana (โอฮาน่า) คือกลุ่มยูทูบเบอร์สายฮาของไทย พวกเขามาพร้อมสโลแกนชัดเจนว่า ‘ช่องบ้า ๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม’ คอนเทนต์หลักคือการใช้ชีวิตแบบเพื่อนสนิทเฮฮา แกล้งกัน เล่นเกม ท่องเที่ยว ทำอาหาร เล่าเรื่องชีวิตบ้าน ๆ สไตล์นี้ทำให้ Ohana กลายเป็นหนึ่งในช่อง YouTube ที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศ
จุดเริ่มต้นของช่อง Ohana
โอฮาน่า เกิดมาจากมิตรภาพของกลุ่มเพื่อน แกนหลักเริ่มแรกคือ เดอะมีน (พงศธร เหลาจันทึก) กับ ซาบอล (สุฑาวุฒิ พรรณโกมุท) ทั้งสองเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ส่วนสมาชิกคนอื่นอย่าง ปกป้อง (ณัฐวร อาคม), อาร์ม (มนัสวี เที่ยงธรรม), ดิ๊ว (ศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้) กับ อู๊ดดี้ (เมธาวุฒิ สีขำ) ต่างรู้จักกัน ทำงานอยู่ในสายผลิตรายการหรือเบื้องหลังมาก่อน พวกเขาจึงค่อย ๆ มารวมกลุ่มกันหารายได้เสริมจากการทำคอนเทนต์วิดีโอออนไลน์
เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน
ช่วงแรกทุกคนยังทำงานของตัวเอง จนกระทั่งอาร์มไปฝึกงาน ได้เรียนรู้การทำคลิปวิดีโอ เขาจึงเริ่มมีไอเดียทำช่อง YouTube จริงจัง เมื่อ บิ๊กกี้ (พงศกร ผ่อนผาแดง) เข้ามาร่วมทีมรับหน้าที่ตากล้องหลัก กลุ่มจึงตกลงใช้ชื่อว่า “Ohana”
คำนี้มาจากภาษาฮาวาย แปลว่า ครอบครัว สื่อถึงความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันทั้งในจอนอกจอ ถ้าใครเคยดูลิโล่แอนด์สติช จะเก็ทคำนี้แทนที
แนวคอนเทนต์ ช่องบ้า ๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม
ช่วงเริ่มต้น ช่อง ohana clip เน้นคลิปสายฮา แกล้งเพื่อน เล่นอะไรเสี่ยง ๆ ปั่น ๆ ได้แรงบันดาลใจจากแก๊ง FEDFE, The Dudesons รวมถึง Jackass ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่เล่นอะไรหลุดโลกให้คนดูขำกลิ้ง ต่อมาคอนเทนต์ถูกแตกแขนงออกหลายรูปแบบ เช่น
- OHANA บ้าเต็นท์ – ไปกางเต็นท์ท่องเที่ยวแบบวุ่นวายสไตล์เพื่อนเฮฮา
- ครัวไรอะ – รายการทำอาหารที่สูตรไม่ค่อยจะนิ่ง แต่มุกเยอะ
- OHANA บ้าทาย / 10 พฤติกรรม Ohana – เกมทายคำ เล่นมุกเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ที่คนส่วนใหญ่คิดแต่ไม่ค่อยพูดออกมา
แม้ภาพลักษณ์หลายคนจะดูดุดัน ไว้หนวดเครา สักเต็มตัว ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม แต่คาแรกเตอร์ในคลิปคือเพื่อนสายฮาที่เล่นใหญ่ ใส่อารมณ์เต็ม วลี ‘ช่องบ้า ๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม’ จึงกลายเป็นแบรนด์ของโอฮาน่าไปโดยปริยาย
สมาชิกหลักของ Ohana อ้างอิงข้อมูลโปรไฟล์ ณ ปี 2567
อาร์ม – มนัสวี เที่ยงธรรม
- แกนหลักของช่อง หนึ่งในเจ้าของคอนเซ็ปต์ “ช่องบ้า ๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม”
- ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
- รับบทครีเอเตอร์กับหน้ากล้องหลัก ทั้งในช่อง OHANA Clip ช่องส่วนตัว AO STORY OHANA
ดิ๊ว – ศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้
- สายมุก สายโวยวาย เป็นหนึ่งในคนที่สร้างสีสันให้รายการเกือบทุกตอน
เดอะมีน – พงศธร เหลาจันทึก
- หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตัวแรก ๆ ของกลุ่ม
- คาแรกเตอร์นิ่งกว่าคนอื่น แต่เวลาเล่นมุกทีคือได้เรื่อง
ซาบอล – สุฑาวุฒิ พรรณโกมุท
- เพื่อนสนิทของเดอะมีนจากรั้วมหาวิทยาลัย
- มีช่องเกมของตัวเองอย่าง Saball Game Kak
อู๊ดดี้ – เมธาวุฒิ สีขำ
- คาแรกเตอร์บ้าน ๆ จริงใจ เล่นมุกตบรับส่งกับเพื่อน ๆ
ปกป้อง – ณัฐวร อาคม
- อยู่ทั้งหน้ากล้องเบื้องหลัง ช่วยแบกทั้งมุกโปรดักชัน
บิ๊กกี้ – พงศกร ผ่อนผาแดง
- เริ่มต้นจากการเป็นตากล้องให้กลุ่ม ก่อนจะกลายมาเป็นสมาชิกตัวเต็มบนหน้าจอ
จักรวาล Ohana กับช่องแยก
นอกจากช่องหลัก ohana clip สมาชิกแต่ละคนรวมถึงทีมงานยังมีช่องส่วนตัวหรือช่องแยก เพื่อเล่าไลฟ์สไตล์ เล่นเกม หรือไลฟ์สดของตัวเอง เช่น AO Story (ช่องส่วนตัวของอาร์ม), Do stolun, บ้านดำ Baandum, PP Lazyyy, Saball Game Kak, OddyDude รวมถึงช่องอื่น ๆ อย่าง Bad Panther Store, Khong Jue, แอวแซงแมลง, แจ๋น แจ๋น, ใครก็ได้ เอาหมาผมไปปล่อยวัดที, อากู๋ Channel
ชุดช่องเหล่านี้ทำให้แฟน ๆ ติดตามชีวิตกับมุกของแต่ละคนได้ละเอียดขึ้น ไม่ต้องรอเห็นแค่ตอนรวมกลุ่มในรายการหลัก
ความสำเร็จเพราะนั่งในใจประชาชน
โอฮาน่ายืนหยัดในวงการ YouTube มาอย่างยาวนาน ข้อมูลปี 2567 ระบุว่าช่อง ohana clip ทำคลิปร่วมกันมากว่า 7 ปี มีผู้ติดตามมากกว่า 7 ล้านคน ยอดเข้าชมสะสมกว่า 2.56 พันล้านวิว
ในปี 2568 พวกเขายังโพสต์ฉลอง “ครบรอบ 9 ปี OHANA” ด้วยยอดผู้ติดตาม 8 ล้านคน ยืนยันการเดินทางที่ยาวนานในยุคโซเชียลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
ตลอดหลายปี โอฮาน่าปรับคอนเทนต์จากสายเล่นแรง แกล้งหนัก ไปสู่คอนเทนต์ที่ “เบาลงแต่ยังฮา” เพื่อให้สอดคล้องกับกติกาแพลตฟอร์ม ความรับผิดชอบต่อผู้ชมที่มากขึ้น พวกเขาเติบโตขึ้นตามวัยของทีมงานกับแฟนคลับ แต่ยังคงหัวใจเดิม คือกลุ่มเพื่อนที่อยากสร้างความสนุก ใช้คำว่า “Ohana = ครอบครัว” กับแฟน ๆ ที่ติดตามกันมาตลอด
‘เดอะมีน’ พ้นสภาพพนักงาน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์สำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมาชิก ระบุว่า นายพงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะมีน หนึ่งในสมาชิกรุ่นก่อตั้ง ซึ่งมีตำแหน่ง บัญชี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568
นับจากนี้ เดอะมีน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทีมงานหรือกิจกรรมของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด อีกต่อไป
ทางบริษัทยังระบุว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ แถลงการณ์ยังเตือนให้โปรดใช้วิจารณญาณ หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัท OHANA หรือชื่อพนักงาน เพื่อขอความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆ โดยทางบริษัทจะไม่ขอชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม เพราะอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย
สำหรับแฟนๆ สามารถเข้าไปติดตามคอนเทนต์ของพวกเขาได้ตามช่องทางดังนี้
- Facebook: OHANA clip
- Youtube: ohana clip
ติดตาม The Thaiger บน Google News: