ปรับลดระบายน้ำ “เขื่อนเจ้าพระยา” เป็น 2,775 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มฝนลด
กรมชลประทาน แจ้งปรับลดระบายน้ำ “เขื่อนเจ้าพระยา” เป็น 2,775 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มฝนลด และ หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น
กรมชลประทาน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สวัสดีตอนเช้า…กับอากาศสดใสเย็นสบายๆ ของกรุงเทพมหานคร 25°C
อัปเดตสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา
17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 06.00 น.
ปริมาณฝนตกทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักต่างๆ ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว …..
สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
-ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,931 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,965 ลบ.ม./วินาที)
-ระดับน้ำ 24.73 ม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 0.97 ม.)
-แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สถานี C.13 เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,775 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,800 ลบ.ม./วินาที)
-ระดับน้ำเหนือเขื่อน 17.52 ม.
– ระดับน้ำท้ายเขื่อน 16.41 ม.
-แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,284 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 2,291 ลบ.ม./วินาที)
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในระยะนี้ กรมชลประทาน ยังคงหน่วงน้ำไว้บริเวณเหนือเขื่อนตามความจำเป็นไม่เกิน +17.70 ม.รทก. และรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านท้าย และเตรียมเข้าสู่ฤดูการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2568/69 (1 พ.ย. 68 – เม.ย. 69)
