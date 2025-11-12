ข่าว

พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 09:56 น.
534
หมอหมิว พี่สาวหมอมุกกินเค้ก ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องน้องสาวจากดราม่า
ภาพจาก : TikTok/mookmukee มุกกินเค้ก, TikTok/หมอหมิวโกลก

หมอหมิว พี่สาว หมอมุก คอมเมนต์ร่ายยาวบน TikTok ปกป้องน้องสาว ยัน น้องแค่อยากลองชุดในฝันไปงานโหวต ไม่ได้ปั่นวิวหรือขอชุดฟรี ปัญหาเกิดจาก “คำพูดบางคำ” ของพนักงาน

จากกระแสดราม่าอินฟลูเอนเซอร์สาว หมอมุกกินเค้ก กับแบรนด์ไทยดีไซเนอร์หรู POEM ซึ่งเกิดจากโพสต์ของ ฌอน ผู้บริหารแบรนด์ที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องการทำคอนเทนต์ในร้านจนเกิดความเข้าใจผิด ปมพนักงานบริการไม่ดี ล่าสุด วันนี้ (12 พ.ย. 68) หมอหมิว พี่สาวของหมอมุก ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและปกป้องน้องสาวอย่างละเอียด

หมอหมิว ระบุว่า น้องสาว (หมอมุก) ไม่ได้มีเจตนาทำคอนเทนต์เพื่อปั่นยอดวิว หรือขอรับชุดฟรี โดยน้องสาวแค่อยากไปลองชุดในฝัน เพื่อนำไปให้เพื่อน ๆ โหวตสำหรับใส่ไปงานรับรางวัล TikTok Rising Star ซึ่งยอดวิวไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับรางวัลเลย

หมอหมิว ยอมรับว่า ปัญหาทั้งหมดเกิดจาก “คำพูดบางคำ” ของพนักงาน ที่ทำให้น้องสาวรู้สึกไม่ดี โดยเธอให้ตัวอย่างว่า “เราแจ้งว่าชุดที่นำมาให้ลองเบาไป… ได้คำตอบกลับมาว่า นี่เบาแล้วหรอ ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีจริงๆ ค่ะ โดนคำพูด สายตาแบบนี้หลายๆ ครั้ง ก็รู้สึกไม่ดีกว่าเดิมค่ะ”

อย่างไรก็ตาม หมอหมิวแสดงความเข้าใจว่า พนักงานอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดี และอาจเป็นแค่วิธีการพูดปกติของพนักงาน แต่ฝ่ายน้องสาวรู้สึกไม่ดีกับคำพูดเหล่านั้นจริง ๆ

ยืนยันไม่เคยขอของฟรี พร้อมคุยกับแบรนด์… ก่อนที่พี่สาวจะออกมาเคลื่อนไหว หมอมุก ได้ออกแถลงการณ์ไปก่อนหน้านี้ ยืนยันว่า ตนไปลองชุดหลายแบรนด์จริง มีการซื้อจริง ไม่ได้ไปเพื่อขอรับชุดฟรี และพร้อมที่จะพูดคุยกับทางแบรนด์ POEM โดยตรง เพื่อคลี่คลายทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ดราม่าดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้บริหาร POEM โพสต์ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมในร้านของอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการประกาศข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นทางการ

หมอหมิวชี้แจงว่าหมอมุกไม่ได้มีเจตนาเพื่อปั่นยอดวิวใน TikTok
ภาพจาก : TikTok/mookmukee มุกกินเค้ก, TikTok/หมอหมิวโกลก

คอมเมนต์ฉบับเต็มของ “หมอหมิวโกลก”

“เรื่องที่ทุกคนอยากรู้ มุกตอบในข้อที่ 1 = ทำคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น จากมุมของพี่สาวนะคะ 1. ยอดวิวไปรับรางวัล tiktok rising star >> คือมันได้จากผลโหวตค่ะ ยอดวิวไม่เกี่ยวเลยค่ะ 2. ทำคอนเท้นคุกคาม ปั่นยอดวิว >> คอนเท้นคืออยากไปลองชุดให้เพื่อนๆโหวตไปงานค่ะ น้องชอบ p ตั้งนานแล้ว

ก้เป็นชุดในฝันของเขาค่ะ เค้าคงรู้สึกไม่ดีกับคำพูดบางคำค่ะของพนักงานค่ะ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็ได้ พนักงานก้อาจจะไม่ได้เจตนาก้ได้ค่ะ อาจจะเป็นวิธีการพูดปกติของพนักงานค่ะ แค่เรารู้สึกไม่ดีค่ะ เช่น เราแจ้งว่าชุดที่นำมาให้ลองเบาไป (เกาะอกขาว + กางเกงขาว) ได้คำตอบกลับมาว่า นี่เบาแล้วหรอ ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีจริงๆค่ะ

โดนคำพูด สายตาแบบนี้หลายๆครั้ง ก้รู้สึกไม่ดีกว่าเดิมค่ะ คิดว่าคำพูดมันน่ารักกว่านี้ได้จริงๆค่ะ เช่น ได้ค่ะ เดวไปหาชุดใหม่มาให้นะคะ อยากได้ชุดแนวไหนคะ เพราะความชอบและความคาดหวังของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ 3. ไม่ได้บอกว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนค่ะ >> พูดว่าจะไปบอกเจ้าของ (เกี่ยวกับเรื่องนี้) 4. ส่วนเรื่องที่กล่าวอ้างหลังจากนี้ ฟังแล้วงงมากๆค่ะ ขออนุญาตให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ”

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดของพนักงานที่ทำให้หมอมุกรู้สึกไม่ดี
ภาพจาก : TikTok/mookmukee มุกกินเค้ก, TikTok/หมอหมิวโกลก

ฌอน POEM โพสต์แฉเดือด

หลังจากที่ “หมอหมิว” พี่สาวของ “หมอมุกกินเค้ก” ออกมาโพสต์ชี้แจงว่า น้องสาวไม่ได้ตั้งใจปั่นวิวหรือขอของฟรี ล่าสุด “ฌอน” ผู้บริหารแบรนด์ POEM ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียด “แฉ” กลับทันที โดยกล่าวหาว่าอินฟลูเอนเซอร์รายดังกล่าวทำคอนเทนต์โจมตีร้านเพื่อหวังผลประโยชน์

ฌอน ผู้บริหาร POEM กล่าวหาว่า อินฟลูเอนเซอร์รายดังกล่าว จงใจสร้างคอนเทนต์โจมตีร้าน เพื่อ “เรียกกระแส-ปั่นยอดวิว” ในช่วงสำคัญก่อนวันประกาศรางวัล TikTok พร้อมใช้คำว่า “อินฟลูลวงโลก” และเตือนผู้ประกอบการให้ระวัง “มิจฉาชีพในคราบอินฟลูฯ”

นอกจากนี้ ฝ่ายแบรนด์ตั้งข้อสงสัยว่า อินฟลูเอนเซอร์มีฟุตเทจในร้าน แต่กลับไม่นำคลิปพฤติกรรมพนักงานที่กล่าวอ้างว่าพูดจาไม่ดี มาเผยแพร่เพื่อเป็นหลักฐาน ทำให้เชื่อว่า การเล่าเรื่องบิดเบือน และเป็นภัยต่อผู้ประกอบการ

คอมเมนต์ฉบับเต็มของ “ณอน”

“!!! เตือนภัยอินฟลูลวงโลกทำคอนเท้นคุกคามร้านค้าเรียกทัวร์มาลงปั่นยอดวิว !!! 6 พฤติกรรมน่าสงสัยของคุณหมออินฟลูที่มีความไม่ชอบมาพากล

1. มาฟอลไอจี @Sean_POEM ก่อนเข้ามาก่อเรื่องที่หน้าร้าน โดยที่ไม่ได้ฟอลไอจีแบรนด์ เป็นไปได้ว่าเค้าเห็นว่าผมฟอลเค้าอยู่แล้ว ถ้าเค้าโวยเรื่องบริการผมน่าจะทักไอจีไปขอโทษแสดงความรับผิดชอบ แล้วมันก็เป็นไปตามแผนที่เค้าวางไว้จริงๆ

2. ลงคลิปด่า ใส่ร้ายพนักงานว่าไม่น่ารัก แต่ทำไมคุณหมอถึงลองตั้งหลายชุด แล้วยังมีอารมณ์ตั้งใจเก็บ footage ตอนลองทุกชุด ทั้งๆที่เจอพนักงานแสดงกิริยาไม่น่ารักเนี่ยนะ

3. พนักงานแจ้งว่าตอนที่เข้าไปให้บริการ คุณหมอถ่าย footage ไว้ทั้งหมด ถ้าพนักงานแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักจริงๆ ทำไมคุณหมอไม่ลงคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อให้มีหลักฐาน แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอโจมตีการบริการของทางแบรนด์เป็นสิ่งที่คุณหมอแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเอง

4. ตอนที่คุณหมอเข้ามาเจอผมที่ร้าน สองแม่ลูกมีสายตาและภาษากายที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณหมอโฟกัสแต่กับการเอามือถือถ่ายให้ติดผมเข้าไปในคลิป ผมสัมผัสได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจ สิ่งที่แปลกที่สุดคือคนแม่อยากให้ลูกใส่ชุดเกาะอกสีแดงที่ดูโป๊มากไปงานรับรางวัลในช่วงไว้ทุกข์ แต่สุดท้ายก็บอกผมว่าขอกลับไปปรึกษาพี่สาวก่อน เดี๋ยวจะให้คำตอบผมอีกที ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคุณหมอน่าจะสังเกตเห็นว่ายอดวิวใน TikTok พุ่งไปเกือบแตะหลักล้านแล้ว ผมคิดว่าคุณหมอน่าจะอยากเก็บคลิปนี้ไว้ประดับหน้าโปรไฟล์แล้วเลือกที่จะไปใส่ชุดของแบรนด์อื่น

5. คืนวันศุกร์คุณหมอเปิดโหวตว่าอยากให้ใส่ชุดไหนไปงาน TikTok Award แต่ผมเพิ่งมารู้ตอนเช้าวันเสาร์ว่าความจริงว่าคุณหมอซื้อชุดขาวดำตั้งแต่วันพฤหัสหลังจากที่เกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่หนักแน่นที่สุดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำคอนเท้นปั่นยอดวิวของคุณหมอ

6. คืนวันศุกร์มีร้านเค้ก ร้านส้มตำทักมาคุยกับผมว่าที่ร้านเค้าก็เคยโดนคุณหมออินฟลูคนนี้ทำแบบนี้ เข้าใจว่าคุณหมอน่าจะอยากให้ทางร้านส่งอาหาร, ขนมเค้กไปให้ เพราะถ้าสังเกตดูคอนเท้นของคุณหมอดีๆจะเห็นเค้าโพสด่าร้านอาหาร, ร้านขนมว่า แพง ไม่อร่อย แต่ถ้าส่งของไปให้หรือจ้างรีวิวจะโพสอวย
จากทั้ง 6 ข้อนี้ ผมสันนิษฐานว่าคุณหมอเลือกที่จะทำคอนเท้นลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดฟอลมากที่สุดเพื่อให้เกิดกระแสและปั่นยอดวิวใน 2 วันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้แบบที่ได้ยอดวิวและการมองเห็นที่ดีเกินคาด

สิ่งที่ผมจะขอประกาศ

1. ผมอยากเตือนร้านเสื้อผ้า, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้านขนม โดยเฉพาะร้านเค้ก และอยากประกาศถามว่ามีร้านไหนที่เคยเจอประสบการณ์แปลกๆที่คุกคามธุรกิจของคุณแบบนี้จากอินฟลูหมอคนนี้บ้าง อยากให้คุณให้ DM มาหาผม ผมจะรวมคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันให้ได้มากที่สุด

2. ผมอยากร้องเรียนแพทยสภา, คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้ช่วยปราบปรามบุคลากรแพทย์, นิสิตเก่าและแพทย์ใช้ทุนที่สังกัดสถาบันของคุณ ที่กำลังสร้างปัญหาเป็นภัยต่อสังคม คุกคามธุรกิจร้านค้าหลายๆราย ผมขอให้แพทยสภาพิจารณาเรื่องยึดใบประกอบวิชาชีพของคุณหมอคนนี้ อย่าปล่อยให้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพหมอถูกทำลายเพราะพฤติกรรมที่มักมากและฉ้อฉล

4. อยากร้องเรียน TikTok Thailand ถึงเรื่องปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลทฟอร์ม TikTok ของอินฟลูคนนี้ที่มักง่ายไร้จริยธรรม และขอให้พิจารณาเรื่องปิด account ของคุณหมอคนนี้เนื่องจากมีแนวทางการทำ content ที่คุกคามผู้ประกอบการหลายๆรายและเป็นภัยต่อสังคม

ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าทุกรายว่าปัจจุบันมิจฉาชีพ ไม่ได้จะสร้างเรื่องโกหกเพื่อหลอกลวงจะเอาเงินของคุณนะครับ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชั่วโมงนี้คือมิจฉาชีพที่มาในคราบอินฟลูโกหกหลอกลวงเพื่อเอายอดวิว เอาengagementไปสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว”

หมอหมิว พี่สาวหมอมุกกินเค้ก ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องน้องสาวจากดราม่า ข่าว

พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 09:43 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 09:56 น.
534
