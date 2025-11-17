ข่าว

ชายวัย 70 ปีนอนเสียชีวิต กลางบ้านในสภาพเปลือย คู่ขาเล่าเพิ่งเสร็จกิจเซ็กซ์หมู่

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 07:56 น.
340
ชายวัย 70 ปีเสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง หลังจากกิจกรรมเซ็กซ์หมู่
ภาพประกอบ / แฟ้มภาพ

ชายวัย 70 ปีนอนเสียชีวิต กลางบ้านในสภาพเปลือย คู่ขาเล่าเพิ่งเสร็จกิจเซ็กซ์หมู่ จะเรียกมาจัดต่ออีกรอบแต่ไม่ตื่น ตำรวจพบยาเสพติดเพียบ

พ.ต.ท.เอกวิทย์ ทองทุ่ม พนักงานสอบสวน สภ.เมือง ลพบุรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.โคกลำพาน อ.เมือง เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 16 พ.ย. 68 จึงประสานกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงพบว่านายเอ (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่บนโซฟา ในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ และร่องรอยการถูกทำร้าย แต่มีมดไต่ทั้งตัว ถูกกัดที่คอจนเป็นแผลมีเลือดไหลซิบ ซึ่งจากการชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง

จากการคุยกับนายบี (นามสมมุติ) เจ้าของบ้าน เล่าว่า ตนเองได้ชักชวนผู้ตายคู่ขา เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาร่วมเพศสัมพันธ์กัน หลังจากเสร็จกิจ ได้โทรชักชวนนายซี (นามสมมติ) อายุ 38 ปี มามีเพศสัมพันธ์แบบหมู่ หลังจากนั้นตนและนายซีได้พากันเข้าไปอาบน้ำมีอะไรกันอีกรอบ ก่อนออกมาเรียกนายเอ เข้าไปร่วมด้วย แต่เรียกเท่าไหร่ นายเอ ก็ไม่ลุก ปลุกไม่ตื่น กลับพบว่าสิ้นใจตายเปลือยแล้ว จึงได้ตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พ.ต.ท.ปพนทัศน์ ศรีสถาพรวงษ์ รอง ผกก.สส.และพ.ต.ท.สุภัทร ทองสุขดี สว.สส.สภ.เมือง ลพบุรี พร้อมพวกได้ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยพบมีวงจรปิดภายในบ้าน เมื่อเปิดดูถึงกับผงะ ไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ บางช่วงในวงจรปิดพบว่ามีการเสพยากันด้วย จึงได้ทำการตรวจค้นพบยาไอซ์ อุปกรณ์การเสพ ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตกเกลื่อนห้อง และเข็มฉีดยาจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็นยากระตุ้นปลุกเซ็กซ์

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมหลักฐาน ดีเอ็นเอ รวมถึงยาไม่ทราบชนิดที่คาดว่าใช้กับเข็มฉีดยาเข้าเส้น ส่งพิสูจน์ รวมถึงยาไอซ์ที่หลงเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินคดี ซึ่งนายบี และนายซี ยังให้การวกวน และปฏิเสธถึงการตายของคู่ขา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ และต้องให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง ทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้นำร่างนายเอ ส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช เพื่อตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

