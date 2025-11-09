พรรคประชาชน โพสต์ถามรัฐบาล ปมเขากระโดง กับแข่ง MotoGP งบ 4 พันล้าน
สส.ปั้น พรรคประชาชน โพสต์ถามรัฐบาล ปมเขากระโดง กับแข่ง MotoGP งบ 4 พันล้าน ชี้ค่าใช้จ่ายสูงลิ่ว ถามเงินเข้ากระเป๋าใครกันแน่?
ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ หรือ สส.ปั้น สส.เชียงราย พรรคประชาชนข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่า ““เขากระโดง” กับมหกรรม MotoGP 4,000 ล้าน! ภาษีชาติ กำลังถูกใช้ ค้ำยันให้ใคร?
ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ ตีแผ่ความจริงที่รัฐบาลพยายามปิดบัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังขาที่สุดประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินภาษีของพวกเรา และการจัดการสมบัติของชาติ นั่นคือ ดีล MotoGP 4,000 ล้านบาท ที่ผูกติดอยู่กับ คดีที่ดินแห่งชาติ
“เขากระโดง”
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวงการกีฬา แต่เป็นเรื่องของ ความยุติธรรม และ ความรับผิดชอบของรัฐบาล ต่อเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชน!
ปมที่ 1: ที่ดินเขากระโดง… สมบัติของชาติที่หายไป! จุดเริ่มต้นของเรื่องอื้อฉาว อยู่ที่ผืนดินกว่า 5,000 ไร่
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งระดับโลก แต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยรอยร้าวทางกฎหมาย
• ตอกย้ำด้วยคำพิพากษา ท่านทราบหรือไม่ว่า ศาลฎีกาและศาลปกครองได้มีคำตัดสินที่เป็นบรรทัดฐานชัดเจนแล้ว ว่าที่ดินผืนนี้คือ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของชาติ
• เกมเปลี่ยนมือที่ผิดกฎหมาย แม้จะเป็นที่ดินของรัฐ
แต่กลับมีการ “ลักไก่” ออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) ให้กับบุคคลและนิติบุคคล ซึ่งรวมถึงพื้นที่บางส่วนของสนามแข่งอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย
• คำถามที่เราต้องถามรัฐบาลดังๆ คือ ในเมื่อศาลตัดสินชัดเจนขนาดนี้ เหตุใดรัฐบาลจึงยังปล่อยให้มี
“การใช้พื้นที่ที่มีข้อพิพาททางกฎหมาย” ในการจัดงานระดับโลกที่ต้องทุ่มเงินภาษีสนับสนุน? นี่คือการสมยอม หรือการสนับสนุนโดยตั้งใจ?
ปมที่ 2: งบ 4,000 ล้านบาท… “ความคุ้มค่า” ที่ตกถึงใคร? และเมื่อความชอบธรรมของที่ดินยัง ไม่เคลียร์ รัฐบาลกลับเร่งมืออย่างผิดวิสัย อนุมัติงบประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาท เพื่อต่อสัญญาเป็นเจ้าภาพจัด MotoGP อีก 5 ปี! แม้กระทั่ง สำนักงบประมาณ ยังส่งสัญญาณเตือนว่าค่าใช้จ่าย สูงลิบลิ่ว และอาจกระทบฐานะการคลัง แต่รัฐบาล ก็ยัง “เดินหน้าเต็มสูบ” ราวกับกลัวว่าจะไม่ทันเวลา
รัฐบาลอ้างถึง “เงินหมุนเวียน 5,000 ล้านบาทต่อปี” แต่เราต้องมองทะลุตัวเลขนี้ไปให้เห็นว่า… ผลประโยชน์ที่แท้จริง นั้น “เงินเข้ากระเป๋าใครเป็นหลัก?” มันตกถึงชาวบ้านร้านเล็กๆ ทั่วไป หรือ “ไหลเข้ากระเป๋ากลุ่มนายทุนและผู้ประกอบการหลักในพื้นที่” เท่านั้น? การที่รัฐบาลรีบเซ็นสัญญาระยะยาวด้วยเงินภาษี
จำนวนมหาศาล เพื่อจัดงานในสนามที่มี คดีพิพาทที่ดินของรัฐที่ไม่จบสิ้น… นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความประมาท แต่คือการนำ “เงินค้ำประกันของชาติ” ไปอุ้มชูธุรกิจของกลุ่มทุนที่ได้ประโยชน์จากการครอบครองที่หลวงอย่างชัดเจน! พรรคประชาชนเราไม่อาจทนเห็นความไม่ชอบมาพากลนี้ได้อีกต่อไป เราขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล อย่างหนักแน่นว่า ท่านต้องหยุดประวิงเวลา และดำเนินการตามคำพิพากษาศาลอย่าง เด็ดขาด เพื่อ ทวงคืนที่ดินของชาติ ให้กลับมาเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ทันที! พร้อมกันนี้ ขอให้ท่าน ทบทวนการใช้เงินภาษีเกือบ 4,000 ล้านบาทอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่ปัญหาที่ดินยังไม่ได้รับการแก้ไข
รัฐบาลไม่ควรใช้เงินแม้แต่บาทเดียวไปอุ้มชูงาน ที่จัดบนที่ดินมีปัญหา และเหนือสิ่งอื่นใด รัฐบาล ต้องเปิดเผยรายละเอียดสัญญาและงบประมาณทั้งหมด ให้สาธารณชนตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส เพราะทุกบรรทัดคือเงินของ “ประชาชน!”
เราต้องไม่ยอมให้เงินภาษีของพวกเราถูกนำไปใช้ เพื่อเป็น “เกราะกำบัง” ให้กับกลุ่มทุนที่รุกล้ำ ทรัพย์สินของชาติ! ร่วมกันส่งเสียงให้รัฐบาล รับผิดชอบในเรื่องนี้!”
