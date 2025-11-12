คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติ ‘คนละครึ่งพลัส เฟส 2’ ภายในเดือนธ.ค. 68 ทันเริ่มใช้ ม.ค. 69 ชี้ ผู้รับสิทธิ์รายใหม่อาจได้วงเงิน 4,000 บาท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าของโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ และเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อให้ทันเริ่มใช้จ่ายในเดือนมกราคม 2569
ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า มีแนวโน้มสูงที่ ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เฟสแรก จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต่อในเฟส 2 ได้ทันที แต่เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อน กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางให้ ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2 จะได้รับวงเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ยอดสิทธิ์รวมเท่ากันกับกลุ่มที่ได้ 2 เฟสรวมกัน (เฟส 1 จำนวน 2,000 บาท และเฟส 2 อีก 2,000 บาท)
ลำดับการรับสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เฟส 2
สำหรับเงินที่จะใช้ในโครงการเฟส 2 นี้ จะมาจากงบประมาณกลางปี 2569 และเงินที่ถูกริบคืนจากผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเฟสแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 โดยกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ในลำดับแรก ๆ คือ
- ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในเฟสแรกครบตามเงื่อนไข
- ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแต่ถูกตัดสิทธิ์ (เนื่องจากไม่ใช้จ่ายในรอบแรก)
- ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน
ทั้งนี้ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เฟสแรก ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยข้อมูลล่าสุด (11 พ.ย. 68) มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วเกือบ 20 ล้านคน สร้างยอดใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจฐานรากไปแล้วกว่า 31,837 ล้านบาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลังตัดสิทธิ์ 2.39 แสนคน “คนละครึ่งพลัส” นำเงินที่เหลือไปเปิด เฟส 2
- เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม
- เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 แสนคน เปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: