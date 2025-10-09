แพรรี่ นิยาม ‘แม่ที่ดี’ ต้องเป็นที่พึ่ง-ไม่ใช่ภาระลูก ลั่น หยดน้ำนม ทดแทนหนี้สินไม่สิ้น
ไม่ได้เจาะจงใคร ‘แพรรี่ ไพลวัลย์’ โพสต์ลอย ๆ นิยาม แม่ที่ดีต้องเป็นที่พึ่ง ไม่ใช่ที่หนักใจคอยสร้างปัญหาให้ลูกไม่จบสิ้น ลั่น หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นหนี้สินแม่
เกิดอะไรขึ้น? แพรรี่ ไพลวัลย์ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องแม่ที่ดี มองว่า “แม่ที่ดี อย่างน้อยต้องเป็นแบบอย่างในความประพฤติให้กับลูกได้ ต้องเป็นที่พึ่งในทางจิตใจ ไม่ใช่เป็นที่หนักใจ เพราะคอยแต่สร้างปัญหาให้ลูกต้องมานั่งรับผิดชอบแทน แบบไม่จบไม่สิ้น” และ “ไม่ได้เจาะจงใครนะคะ อันนี้พูดตามหลักการอย่างที่มันควรจะเป็น สำหรับคนที่เป็นแม่ทุก ๆ คน”
ล่าสุด เคลื่อนไหวอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องการทดแทนบุญคุณว่า “หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นหนี้สินแม่เอยย”
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น นักร้องสาวคนดัง ออกมาเผยความรู้สึกว่า ตอนนี้ไม่ไหวจริง ๆ เพราะมีปัญหาครอบครัว ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก กระทั่งเธอออกมาโพสต์อีกครั้งว่ามีคู่กรณีคือ แม่เกตุ สมรวย เพชรฤทธิ์ พร้อมเผยแชทเรื่องที่แม่ของเธอจะออกมาพูดเรื่องในบ้าน ทั้งเรื่องที่ไม่สามารถเข้าบ้านได้และไม่ได้รับเงินเดือน
สาวเจนชี้แจงประเด็นเรื่องเงินเดือนที่เคยให้แม่เดือนละ 100,000 บาท อีกฝ่ายขอเบิกล่วงหน้าตลอด ให้ทีเป็นล้าน แต่หลัง ๆ ขอใหม่ ลดเหลือ 50,000 บาท กระทั่งลดเหลือ 20,000 บาท จนเดือนล่าสุดแม่เป็นคนประชดเองว่าไม่เอาเงินเดือนแล้ว
