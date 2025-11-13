คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”
Danny Lent เล่าประสบการณ์ย้ายมาอยู่ไทย พบความอบอุ่นและการยอมรับในแบบที่ไม่ต้องให้ “เพศสภาพ” มาเป็นเส้นแบ่ง ตั้งข้อสังเกตความแตกต่างจากประเทศบ้านเกิดอย่างลึกซึ้ง ยอมรับ กรุงเทพฯ คือสวรรค์ของ LGBTQ+
“ในกรุงเทพฯ ไม่มีใครถามผมว่า ‘เป็นเกย์หรือเปล่า’ พวกเขาถามว่า ‘กินข้าวหรือยัง'” นี่คือบทสรุปความประทับใจของ Danny Lent ชาวต่างชาติที่ตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ประสบการณ์ของเขาที่แบ่งปันผ่านคลิปวิดีโอ กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 53,000 ครั้ง
Danny ย้อนว่า เดิมทีเขาย้ายมาตามคำเล่าลือว่าไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ คือ “สวรรค์ของเกย์และ LGBTQ” เขาจินตนาการถึงแสงไฟนีออนและปาร์ตี้ แต่เมื่อได้ใช้ชีวิตจริง เขากลับพบมิติที่สำคัญและลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น นั่นคือความเป็นมิตรที่เรียบง่าย ที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง
แดนนี่ เล่าถึงความแตกต่างที่ชัดเจนว่า ที่ประเทศบ้านเกิด เวลาทำความรู้จักใคร คำถามแรกมักวนเวียนอยู่ที่ “รสนิยมทางเพศคืออะไร” ราวกับว่าเพศสภาพคือตราประทับที่ต้องนิยามตัวตนทั้งหมด แต่ในเมืองไทย เขาพบว่าคนไม่สนใจที่จะติดป้ายให้กันตั้งแต่ประโยคแรก มีแต่คำถามที่แสดงความห่วงใยว่า “กินข้าวหรือยัง” หรือ “ต้องการความช่วยเหลือไหม” ประโยคธรรมดาเหล่านี้ทำให้เขาสามารถคลายความกังวล และวางเกราะป้องกันที่เคยมีลงได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
แดนนี่ ยังได้ทดลองทำในสิ่งที่ประเทศบ้านเกิดของเขาไม่สามารถทำได้ คือการแต่งเดรสและสวมส้นสูง เขาเตรียมใจที่จะเผชิญกับสายตาที่ตัดสินอย่างรุนแรง แต่ในกรุงเทพฯ เขากลับได้ยินคำชมง่ายๆ ว่า “ชุดเก๋มาก” ไม่มีสายตาที่มองอย่างแปลกประหลาด ไม่มีเสียงหัวเราะเยาะ มีแต่พื้นที่ให้เขาเดินผ่านไปอย่างสบายใจ ความรู้สึกนี้สำหรับเขา คือการได้รับอนุญาตให้ “อยู่ตรงนี้” โดยไม่ต้องขอโทษกับการมีตัวตน
ประสบการณ์ในไทยยังช่วยเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กของเขา จากการที่เคยถูกผู้ชายด้วยกันปฏิบัติไม่ดีเมื่อรู้ว่าเขาเป็นเกย์ แต่ในวันนี้ เขามีเพื่อนผู้ชายแท้ ๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่สามารถคบหากันได้โดยไม่ต้องเอาเรื่องเพศมาเป็นเส้นแบ่ง
ก่อนที่เจ้าตัวจะสรุปใจความสำคัญว่า ประเทศไทยให้พื้นที่กับ LGBTQ มากกว่าความบันเทิง แต่มันคือการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครก่อน จึงจะได้รับความเคารพ และหากจะมีคำเดียวที่สรุปความประทับใจของเขา ก็คงเป็นคำถามสั้นๆ ที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า “กินข้าวหรือยัง” คำธรรมดาที่ทำให้คำว่า “บ้าน” เกิดขึ้นในหัวใจของเขา
ความประทับใจเหล่านี้ได้รับการยืนยันจาก อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจ Drama-addict โดย อ.เจษฎา ระบุว่า “Soft power ที่แท้ทรู ของไทยเราครับ 😁 LGBTQ+ friendly 😍”
