ข่าว

คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:22 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:11 น.
82
Danny Lent ชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์เป็น LGBTQ ในไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
ภาพจาก : Danny Lent

Danny Lent เล่าประสบการณ์ย้ายมาอยู่ไทย พบความอบอุ่นและการยอมรับในแบบที่ไม่ต้องให้ “เพศสภาพ” มาเป็นเส้นแบ่ง ตั้งข้อสังเกตความแตกต่างจากประเทศบ้านเกิดอย่างลึกซึ้ง ยอมรับ กรุงเทพฯ คือสวรรค์ของ LGBTQ+

“ในกรุงเทพฯ ไม่มีใครถามผมว่า ‘เป็นเกย์หรือเปล่า’ พวกเขาถามว่า ‘กินข้าวหรือยัง'” นี่คือบทสรุปความประทับใจของ Danny Lent ชาวต่างชาติที่ตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ประสบการณ์ของเขาที่แบ่งปันผ่านคลิปวิดีโอ กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 53,000 ครั้ง

Danny ย้อนว่า เดิมทีเขาย้ายมาตามคำเล่าลือว่าไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ คือ “สวรรค์ของเกย์และ LGBTQ” เขาจินตนาการถึงแสงไฟนีออนและปาร์ตี้ แต่เมื่อได้ใช้ชีวิตจริง เขากลับพบมิติที่สำคัญและลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น นั่นคือความเป็นมิตรที่เรียบง่าย ที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง

เขาเปรียบเทียบการต้อนรับในไทยกับประเทศบ้านเกิดที่มักถามเรื่องเพศสภาพ
ภาพจาก : Danny Lent

แดนนี่ เล่าถึงความแตกต่างที่ชัดเจนว่า ที่ประเทศบ้านเกิด เวลาทำความรู้จักใคร คำถามแรกมักวนเวียนอยู่ที่ “รสนิยมทางเพศคืออะไร” ราวกับว่าเพศสภาพคือตราประทับที่ต้องนิยามตัวตนทั้งหมด แต่ในเมืองไทย เขาพบว่าคนไม่สนใจที่จะติดป้ายให้กันตั้งแต่ประโยคแรก มีแต่คำถามที่แสดงความห่วงใยว่า “กินข้าวหรือยัง” หรือ “ต้องการความช่วยเหลือไหม” ประโยคธรรมดาเหล่านี้ทำให้เขาสามารถคลายความกังวล และวางเกราะป้องกันที่เคยมีลงได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

แดนนี่ ยังได้ทดลองทำในสิ่งที่ประเทศบ้านเกิดของเขาไม่สามารถทำได้ คือการแต่งเดรสและสวมส้นสูง เขาเตรียมใจที่จะเผชิญกับสายตาที่ตัดสินอย่างรุนแรง แต่ในกรุงเทพฯ เขากลับได้ยินคำชมง่ายๆ ว่า “ชุดเก๋มาก” ไม่มีสายตาที่มองอย่างแปลกประหลาด ไม่มีเสียงหัวเราะเยาะ มีแต่พื้นที่ให้เขาเดินผ่านไปอย่างสบายใจ ความรู้สึกนี้สำหรับเขา คือการได้รับอนุญาตให้ “อยู่ตรงนี้” โดยไม่ต้องขอโทษกับการมีตัวตน

ในกรุงเทพฯ ไม่มีคำถามเกี่ยวกับเพศ แต่ถามว่า 'กินข้าวหรือยัง'
ภาพจาก : Danny Lent

ประสบการณ์ในไทยยังช่วยเยียวยาบาดแผลในวัยเด็กของเขา จากการที่เคยถูกผู้ชายด้วยกันปฏิบัติไม่ดีเมื่อรู้ว่าเขาเป็นเกย์ แต่ในวันนี้ เขามีเพื่อนผู้ชายแท้ ๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่สามารถคบหากันได้โดยไม่ต้องเอาเรื่องเพศมาเป็นเส้นแบ่ง

ก่อนที่เจ้าตัวจะสรุปใจความสำคัญว่า ประเทศไทยให้พื้นที่กับ LGBTQ มากกว่าความบันเทิง แต่มันคือการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครก่อน จึงจะได้รับความเคารพ และหากจะมีคำเดียวที่สรุปความประทับใจของเขา ก็คงเป็นคำถามสั้นๆ ที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า “กินข้าวหรือยัง” คำธรรมดาที่ทำให้คำว่า “บ้าน” เกิดขึ้นในหัวใจของเขา

แดนนี่รู้สึกปลอดภัยเมื่อสามารถเป็นตัวของตัวเองในสังคมไทย
ภาพจาก : Danny Lent

ความประทับใจเหล่านี้ได้รับการยืนยันจาก อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจ Drama-addict โดย อ.เจษฎา ระบุว่า “Soft power ที่แท้ทรู ของไทยเราครับ 😁 LGBTQ+ friendly 😍”

คำชมจากคนไทยทำให้เขารู้สึกได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง
ภาพจาก : Drama-addict

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล/ภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

6 นาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

16 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

26 นาที ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

33 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

36 นาที ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

50 นาที ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

52 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

52 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Danny Lent ชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์เป็น LGBTQ ในไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ข่าว

คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บูรณะราชรถ ราชยาน พระพันปี ข่าว

เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง ละครเอา &quot;ชื่อจริง-รูปจริง&quot; ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย &quot;ฟ้องได้ไหม?&quot; ข่าว

หนุ่มสุดงง ละครเอา “ชื่อจริง-รูปจริง” ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย “ฟ้องได้ไหม?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินชอบพูดเข้าทางเขมร ข่าวการเมือง

“ทูตรัศม์” กังขา “อนุทิน” ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดโผล่ท้าภาษีทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 13 พ.ย. 68 ศูนย์กลางฃเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ เขย่าเกาะสมุย ขนาด 2.4 ประชาชนผวา เสียงดังสนั่น-บ้านสั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งเบอร์ 14 ทีมหมอนทอง ป่วยกะทันหัน ต้องนอนรพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองรูปพรรณ 13 พ.ย.2568 ราคาทองวันนี้

ราคาทองรูปพรรณ พุ่ง ขายออกบาทละ 65,050 พร้อมเช็กทองคำแท่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิก NewJeans กลับค่าย Ador ครบทั้ง 5 คน บันเทิงเกาหลี

เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงห์บุรีวิกฤต คันกั้นน้ำที่ อ.อินทร์บุรี พังใกล้ 16.40 น. วานนี้ (12 พ.ย.) น้ำเชี่ยวบ่าเข้าชุมชนกว่า 300 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งอพยพด่วน เตือนระวังน้ำมุ่งหน้า สภ.อินทร์บุรี ข่าว

คลิปมวลน้ำคลั่ง! พนังกั้นน้ำวัดปราสาทแตก น้ำท่วมเข้าอำเภออินทร์บุรี 300 หลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก ข่าว

แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวซิงฉือ หนุ่มจีนอายุ 35 ปี ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มจีนชื่อคล้ายดาราใหญ่ แฟนคลับเกือบช็อก ! หนีกบดานขอนแก่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา​” นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ เทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 10:22 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 11:11 น.
82
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button