คลิปนาทีชุลมุน “อารีอานา กรานเด” เจอแฟนคลับคว้าตัว กลางงาน Wicked

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:21 น.
280
อารีอานา กรานเด ถูกแฟนคลับบุกขณะเดินพรมเหลืองในงาน Wicked ที่สิงคโปร์
ภาพจาก X/@theegrandeheels

เหตุชุลมุนในรอบปฐมทัศน์ Wicked: For Good ที่สิงคโปร์ แฟนคลับกระโดดข้ามแผงกั้นเข้าประชิดตัว อารีอานา กรานเด กลางพรมเหลือง ก่อนเพื่อนร่วมหนัง ซินเธีย เอริโว จะยืนบังให้

เกิดเหตุชุลมุนขึ้นที่รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ Wicked: For Good ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาท้องถิ่น ขณะ อารีอานา กรานเด (Ariana Grande) กำลังเดินพรมเหลืองทักทายแฟน ๆ ก็มีชายคนหนึ่งกระโดดข้ามแผงกั้น วิ่งเข้าหาและคว้าไหล่โอบตัวเธอจากด้านข้างอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของคนในงาน

สื่อบันเทิงต่างประเทศอย่าง NEW YORK POST รายงานว่า ชายคนดังกล่าวถูกระบุชื่อคือ จอห์นสัน เหวิน (Johnson Wen) อินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อในโซเชียลว่า Pyjama Man ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ สเตจครัชเชอร์ หรือผู้ที่ชอบบุกรุกเวทีและงานอีเวนต์อยู่แล้ว

จังหวะที่เกิดเหตุชุลมุน ซินเธีย เอริโว (Cynthia Erivo) นักแสดงร่วมเจ้าของบท Elphaba ซึ่งเดินอยู่ข้าง ๆ เห็นเหตุการณ์และรีบ พุ่งตัวเข้ามายืนขวาง ระหว่าง อารีอานา กับแฟนคลับคนนั้น พร้อมใช้แขนผลักออกเล็กน้อย ก่อนที่การ์ดรักษาความปลอดภัยจะเข้ามาช่วยดึงตัวชายคนนั้นออกไป

นอกจากนี้ มิเชลล์ โหย่ว (Michelle Yeoh) นักแสดงออสการ์ที่ร่วมเดินพรมเหลืองในงานเดียวกัน ก็หันมาช่วยประคองและปลอบ Ariana ที่มีสีหน้าตกใจอย่างชัดเจน

ชายคนหนึ่งกระโดดข้ามแผงกั้นเพื่อคว้าอารีอานา กรานเด ระหว่างงานอีเวนต์
ภาพจาก X/@theegrandeheels

เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างหนักในหมู่แฟนคลับ เนื่องจากหลายสำนักข่าวย้ำตรงกันว่า Ariana มีประวัติภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) จากเหตุระเบิดในคอนเสิร์ตที่เมืองแมนเชสเตอร์ ปี 2017

การปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาประชิดตัวเธอในระยะประชิดแบบนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทีมงานและแฟนคลับจำนวนมากวิจารณ์ว่า ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ศิลปินเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูงขึ้น

สำหรับ Johnson Wen มีประวัติก่อเหตุบุกงานใหญ่ ๆ มาแล้วหลายครั้ง ทั้งคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกและอีเวนต์กีฬา โดยหลังเหตุการณ์ที่สิงคโปร์ เขายังโพสต์วิดีโอเหตุการณ์ พร้อมเขียนข้อความในเชิง “ขอบคุณ” Ariana ที่ให้เขาได้เข้าใกล้ ซึ่งยิ่งทำให้กระแสวิจารณ์ความประพฤติของเขารุนแรงขึ้นไปอีก

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Wicked: For Good มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายเดือน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 นี้

Cynthia Erivo รีบเข้ามาขวางระหว่างอารีอานา กรานเด กับแฟนคลับที่บุก
ภาพจาก X/@theegrandeheels
เหตุการณ์ชุลมุนสร้างความตกใจให้กับอารีอานา กรานเด และคนในงาน
ภาพจาก X/@theegrandeheels
แฟนคลับหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอารีอานา กรานเด
ภาพจาก X/@theegrandeheels
Johnson Wen อินฟลูเอนเซอร์ที่บุกอารีอานา กรานเด มีประวัติก่อเหตุในงานใหญ่
ภาพจาก X/@theegrandeheels

