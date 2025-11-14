คลิปนาทีชุลมุน “อารีอานา กรานเด” เจอแฟนคลับคว้าตัว กลางงาน Wicked
เหตุชุลมุนในรอบปฐมทัศน์ Wicked: For Good ที่สิงคโปร์ แฟนคลับกระโดดข้ามแผงกั้นเข้าประชิดตัว อารีอานา กรานเด กลางพรมเหลือง ก่อนเพื่อนร่วมหนัง ซินเธีย เอริโว จะยืนบังให้
เกิดเหตุชุลมุนขึ้นที่รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ Wicked: For Good ที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ตามเวลาท้องถิ่น ขณะ อารีอานา กรานเด (Ariana Grande) กำลังเดินพรมเหลืองทักทายแฟน ๆ ก็มีชายคนหนึ่งกระโดดข้ามแผงกั้น วิ่งเข้าหาและคว้าไหล่โอบตัวเธอจากด้านข้างอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของคนในงาน
สื่อบันเทิงต่างประเทศอย่าง NEW YORK POST รายงานว่า ชายคนดังกล่าวถูกระบุชื่อคือ จอห์นสัน เหวิน (Johnson Wen) อินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้ชื่อในโซเชียลว่า Pyjama Man ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ สเตจครัชเชอร์ หรือผู้ที่ชอบบุกรุกเวทีและงานอีเวนต์อยู่แล้ว
จังหวะที่เกิดเหตุชุลมุน ซินเธีย เอริโว (Cynthia Erivo) นักแสดงร่วมเจ้าของบท Elphaba ซึ่งเดินอยู่ข้าง ๆ เห็นเหตุการณ์และรีบ พุ่งตัวเข้ามายืนขวาง ระหว่าง อารีอานา กับแฟนคลับคนนั้น พร้อมใช้แขนผลักออกเล็กน้อย ก่อนที่การ์ดรักษาความปลอดภัยจะเข้ามาช่วยดึงตัวชายคนนั้นออกไป
นอกจากนี้ มิเชลล์ โหย่ว (Michelle Yeoh) นักแสดงออสการ์ที่ร่วมเดินพรมเหลืองในงานเดียวกัน ก็หันมาช่วยประคองและปลอบ Ariana ที่มีสีหน้าตกใจอย่างชัดเจน
เหตุการณ์นี้สร้างความกังวลอย่างหนักในหมู่แฟนคลับ เนื่องจากหลายสำนักข่าวย้ำตรงกันว่า Ariana มีประวัติภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) จากเหตุระเบิดในคอนเสิร์ตที่เมืองแมนเชสเตอร์ ปี 2017
การปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาประชิดตัวเธอในระยะประชิดแบบนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทีมงานและแฟนคลับจำนวนมากวิจารณ์ว่า ไม่ควรเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ศิลปินเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูงขึ้น
สำหรับ Johnson Wen มีประวัติก่อเหตุบุกงานใหญ่ ๆ มาแล้วหลายครั้ง ทั้งคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกและอีเวนต์กีฬา โดยหลังเหตุการณ์ที่สิงคโปร์ เขายังโพสต์วิดีโอเหตุการณ์ พร้อมเขียนข้อความในเชิง “ขอบคุณ” Ariana ที่ให้เขาได้เข้าใกล้ ซึ่งยิ่งทำให้กระแสวิจารณ์ความประพฤติของเขารุนแรงขึ้นไปอีก
สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Wicked: For Good มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายเดือน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 นี้
