การเงินเศรษฐกิจ

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 13:48 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:14 น.
65
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

ผู้ประกอบการหลายคนจ้างสำนักงานบัญชีจัดการเรื่องเอกสาร แต่เคยสงสัยไหมว่าเมื่อถึงกำหนด บัญชีได้ยื่นงบการเงินประจำปีให้เราจริงหรือยัง การตรวจสอบเรื่องนี้สำคัญมาก เพื่อป้องกันค่าปรับและปัญหาทางกฎหมายที่อาจตามมา วันนี้ Simple Balance นี้จะแสดงวิธีตรวจสอบสถานะงบการเงินออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที

ขั้นตอนเช็กงบการเงิน ฉบับอัปเดต 2025

  1. เข้าเว็บไซต์ DBD Datawarehouse แล้วกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล

  2. ใต้หัวข้อ ข้อมูลนิติบุคคล ให้ดู ปีที่ส่งงบการเงิน ปีล่าสุดที่ปรากฏคือปีที่ยื่นงบเรียบร้อยแล้ว

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตรวจสอบงบการเงิน

การยื่นงบการเงินประจำปีเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของนิติบุคคลทุกประเภท แม้ว่าจะไม่มีรายได้ก็ตาม

การตรวจสอบสถานะการยื่นงบ ช่วยให้มั่นใจว่าสำนักงานบัญชีส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ช่วยป้องกันการถูกปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงปัญหาอื่น เช่น การยื่นกู้สินเชื่อไม่ผ่าน หรือการประมูลงานราชการ/เอกชนไม่ได้ หากปล่อยละเลยไม่ปิดงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปี กิจการอาจถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน (สถานะร้าง) ได้

3 ขั้นตอนง่ายๆ เช็กสถานะงบการเงินผ่านเว็บ DBD

เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นงบของนิติบุคคลได้ฟรี ผ่านระบบ Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งเปิดให้ใช้งานออนไลน์ 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ DBD Datawarehouse

เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลของนิติบุคคลทั่วประเทศไทย รวมถึงข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช็กได้รายปีว่าผลประกอบการแต่ละบริษัทรายได้เท่าไหร่ กำไรหรือขาดทุน

กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล จะแม่นยำกว่ากรอกด้วยชื่อ เพราะเจอปัญหาสะกดผิด
กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล จะแม่นยำกว่ากรอกด้วยชื่อ เพราะเจอปัญหาสะกดผิด

2. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล

ในช่องค้นหา แนะนำให้ใช้ เลขทะเบียนนิติบุคคล จะแม่นยำที่สุด (\การค้นหาด้วยชื่อเต็ม หากสะกดผิดแม้แต่ตัวเดียว ระบบอาจค้นหาไม่พบ

หากไม่รู้เลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถค้นหาได้จากหนังสือรับรองบริษัท หรือค้นหาด้วยชื่อบริษัทในเว็บไซต์ dataforthai เลขทะเบียนนิติบุคคลจะปรากฏอยู่ใต้ชื่อ

เช็กเลขทะเบียนนิติบุคคลผ่านเว็บไซต์ dataforthai
เช็กเลขทะเบียนนิติบุคคลผ่านเว็บไซต์ dataforthai

3. ดูผลในหัวข้อ “ข้อมูลนิติบุคคล”

เมื่อผลการค้นหาปรากฏขึ้น ให้เลื่อนดูในหัวข้อ ข้อมูลนิติบุคคล ระบบจะแสดง “ปีที่ยื่นงบการเงินทั้งหมด” ที่บริษัทได้นำส่งแล้ว

ข้อมูลแสดงปีล่าสุดที่ส่งงบการเงิน
ข้อมูลแสดงปีล่าสุดที่ส่งงบการเงิน

ตรวจแล้ว พบว่ายังไม่ยื่นงบการเงิน ควรทำอย่างไร

หากตรวจสอบแล้วพบว่าปีล่าสุดยังไม่ปรากฏในระบบ ควรรีบติดต่อสำนักงานบัญชีที่ดูแลอยู่เพื่อดำเนินการจัดทำและยื่นงบย้อนหลังโดยเร็วที่สุด

การยื่นงบล่าช้าอาจทำให้เกิดค่าปรับจากทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี สํานักงานบัญชีเชียงใหม่ Simple Balance พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและปิดงบการเงินทั่วประเทศ สามารถนัดเวลาเพื่อปรึกษาปัญหาฟรี หรือเยี่ยมชมเพจ Facebook ของเราได้

เคล็ดลับสำหรับผู้ประกอบการ

  • ควรตรวจสอบสถานะการยื่นงบการเงินทุกปี หลังจากผู้สอบบัญชีแจ้งว่าปิดงบเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีใช้สำนักงานบัญชีภายนอก การตรวจสอบนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่างบการเงินถูกส่งครบถ้วนและตรงเวลา
  • ควรเก็บเอกสารหลักฐานการยื่นงบไว้ที่บริษัทอย่างน้อย 5 ปี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รู้ได้อย่างไรว่า สำนักงานบัญชียื่นปิดงบให้จริง?

เราตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ DBD Datawarehouse โดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ในหัวข้อ “ข้อมูลนิติบุคคล” จะแสดงปีที่ยื่นงบการเงินทั้งหมดที่ส่งแล้ว

วิธีค้นหาเลขทะเบียนนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคลจะอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท หรือสามารถค้นหาด้วยชื่อบริษัทในเว็บไซต์ DBD Datawarehouse หรือเว็บไซต์ Dataforthai

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

54 วินาที ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

1 นาที ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

24 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

30 นาที ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

54 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ติง “อนุทิน” โหนกระแสนิยม เรียกคะแนนเสียง หวั่นทำไทยเสียเปรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line อัปเกรด &quot;ยกเลิกข้อความ&quot; Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน เทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ปาหนัน แจ้งข่าว โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ เสียชีวิต บันเทิง

บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาม ธัญญ่า อาร์สยาม แอดมิตด่วน ปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด บันเทิง

หาม ธัญญ่า อาร์สยาม แอดมิตด่วน ปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน ข่าว

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง &quot;Plern&quot; แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า ข่าว

ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ล่าสุด หลังเลิก เป๊ก เศรณี บันเทิง

ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานเบอร์นามา สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในข่าวสาร ข่าว

รู้จัก “เบอร์นามา” สำนักข่าวแห่งชาติ มาเลเซีย ดราม่าแปลผิด ทุ่นระเบิด เก่า-ใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าขอบสนาม แฟนบอลรุ่นจิ๋วชูป้ายขอเสื้อ ‘ชนาธิป’ เป็นของขวัญวันเกิด อาจสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อมาเลฯ ขอโทษ ยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 13:48 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:14 น.
65
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button