วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

ผู้ประกอบการหลายคนจ้างสำนักงานบัญชีจัดการเรื่องเอกสาร แต่เคยสงสัยไหมว่าเมื่อถึงกำหนด บัญชีได้ยื่นงบการเงินประจำปีให้เราจริงหรือยัง การตรวจสอบเรื่องนี้สำคัญมาก เพื่อป้องกันค่าปรับและปัญหาทางกฎหมายที่อาจตามมา วันนี้ Simple Balance นี้จะแสดงวิธีตรวจสอบสถานะงบการเงินออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที
ขั้นตอนเช็กงบการเงิน ฉบับอัปเดต 2025
-
เข้าเว็บไซต์ DBD Datawarehouse แล้วกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล
-
ใต้หัวข้อ ข้อมูลนิติบุคคล ให้ดู ปีที่ส่งงบการเงิน ปีล่าสุดที่ปรากฏคือปีที่ยื่นงบเรียบร้อยแล้ว
ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตรวจสอบงบการเงิน
การยื่นงบการเงินประจำปีเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของนิติบุคคลทุกประเภท แม้ว่าจะไม่มีรายได้ก็ตาม
การตรวจสอบสถานะการยื่นงบ ช่วยให้มั่นใจว่าสำนักงานบัญชีส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน ช่วยป้องกันการถูกปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงปัญหาอื่น เช่น การยื่นกู้สินเชื่อไม่ผ่าน หรือการประมูลงานราชการ/เอกชนไม่ได้ หากปล่อยละเลยไม่ปิดงบการเงินติดต่อกันเกิน 5 ปี กิจการอาจถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน (สถานะร้าง) ได้
3 ขั้นตอนง่ายๆ เช็กสถานะงบการเงินผ่านเว็บ DBD
เราสามารถตรวจสอบข้อมูลการยื่นงบของนิติบุคคลได้ฟรี ผ่านระบบ Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ซึ่งเปิดให้ใช้งานออนไลน์ 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ DBD Datawarehouse
เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลของนิติบุคคลทั่วประเทศไทย รวมถึงข้อมูลการนำส่งงบการเงิน เช็กได้รายปีว่าผลประกอบการแต่ละบริษัทรายได้เท่าไหร่ กำไรหรือขาดทุน
2. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล
ในช่องค้นหา แนะนำให้ใช้ เลขทะเบียนนิติบุคคล จะแม่นยำที่สุด (\การค้นหาด้วยชื่อเต็ม หากสะกดผิดแม้แต่ตัวเดียว ระบบอาจค้นหาไม่พบ
หากไม่รู้เลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถค้นหาได้จากหนังสือรับรองบริษัท หรือค้นหาด้วยชื่อบริษัทในเว็บไซต์ dataforthai เลขทะเบียนนิติบุคคลจะปรากฏอยู่ใต้ชื่อ
3. ดูผลในหัวข้อ “ข้อมูลนิติบุคคล”
เมื่อผลการค้นหาปรากฏขึ้น ให้เลื่อนดูในหัวข้อ ข้อมูลนิติบุคคล ระบบจะแสดง “ปีที่ยื่นงบการเงินทั้งหมด” ที่บริษัทได้นำส่งแล้ว
ตรวจแล้ว พบว่ายังไม่ยื่นงบการเงิน ควรทำอย่างไร
หากตรวจสอบแล้วพบว่าปีล่าสุดยังไม่ปรากฏในระบบ ควรรีบติดต่อสำนักงานบัญชีที่ดูแลอยู่เพื่อดำเนินการจัดทำและยื่นงบย้อนหลังโดยเร็วที่สุด
การยื่นงบล่าช้าอาจทำให้เกิดค่าปรับจากทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท
เคล็ดลับสำหรับผู้ประกอบการ
- ควรตรวจสอบสถานะการยื่นงบการเงินทุกปี หลังจากผู้สอบบัญชีแจ้งว่าปิดงบเรียบร้อยแล้ว
- กรณีใช้สำนักงานบัญชีภายนอก การตรวจสอบนี้ช่วยให้เรามั่นใจว่างบการเงินถูกส่งครบถ้วนและตรงเวลา
- ควรเก็บเอกสารหลักฐานการยื่นงบไว้ที่บริษัทอย่างน้อย 5 ปี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
รู้ได้อย่างไรว่า สำนักงานบัญชียื่นปิดงบให้จริง?
เราตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ DBD Datawarehouse โดยกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล ในหัวข้อ “ข้อมูลนิติบุคคล” จะแสดงปีที่ยื่นงบการเงินทั้งหมดที่ส่งแล้ว
วิธีค้นหาเลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขทะเบียนนิติบุคคลจะอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท หรือสามารถค้นหาด้วยชื่อบริษัทในเว็บไซต์ DBD Datawarehouse หรือเว็บไซต์ Dataforthai
