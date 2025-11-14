สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ
ลือสะพัด สื่อไต้หวันตีข่าว ‘คริส วู’ อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุกจีน อ้างสาเหตุถูกรุมโทรม-ขาใหญ่ไม่พอใจ และ อดอาหารประท้วง หลังถูกตัดสินจำคุก 13 ปี
กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง กรณีของ คริส วู หรือ อู๋อี้ฝาน (Kris Wu) วัย 35 ปี อดีตสมาชิกไอดอลวง EXO ที่ปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 13 ปีในคดีข่มขืนผู้เยาว์ กำลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าเขาเสียชีวิตแล้วภายในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 สื่อบันเทิงไต้หวัน Sanlih News รายงานว่า ข่าวลือการเสียชีวิตของคริสกำลังแพร่สะพัดในโลกโซเชียลมีเดียของจีน (SNS) อ้างอิงคำให้การที่น่าตกใจหลายแหล่ง โดย แหล่งข่าวที่ 1 จากชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องขังของ คริส วู โพสต์ใน Weibo ว่า การเสียชีวิตของคริสเป็นเรื่องจริง เขากล่าวอ้างว่า “ไม่กี่วันก่อน ผู้คุมแอบกระซิบกระซาบกัน หลังจากนั้นอู๋อี้ฝานก็ตายกะทันหัน” แหล่งข่าวยังอ้างถึงข่าวลือในเรือนจำว่า “มีข่าวลือว่าเขาถูกรุมข่มขืน (รุมโทรม)” และ “ข่าวลือว่าเขาถูกฆาตกรรมเพราะทำให้ขาใหญ่ในเรือนจำไม่พอใจ”
ส่วนแหล่งข่าวที่ 2 อ้างว่า อู๋อี้ฝานเสียชีวิตหลังจากการอดอาหารประท้วงเป็นเวลานาน
ข่าวลือการเสียชีวิตของคริส วูเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ในตอนนั้นรัฐบาลแคนาดายืนยันว่ามีพลเมืองแคนาดา 4 คนถูกประหารชีวิตในจีน ทำให้เกิดการคาดเดาว่าใช่คริส วูหรือไม่ เพราะเขาถือสัญชาติแคนาดา อาจเป็นหนึ่งใน 4 ผู้เสียชีวิตในรายชื่อนั้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกประหารทั้ง 4 คนถูกตัดสินในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด ไม่ใช่คดีข่มขืน
จนถึงขณะนี้ การเสียชีวิตของ คริส วู ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทางออนไลน์ โดยยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากทางการจีน
สำหรับ คริส วู หรือ อู๋อี้ฝาน (Kris Wu) เคยเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง EXO ในเกาหลีใต้เมื่อปี 2555 แต่ต่อมาในปี 2557 เขาได้ยื่นฟ้องร้องขอยกเลิกสัญญาและออกจากวงไป หลังจากนั้นได้ไปทำงานในจีนและได้รับความนิยมอย่างสูง
ต่อมาในปี 2563 เขาถูกกล่าวหาว่าข่มขืนผู้หญิง 3 คน รวมถึงการข่มขืนผู้หญิงที่เมาสุราที่บ้านของเขาเอง โดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนออกมาแฉว่าเธอถูกคริสข่มขืนตอนอายุ 17 ปี
ในปี 2565 คริสถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาข่มขืน และข้อหาร่วมกันกระทำอนาจารในที่สาธารณะ (จัดปาร์ตี้มั่วสุม) และถูกตัดสิน จำคุก 13 ปี
