หนุ่มวิ่งงานดัง เล่าอุทาหรณ์ “กล้ามเนื้อสลาย” เข้าเส้นชัยไข้สูง 38.1
หนุ่มไปวิ่งงาน “บางแสน 42” ก่อนเจอประสบการณ์ไม่คาดฝัน “กล้ามเนื้อสลาย” ตอนเช้าเส้นชัย เคราะห์ดีดึงสติปรี่หาคนใกล้ตัวทันเวลา ย้ำอุทาหรณ์เรื่องใกล้ตัวของคนออกกำลังกายยุคปัจจุบัน
จากกรณีวานนี้ (15 พ.ย.) ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แชร์ประสบการณ์วิ่งจนกล้ามเนื้อสลาย หลังเจ้าของเรื่องได้โอกาสไปร่วมงานวิ่ง “บางแสน42 ชลบุรีมาราธอน 2025” ปีล่าสุด แต่ต้องเจอกับเรื่องไม่คาดฝัน ตอนวิ่งเข้าเส้ยนชัยแล้วจู่ๆ เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis)
เนื้อหาจากเจ้าของโพสต์เริ่มเผยรายละเอียด โดยสารภาพว่า เป็นบทเรียนที่โหดที่สุดในชีวิต
“ผม (เกือบเหลือแต่ชื่อ) ตอนตัวเองวิ่งเข้าเส้นมาช่วงนี้รู้สึกตัวเองเบลอๆ และจำเหตุการณ์ได้แค่บางช่วงบางตอน ดีน่ะที่ยังลากตัวเองไปหาคนรู้จักได้ ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะไปนอนขิตกลางงานรึเปล่า5555 หาสตาฟฟ์ในงานไม่เจอเลย”
นักวิ่งเจ้าของโพสต์แจ้งผลออกมา มีภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ค่า Troponin I (โทรโปนิน ไอ) เป็นโปรตีนที่พบในกล้ามเนื้อหัวใจ “สูงกว่าปกติ” ไตวายเฉียบพลัน ค่าไตพุ่งจนหมอบอก “อีกนิดเดียวได้ล้างไต” และตนอยู่ในภาวะเสี่ยงฮีทสโตรกเข้าเส้นชัยด้วยไข้ 38.1
“ผมนอนโรงพยาบาล 6 วันเต็ม ตรวจหัวใจ “Echo” กับคลื่นไฟฟ้าอะไรแล้ว คือ หัวใจปกติทุกอย่าง”
“ผลพวงทั้งหมดน่าจะเกิดจาก rhabdoตัวเดียวเลย โดนให้น้ำเกลือ 24 ชม. กินน้ำวันล่ะหลาย ๆ ลิตร โดนเจาะเลือดทุกเช้าจนแขนพลุนหมดล่ะ5555 เฝ้าระวัง จนค่าต่าง ๆ ค่อย ๆ กลับลงมาจนเป็นที่น่าพอใจ เลยขอหมอกลับมาพักผ่อนที่บ้านต่อ คิดถึงแมว กินน้ำวันล่ะหลายๆ ลิตรต่อ”
“ต้องพักเรื่องออกกำลังกายไปก่อนยาว ๆ เลย (มั้ง5555) ร่างกายมีขีดจำกัด… อย่าฝืนจนเกินไป(บอกตัวเอง) #ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยครับ #ขอบคุณแฟนที่คอยดูแลอยู่ข้างๆตลอครับ”
ต่อมาเพจ Drama-Addict ได้ส่งต่อเนื้อหาพร้อมกับเสริมข้อมูลเป็นอุทาหรณ์สำหรับสายนักวิ่งทั้งหลาย เพื่อไม่ให้เป็นการวิตกจนเกิดไม่สบายใจยามต้องวิ่งแข่งขันตามอีเวนต์ต่างๆ หรือจะนักวิ่งออกกำลังทั่วไป โดยระบุ อาการกล้ามเนื้อสลายนั้น ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนออกกำลังกาย ถ้ากล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บจนเซลล์เนื้อเยื่อตาย แล้วสารข้างในเซลล์ถูกปล่อยออกมาเข้าสู่กระแสเลือดจะทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายตามมา เช่น ไตวายอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิต
ส่วนอาการที่ชัดเจนมาก คือ ปัสสาวะมีสีเข้มเหมือน “สีโค้ก” บุคคลท่านไหนที่มีอาการแบบนั้นต้องรีบหยุดแล้วไปหาหมอโดยด่วน ! สาเหตุ เกิดจากหลายปัจจัย เช่นออกกำลังกายมากเกินไป พักผ่อนไม่พอกินน้ำน้อย อากาศร้อนจัด พวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงได้หมด
เช็กข้อมูลให้ชัด “กล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis)” ภัยที่นักวิ่งระยะไกลต้องระวัง
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ รพ.สมติติเวช ระบุ ภาวะกล้ามเนื้อสลายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ส่วนใหญ่พบในเพศชาย เชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน ผู้มีภาวะโรคอ้วน และอายุมากกว่า 60 ปี โดยพบอัตราการเสียชีวิตที่ไม่มีภาวะไตวาย ประมาณ 20% และเสียชีวิตมากถึง 50% สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันจากภาวะกล้ามเนื้อสลาย ที่น่าสนใจคือ 10 – 30% ของภาวะกล้ามเนื้อสลายมีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากการออกกำลังกาย
กล้ามเนื้อสลาย คืออะไร ?
กล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) คือ ภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรง ซึ่งการสลายของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อโดยตรง หรือจากการออกแรงของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลและการวิ่งลงเนิน นอกจากนี้ กล้ามเนื้อสลายยังเกิดจากอาการกดทับจากอุบัติเหตุ รวมถึงผลกระทบจากยาบางชนิดและพันธุกรรม
ความร้อน ภาวะขาดน้ำและการออกกำลังกายหรือกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมเป็นสาเหตุร่วมที่พบบ่อยที่สุด เมื่อเกิดการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อลาย (กล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่พบเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 40% ของมวลกาย มีหน้าที่สำคัญคือทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ) จะปล่อยโปรตีนไมโอโกลบิน (Myoglobin) ซึ่งมีขนาดใหญ่สีแดง ทำหน้าที่เก็บออกซิเจนในเซลล์กล้ามเนื้อ
รวมถึงปล่อยเอนไซม์ซีเค (Creatine kinase: CK) ซึ่งเซลล์ต่างๆ ใช้ช่วยในการทำงานและปล่อยเกลือแร่ เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม เมื่อโปรตีนไมโอโกลบิน เอนไซม์ซีเคและเกลือแร่ รั่วไหลออกจากเซลล์ที่เสียหายเข้าสู่กระแสเลือด นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจหยุดเต้น และภาวะไตวาย
การรักษาภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis)
ในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อสลายจากการบาดเจ็บ ควรเริ่มต้นด้วยการให้น้ำเกลือโดยเร็วที่สุด ความล่าช้าในการช่วยชีวิตอาจทำให้ช็อกจากการขาดน้ำ (Hypovolemic Shock) ควรให้ของเหลวในปริมาณมากถึง 10 – 20 ลิตรเพื่อรักษาน้ำภายในหลอดเลือดและช่วยขับสารพิษออกทางปัสสาวะ
เมื่อผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล การตรวจติดตามปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการตรวจสอบระดับ CK แบบต่อเนื่องทุกวัน
นอกจากนี้ภาวะกล้ามเนื้อสลายยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของไต ภาวะขาดสมดุลของโพแทสเซียม แคลเซียม กรดยูริก และฟอสเฟต จึงจำเป็นต้องรักษาระดับเกลือแร่ให้สมดุล
การดูแลแบบอื่นๆ
- การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม กรณีมีภาวะติดเชื้อร่วมด้วย
- การเปลี่ยนแปลงของอาหาร อาจช่วยให้ภาวะกล้ามเนื้อสลายทางพันธุกรรมดีขึ้น
- ผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อสลาย ควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
การป้องกันภาวะกล้ามเนื้อสลาย สำหรับนักวิ่งระยะไกล
- วางแผนการดื่มน้ำที่เหมาะสม โดยเฉพาะนักวิ่งเทรลควรทดสอบแผนการดื่มน้ำระหว่างการฝึก เพื่อค้นหากลยุทธ์เฉพาะบุคคลที่ดีที่สุด
- หลีกเลี่ยงการเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกาย หรือการฝึกอย่างกะทันหัน
- หลีกเลี่ยงการแข่งหรือฝึกซ้อมอย่างหนักในขณะที่มีอาการเจ็บป่วย
- 24 ชั่วโมง หลังการวิ่งเทรลหรือวิ่งระยะไกล เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร รวมถึงการดื่มน้ำที่มีอิเล็กโทรไลต์ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ผักและผลไม้สด ซึ่งช่วยในการทดแทนอิเล็กโทรไลต์ และยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยในการรักษาเนื้อเยื่อที่จำเป็นอื่นๆ
- พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อสลาย ที่สัมพันธ์กับการฝึกและยาที่ใช้อยู่
- นักกีฬาควรชั่งน้ำหนักตัวเองในวันถัดไปหลังจากวิ่งระยะไกล หากน้ำหนักลดลงเกิน 2% ของน้ำหนักตัวทั้งหมด หรือสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างมาก ให้ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ที่ตกค้างหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ
- นักกีฬาหลายคนชั่งน้ำหนักตัวเองก่อนและหลังการฝึกเพื่อประเมินการสูญเสียของเหลวทั้งหมดเทียบกับการเปลี่ยนระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อกำหนดปริมาณของน้ำที่ควรได้รับ
- ผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนให้ใช้ความรู้สึกกระหายน้ำเป็นตัวกำหนดการดื่ม มากกว่าการดื่มตามปริมาณที่นักวิชาการแนะนำ
- มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนที่แนะนำให้ใส่ใจกับปริมาณและสีของปัสสาวะ
- ตระหนักรู้ การฝึกฝนและการดื่มน้ำที่เหมาะสม นักวิ่งเทรล นักวิ่งอัลตรา และนักวิ่งระยะไกล สามารถหลีกเลี่ยงผลร้ายแรงหรืออาจถึงแก่ชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อสลาย
ทั้งนี้สิ่งสำคัญ คือ ฟังร่างกายตัวเอง หากพบสัญญาณเตือนภาวะกล้ามเนื้อสลายควรรีบพบแพทย์ทันที.
