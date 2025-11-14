“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน
สันธนะ ประยูรรัตน์ เตรียมเงินหลักทรัพย์ 2 ล้านบาท เตรียมยื่นขอประกันตนและพวก คดีอั้งยี่ซ่องโจร-อุ้มรีดชาวไต้หวัน เมื่อปี 64
จากกรณีที่ ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) ได้นำกำลังพร้อมหมายศาลอาญา เข้าตรวจค้นและจับกุม นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังจับกุมผู้เกี่ยวข้องอีก 4 คน จากคดีอั้งยี่ซ่องโจร และร่วมกันอุ้มรีดทรัพย์ชาวไต้หวัน เมื่อปี 2564 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ควบคุมตัว นายสันธนะ และพวกไปส่งมอบให้อัยการ ที่ ศาลอาญากรุงเทพใต้
เบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายสันธนะได้เป็นนายประกันเตรียมเงินหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 2 ล้านบาท ยื่นขอประกันตนและพวก รวม 5 คน คนละ 400,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนยื่นขอประกันและให้ศาลฯท่านพิจารณาว่า จะอนุมัติให้ประกันตัวหรือไม่ หากไม่ได้รับการประกันตัวก็จะดำเนินการขั้นตอนโดยนำตัวฝากขังผัดแรกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ
