รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

ครูสลา คุณวุฒิ ชี้แจงแล้ว อ.สุพรรณ ชื่นชม คือผู้แต่ง เพลงโบว์รักสีดำ ที่ ศิริพร ร้อง แต่ไม่รู้เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง ฟ้องเรียกค่าลิขสิทธิ์ลำไย 20 ล้าน แนะ ประจักษ์ชัย หันหน้าคุยกัน
กำลังเป็นมหากาพย์ดราม่าในวงการลูกทุ่ง หลัง “นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ออกมาตัดพ้อว่า ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้องเรียกค่าลิขสิทธิ์เพลง “โบว์รักสีดำ” เพลงเดียว สูงถึง 20 ล้านบาท
ล่าสุด ครูสลา คุณวุฒิ ครูเพลงชื่อดัง ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าแท้จริงแล้วใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนี้กันแน่
ครูสลา คุณวุฒิ ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนว่า รู้เฉพาะคนแต่งคือ อาจารย์สุพรรณ ชื่นชม ท่านก็เป็นศิลปินชาวบ้าน พี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ ก็ร้องเอาไว้ คนทำดนตรีคือ พี่หนุ่ม ภูไท
เมื่อถูกถามว่าลิขสิทธิ์เป็นของศิริพรหรือค่ายเดิม ครูสลาตอบว่าจริงๆ ต้องเริ่มจากที่ PGM (ค่ายเพลงในเครือแกรมมี่) เพียงแต่ว่าในตัวหนังสือที่เป็นสัญญาที่ตกลงกันไว้เป็นของใคร อันนั้นครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เลยไม่ทราบ
ในฐานะผู้ใหญ่ในวงการ ครูสลาได้ให้คำแนะนำว่า อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหาทางออกร่วมกันในเงื่อนไขที่กฎหมายรองรับ “ครูก็อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ถ้าคุยกัน เราคุยกันแบบศิลปิน สร้างงานศิลปะด้วยกัน มันน่าจะได้ดีด้วยกัน”
ครูสลายังกล่าวถึงการที่ลำไยนำเพลงที่อาจจะถูกลืมไปแล้วกลับมาร้องจนดังอีกครั้ง ว่าตนไม่งงที่จะเกิดประเด็นขึ้น เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาอยากเห็นบรรยากาศของความเป็นไทย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ครูสลายังให้ทัศนะที่ลึกซึ้งว่า การฟ้องร้องอาจไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดเลย “คนเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่แท้จริง ก็จะไม่ได้อะไรถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศของความขัดแย้ง… เหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทขายรถยนต์นั่นแหละ ถ้าเราจะยึดอย่างเดียว มันก็ยึดได้ในทางกฎหมาย แต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกัน ถ้าสดไม่ได้ ก็ผ่อนก็ได้ สู้ไปด้วยกัน” และอยากเห็นการพูดคุยที่เข้าอกเข้าใจกัน
“ยังไม่ได้คุยกับศิริพร แต่ครูก็อยากเห็นบรรยากาศที่ดีต่อกัน เพราะครั้งหนึ่งทุกคนก็เคยรักกันมาก่อน สัญญาไม่เกิดขึ้นถ้าไม่รักกันมาก่อนนะครับ” ครูสลากล่าวทิ้งท้าย
ครูสลาเชื่อว่า หากเคส “โบว์รักสีดำ” สามารถตกลงกันได้อย่างสันติ จะเป็นบรรทัดฐานที่ดีให้กับกรณีอื่นๆ ในอนาคต
