แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน
ประวัติ “รองต่อ สันธนะ” อดีต ตร.สันติบาล ถูกบุกจับคาโรงแรมหรู คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน (คดีปี 2564) ไล่เรียงประวัติ นรต.รุ่น 33 และคดีดังทั้ง “ตลาดใหม่ดอนเมือง” และปะทะ “ชูวิทย์”
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ชื่อของ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ หรือ รองต่อ กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้ง เมื่อตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน บช.น. นำหมายจับบุกเข้าควบคุมตัวเขา คาโรงแรมหรูย่านถนนวิทยุ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคดีเก่าเมื่อปี 2564 ในท้องที่ สน.ทองหล่อ ซึ่งเขาและพวกถูกกล่าวหาว่า กักขังหน่วงเหนี่ยวและอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน
อดีตนายตำรวจสันติบาล สู่เส้นทางการเมือง
หากย้อนดูประวัติ สันธนะ เขาคืออดีตนายตำรวจสันติบาล (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 33) ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เขามาจากครอบครัวตำรวจ
รองต่อ เป็นบุตรชายของ พล.ต.ต.สมชาย ประยูรรัตน์ และเป็นน้องชายของ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ (อดีตเลขาธิการ ปปง.) ด้านการศึกษา เขาจบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 และยังเคยผ่านการศึกษาที่วิทยาลัยตำรวจ FBI (FBI National Academy) สหรัฐอเมริกา
เส้นทางราชการของเขาเริ่มต้นที่กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจสันติบาล และก้าวขึ้นเป็น รองผู้กำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล 2 แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้น
เมื่อเขาถูกพิจารณาให้ออกจากราชการจากความผิดวินัยร้ายแรง กรณีขัดขวางการจับกุมบ่อนการพนัน ต่อมาในปี 2561 จึงมีพระบรมราชโองการ ถอดยศ พ.ต.ท.สันธนะ
แม้จะพ้นจากเครื่องแบบ “รองต่อ” ไม่ได้หายไปไหน เขากลับมามีบทบาทในฐานะ “นักร้องเรียน” และมักเป็นคู่กรณีในคดีดังอย่างต่อเนื่อง วีรกรรมที่คนจดจำได้ดี คือ คดีตลาดใหม่ดอนเมือง (ปี 2561) ที่เขาถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์ฯ กล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินจากแผงค้า แต่ในคดีนี้ ศาลอาญาพิพากษา ยกฟ้อง ในปี 2562 โดยศาลเห็นว่า ผู้ค้าบางส่วนยืนยันว่าเต็มใจจ่ายค่าดูแลรักษาความปลอดภัย และไม่มีการข่มขู่
นอกจากนี้ สันธนะ ยังเป็นคู่พิพาทกับ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จนนำไปสู่ คดีหมิ่นประมาทโรงแรม (ปี 2567) ซึ่งศาลอาญาพิพากษาลงโทษ จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี (และยกฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จ)
