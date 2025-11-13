ข่าว

ด่วน “สันธนะ ประยูรรัตน์” ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:05 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 15:38 น.
ตำรวจสืบสวนนครบาล บุกรวบ “สันธนะ ประยูรรัตน์” คาคอนโดหรูย่านวิทยุ ในคดีร่วมกันอุ้มรีดค่าไถ่ชาวไต้หวัน เมื่อปี 2564 คุมตัวสอบ สน.ทองหล่อ

13 พฤศจิกายน 2568 ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.) ได้นำกำลังพร้อมหมายศาลอาญา เข้าตรวจค้นและจับกุม นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพมหานคร

การจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องมาจากคดีเมื่อปี 2564 ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ที่นายสันธนะและพวก ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกักขังหน่วงเหนี่ยว และอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน หลังจากตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายแล้วพบความผิดที่ชัดเจน จึงนำหมายศาลเข้าดำเนินการจับกุม

เบื้องต้น ตำรวจสืบสวนพบเบาะแสว่า นายสันธนะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แต่จากการเข้าตรวจสอบไม่พบตัว จนกระทั่งพบว่า นายสันธนะมาปรากฏตัวที่คอนโดหรู ย่านถนนวิทยุ

ขณะที่ตำรวจนำหมายศาลเข้าจับกุม นายสันธนะกำลังประชุมอยู่กับลูกน้องบริเวณชั้น 2 ของคอนโด ตำรวจระบุว่านายสันธนะแสดงท่าทางตกใจเมื่อเห็นกำลังตำรวจจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าควบคุมพื้นที่ โดยมีการระดมหน่วยอรินทรราชเข้ามาดูแลความปลอดภัยด้วย

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

