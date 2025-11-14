กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ยันมีหลักฐานชัด ไม่ได้เบิกเงินสดจาก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ และไม่มีเงินเทา ลั่นใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว และ อมรินทร์ทีวี ได้รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ที่ระบุว่า รายชื่อที่เตรียมฟ้องมีประมาณ 10 คน ซึ่งมีทั้งคนดังระดับ ดารา นักการเมือง รวมถึงกลุ่มคนคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดีย
กัน เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเรื่องถูกกล่าวหา เขาได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเอง และขณะนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแล้วว่า บัญชีของ “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” ไม่มีการเบิกเงินสดออกไปใช้ส่วนตัว และไม่มีเงินเทาหรือเงินดำเข้ามาเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา
กัน จอมพลัง ยังกล่าวด้วยท่าทีจริงจังว่า “ใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบ” พร้อมกับย้ำว่า ตนเองไม่จำเป็นต้องออกมาช่วยเหลือสังคมก็ได้ “แค่นั่งขายของที่บ้านก็ได้เงินแล้ว แต่ที่ตนเองต้องออกมา เพราะทนเห็นชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้”
