ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 15:13 น.
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา

ชาวเน็ตแห่ขุดประวัติอดีตต้นสังกัด ‘อวี๋เหมิงหลง’ ช็อก 6 ศิลปินดาวรุ่งเสียชีวิตคล้ายกัน หายตัวปริศนา ส่วนใหญ่ตกตึกตาย

จากข่าวการเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาของ อวี๋เหมิงหลง (Yu Menglong) นักแสดงหนุ่มชาวจีนวัย 37 ปี จุดประกายให้แฟนคลับลุกขึ้นปฏิวัติทั่วโลก โดยมีการล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ เพื่อเรียกร้องให้มีการสืบสวนคดีของเขาอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ล่าสุด การสืบสวนของชาวเน็ตได้ขุดลึกลงไปและพบกับข้อมูลใหม่ที่น่าตกใจและน่าขนลุก เมื่อพบว่า Tianyu Media (EE-Media) อดีตต้นสังกัดของพระเอกหนุ่ม มีประวัติศิลปินในค่ายเสียชีวิตอย่างปริศนามาแล้วหลายราย

แม้ทางการจีนจะมีรายงานว่าอวี๋เหมิงหลงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่แฟนคลับไม่เชื่อในข้อสรุปดังกล่าว ทั้งยังวิเคราะห์ว่าอาจเป็นฆาตกรรมอำพรางที่มีชนวนเหตุมาจาก USB ที่เก็บข้อมูลการฟอกเงินของผู้มีอำนาจ หลังจากที่ทางการจีนไม่ได้ออกเคลื่อนไหวกับการเสียชีวิตปริศนา ยิ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นและความสิ้นหวังมากขึ้น แฟน ๆ ยืนยันว่าไม่ว่าทฤษฎีของชาวเน็ตจะจริงหรือเท็จประชาชนสมควรได้รับความโปร่งใสจากผู้มีอำนาจ

อวี๋เหมิงหลง นักแสดงจีน -3
ภาพจาก : 于朦胧

ประเด็นที่น่าตกใจที่สุดที่ชาวเน็ตขุดพบ คือ สาเหตุการเสียชีวิตที่น่าสงสัยของศิลปินหลายคนภายใต้สังกัด Tianyu Media ซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของอวี๋เหมิงหลง โดย Koreaboo ได้รวบรวมรายชื่อไว้ดังนี้

ย้อนกลับไปในปี 2006 ตันเป่ยซี นักร้องหนุ่ม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ผิดปกติ ต่อมาในปี 2011 ซ่างยูป๋อ (นักแสดง) เสียชีวิตจากการตกจากที่สูงหลังจากที่เดินอยู่ 3 ชั่วโมง ต่อมาคือ เปี่ยนซี นักร้อง มีรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตจากการกระโดดตึกที่พักในวันคริสต์มาสอีฟ ไม่กี่วันหลังโปรโมทเพลงใหม่ กระทั่งปี 2016 นักแสดง เฉียวเริ่นเหลียง ได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าฆ่าตัวตายภายในบ้านพักที่เซี่ยงไฮ้

ในปี 2017 นักแสดงสาว เจียวเหริน เสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนาน 2 เดือน ก่อนจะสรุปว่าเป็นการพลัดตกตึกขณะมึนเมา ต่อมา ลู่เจียหยง หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากโพสต์เกี่ยวกับความเครียดในวงการบันเทิงในปี 2019 จนปัจจุบันยังไม่สามารถรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักแสดงหญิง ล่าสุด ปี 2020 ไช่จง นักร้องเสียชีวิตปริศนา โดยที่ไม่มีการรายงานสาเหตุอย่างเป็นทางการ

ศิลปินค่าย Tianyu Media เสียชีวิต

นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามลบการมีอยู่ของอวี๋เหมิงหลงออกจากโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของเขาที่ถูกลบออกจาก YouTube, การถูกถอดชื่อออกจากเครดิตผลงานใน Netflix และการลบชื่อของเขาออกจากผลงานต่าง ๆ จนเกิดการตั้งคำถามว่า “ถ้าทุกคนบริสุทธิ์จริง แล้วทำไมถึงต้องมีการพยายามปิดกั้นข้อมูล?”

อวี๋เหมิงหลง นักแสดงจีน -4
ภาพจาก : 于朦胧
อวี๋เหมิงหลง นักแสดงจีน -6
ภาพจาก : 于朦胧

ข้อมูลจาก : indiaforums

