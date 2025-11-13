โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัย โม้ ธัญญ์นิธิ เพื่อนสนิทเสียชีวิตแล้ว ยกย่องเป็นส่วนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ทั้งยังช่วยเหลือคนดนตรีช่วงโควิด-19
แฟนเพลงร่วมอาลัย วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2568) โอม ค็อกเทล หรือ ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องและโปรดิวเซอร์เพลง โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก OHM Cocktail แจ้งข่าวเศร้า โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ กรรมการผู้จัดการของ The Concert Application แพล็ตฟอร์มจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต เสียชีวิตลงแล้ว พร้อมกล่าวคำขอบคุณที่ได้เป็นเพื่อน และอวยพรให้พบความสุข
โอม ค็อกเทล โพสต์ภาพกําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจของ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ พร้อมระบุความในใจต่อเพื่อนคนสำคัญว่า “ความสำเร็จใด ๆ ของเราเกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญนะครับ ในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ โม้พาตัวเองมาเสี่ยงไปกับเรา กลับกัน เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราก็พร้อมเสี่ยงไปกับโม้เสมอเหมือนกัน เดินทางไปรอบนี้เราไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้โม้พบความสุขนะ ขอบคุณสำหรับทุก ๆ อย่าง,ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน”
ทั้งนี้ กําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจของ นาย ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดสมรโกฏิ บางกระสอ จ.นนทบุรี ศาลา 3
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 14 – วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจศพ
สำหรับ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ หรือ โม้ เป็นกรรมการผู้จัดการ The Concert Application ตัวแทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจบันเทิง และ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน เคยออกมาผลักดัน 8 ข้อเรียกร้องถึง ศบค. ให้กับผู้ประกอบอาชีพและธุรกิจกลางคืนและอาชีพกลางคืนอิสระ หลังประสบวิกฤตหนักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วไม่ได้รับมาตรการเยียวยาหรือแก้ไขใด ๆ โดยต้องการให้พิจารณาการเยียวยาหรือพักชำระหนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับพนักงานที่กำลังลำบากจากการปิดธุรกิจในช่วงโรคระบาด
ย้อนกลับไปในปี 2564 โม้ ธัญญ์นิธิ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทย ผู้ผลักดันเทศกาลดนตรีออนไลน์ เปิดหมวก Festival ร่วมกับบุคคลในวงการเพลงหลายท่าน เช่น โอม Cocktail และ ป๋าเต็ด ยุทนา บุญอ้อม โดยเป้าหมายเพื่อช่วยคนดนตรี ทั้งศิลปินและทีมงานที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ จึงร่วมกันจัดเทศกาลดนตรีออนไลน์นี้ขึ้นมา ชวนศิลปินกว่า 800 วงมาร่วมเล่นดนตรีกันและเปิดโอกาสให้โอนเงินสนับสนุนให้โดยตรง
