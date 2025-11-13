บันเทิง

สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 17:58 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 17:59 น.
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อนรัก โม้ ธัญญ์นิธิ ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
โอม นักร้องนำวง COCKTAIL โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก “โม้ ธัญญ์นิธิ” กรรมการผู้จัดการ The Concert ชี้ความสำเร็จของวงมีเพื่อนคนนี้เป็นส่วนสำคัญ แฟนเพลง-คนเบื้องหลังแห่ไว้อาลัย

เกิดข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการดนตรีและแฟนเพลง เมื่อ โอม–ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำวง COCKTAIL ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของเพื่อนสนิท “โม้” พร้อมข้อความอาลัยสุดซึ้ง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

โอม ค็อกเทล ได้ระบุว่า “ความสำเร็จใดๆ ของเรา เกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญ” และย้ำว่าในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ เพื่อนคนนี้คือคนที่ “พาตัวเองมาเสี่ยงไปด้วยกัน” ก่อนปิดท้ายว่าทางเดินครั้งใหม่นี้ เขาไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้เพื่อนพบความสุข และขอบคุณที่ได้เป็นเพื่อนกัน

ข่าวเศร้าจากวงการดนตรี โอม ค็อกเทล เผยความสำคัญของ โม้ ธัญญ์นิธิ
กําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ นาย ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ ณ วัดสมรโกฏิ บางกระสอ จ.นนทบุรี ศาลา 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568

  • เวลา 17.00 น. พิธีรดน้าศพ
  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 14 – วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568

  • เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568

  • เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
  • เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
  • เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจศพ

(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)

โอม ค็อกเทล ส่งข้อความอาลัยถึง โม้ ธัญญ์นิธิ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
“โม้ ธัญญ์นิธิ” คือใคร?

จากรายงานของเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ระบุว่า “โม้” ที่โอมเอ่ยถึง คือ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เป็นบุคคลสำคัญเบื้องหลังธุรกิจคอนเสิร์ตและสถานบันเทิงในไทย โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ The Concert Application ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและอีเวนต์ดนตรีชื่อดังของประเทศ

ธัญญ์นิธิไม่ได้มีบทบาทแค่ในฐานะผู้บริหาร แต่ยังเป็นหนึ่งในแกนนำคนดนตรีที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตรการเยียวยาในช่วงโควิด-19 ทั้งในนามชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทย และเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันแคมเปญและเฟสติวัลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือศิลปินและทีมงานที่ขาดรายได้จากการปิดสถานบันเทิง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

