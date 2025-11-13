สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต
โอม นักร้องนำวง COCKTAIL โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก “โม้ ธัญญ์นิธิ” กรรมการผู้จัดการ The Concert ชี้ความสำเร็จของวงมีเพื่อนคนนี้เป็นส่วนสำคัญ แฟนเพลง-คนเบื้องหลังแห่ไว้อาลัย
เกิดข่าวเศร้าที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการดนตรีและแฟนเพลง เมื่อ โอม–ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำวง COCKTAIL ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของเพื่อนสนิท “โม้” พร้อมข้อความอาลัยสุดซึ้ง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
โอม ค็อกเทล ได้ระบุว่า “ความสำเร็จใดๆ ของเรา เกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญ” และย้ำว่าในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ เพื่อนคนนี้คือคนที่ “พาตัวเองมาเสี่ยงไปด้วยกัน” ก่อนปิดท้ายว่าทางเดินครั้งใหม่นี้ เขาไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้เพื่อนพบความสุข และขอบคุณที่ได้เป็นเพื่อนกัน
กําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ นาย ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ ณ วัดสมรโกฏิ บางกระสอ จ.นนทบุรี ศาลา 3
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 17.00 น. พิธีรดน้าศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 14 – วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจศพ
(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)
“โม้ ธัญญ์นิธิ” คือใคร?
จากรายงานของเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ระบุว่า “โม้” ที่โอมเอ่ยถึง คือ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เป็นบุคคลสำคัญเบื้องหลังธุรกิจคอนเสิร์ตและสถานบันเทิงในไทย โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ The Concert Application ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตและอีเวนต์ดนตรีชื่อดังของประเทศ
ธัญญ์นิธิไม่ได้มีบทบาทแค่ในฐานะผู้บริหาร แต่ยังเป็นหนึ่งในแกนนำคนดนตรีที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตรการเยียวยาในช่วงโควิด-19 ทั้งในนามชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทย และเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันแคมเปญและเฟสติวัลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือศิลปินและทีมงานที่ขาดรายได้จากการปิดสถานบันเทิง
ข้อมูลจาก
