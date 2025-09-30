นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ
นักท่องเที่ยวหนีตายสุดชีวิต หลังถูกช้างแม่ลูกอ่อนพุ่งเข้าชนจนเรือแคนูพลิกคว่ำ ระหว่างล่องเรือซาฟารีที่ออคาวังโก เดลต้า ประเทศบอตสวานา
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเพลิดเพลินกับการล่องเรือแคนูซาฟารีในบอตสวานา ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สุดระทึกขวัญ เมื่อช้างป่าตัวหนึ่งได้พุ่งเข้าชนและพลิกเรือของพวกเขา โชคดีที่นักท่องเที่ยวสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้
กลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ประกอบด้วยชาวอังกฤษและชาวอเมริกัน ถูกช้างที่กำลังโมโหตัวนี้เข้าโจมตี ขณะล่องเรือแคนูในรูปแบบ “กอนโดลา” ผ่านบริเวณออคาวังโก เดลต้า (Okavango Delta) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากไกด์พาพวกเขาเข้าไปใกล้ช้างตัวเมียและลูกช้างสองตัวมากเกินไป ซึ่งกระตุ้นให้ช้างตัวผู้ซึ่งเป็นจ่าฝูงตัดสินใจตอบโต้
ขณะที่ไกด์พยายามพายเรือให้ห่างจากช้าง แต่ช้างกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วและใช้ลำตัวยกเรือแคนูให้พลิกคว่ำ ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งสี่คนต้องตกอยู่ในความตื่นตระหนก เพราะพวกเขาตกลงไปในน้ำที่ เต็มไปด้วยจระเข้ ขณะที่ไกด์ของพวกเขาทิ้งเรือแล้ววิ่งหนีไป
ช้างได้เดินออกจากไปชั่วครู่ ก่อนจะย้อนกลับมาโจมตีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มอีกครั้ง ซึ่งเธอรอดชีวิตมาได้จากการดำลงไปในน้ำที่ขุ่นมัว ทำให้ช้างไม่สามารถติดตามเธอได้
อดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้ดูคลิปวิดีโอการโจมตีนี้ กล่าวว่า “พวกเขาโชคดีมากที่หนีรอดมาได้ เพราะทั้งสี่คนมีโอกาสถูกช้างที่โกรธจัดฆ่าได้ง่ายๆ” “ผู้หญิงคนนั้นโชคดีที่ไม่ถูกช้างแทง แต่ถ้าช้างจับเธอไว้ใต้น้ำนานอีกไม่กี่วินาที เธอก็คงจมน้ำตาย”
เขาเสริมว่า “ช้างจ่าฝูงโจมตีเพราะมันกำลังปกป้องลูกของมัน และดูเหมือนว่าไกด์จะประเมินสถานการณ์ผิดพลาดในการพาผู้เข้าชมเข้าใกล้สัตว์มากเกินไป ซึ่งเป็นการทำผิดพลาดที่อาจถึงแก่ชีวิต” และยังกล่าวทิ้งท้ายว่า “มันคงเป็นเรื่องเล่ารอบกองไฟที่พวกเขาจะจดจำไปอีกหลายปี”
เจ้าหน้าที่ต้อนรับของบริษัทเรือแคนูแห่งหนึ่งยืนยันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นชาวอังกฤษและอเมริกัน “มีอุปกรณ์กล้องราคาแพงและโทรศัพท์หลายเครื่องที่สูญหายหรือเสียหาย แต่นับเป็นโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะสัตว์ป่าอาจคาดเดาไม่ได้เลย”
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
