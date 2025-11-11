ข่าวดาราบันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 14:11 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 14:11 น.
50
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เปิดใจครั้งแรก เพลง ชนม์ทิดา ยอมรับวิวาห์ล่ม เผย เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะด้วยตัวเอง ลั่น ไม่ทันได้เตรียมใจกับเรื่องนี้ แต่เคารพการตัดสินใจ

เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจยอมรับกับสื่อเป็นครั้งแรกเลยเกี่ยวกับข่าวลือความสัมพันธ์ของ เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็กของนายกฯ อนุทิน โดยก่อนหน้านี้มีแต่คนจับตาและลือกันไปว่างานวิวาห์ล่ม เหตุไร้รูปคู่หลายเดือน ทั้งยังไม่มีว่าที่สะใภ้ไปปรากฎตัวในวันที่ นายอนุทิน ว่าที่พ่อตาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงวันเกิดท่านนายกฯ หนู สาวเพลงก็ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงด้วย

จับตาข่าวลือ อนุทินฉลองวันเกิด 59 ปี ไร้เงา เพลง ชนม์ทิดา คนรัก เป๊ก เศรณี

ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ยอมออกมาเปิดใจพูดถึงสถานะกับ เป๊ก เศรณี เป็นครั้งแรก หลังคลุมเครือมานาน โดยเจ้าตัวยอมรับว่า ถูกฝ่ายชายเอยปากขอลดสถานะแบบไม่ทันตั้งตัว อาจจะเพราะรัก 7 ปีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม พร้อมเคลียร์ชัดปมข่าวลือมือที่ 3

“เราได้ลดสถานะ เพลงว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพันธ์ 7 ปี เพลงว่าคำว่าหมดรักอาจจะมีได้ แต่เพลงพูดเสมอว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บนความรัก ความเข้าใจ การให้เกียรติ เพลงพูดเสมอว่าวันนึงถ้าเราหมดรักหรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไป ขอแค่อย่างเดียวขอแค่การมาบอกกันตรง ๆ เพลงเคารพว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้รักกันแล้วเพลงเคารพความความรู้สึกนั้น เพลงยินดีที่เข้าใจ

ฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยก่อนมาก่อน พูดขึ้นมาเลย สำหรับเพลงคือไม่ได้ตั้งตัว คือ พูดตรง ๆ ว่าไม่ได้เผื่อใจไว้ แต่ว่าเพลงรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านอื่นๆ เพียงแต่ว่าเพลงอ่ะไม่ได้เผื่อใจไว้สำหรับตัวเองเท่านั้นเอง ก็ช็อกอยู่เหมือนกัน

สำหรับสาเหตุ เพลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน กว่าที่เราจะได้ข้อสรุปอะไรหลาย ๆ อย่างมันก็ต้องมีการพูดคุย แต่มันเป็นการคุยกันแค่ครั้งเดียว หลักๆ คือสองครั้ง ครั้งแรกอาจจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ครั้งที่สองเพลงเป็นคนขอคุยเองว่าสรุปแล้วมันคือยังไง เราเข้าใจตรงกันแล้วหรือยัง เพราะเพลงเข้าใจว่าเราแค่ Postpone ออกไป แต่ Postpone หมายถึงว่า เราพักสถานะไว้ตรงนี้ แต่คำว่าเลิกคือว่าแคนเซิลงานแต่ง เพราะฉะนั้นในวันนั้นมันคือคำว่า Postpone แต่วันเนี้ยเพลงได้คำตอบแล้ว และเพลงก็เคารพการตัดสินใจครั้งนั้นค่ะ

เรื่องนี้เกิดขึ้นตามวันที่ข่าวออกมาว่าเราไม่ได้มีรูปคู่กันมาหลายเดือน ในวันนั้นมันเป็นการพูดคุยว่า “ไม่พร้อมขอเวลา” เพลงอ่ะเคารพตรงนี้ เพราะเพลงรู้สึกว่าเราอยู่ในวัยที่เราอายุ 29 มันไม่แปลกเลยถ้าเกิดเราอาจจะเกิดการไม่พร้อมขึ้น แล้วเพลงอะเคารพสิ่งนั้น เพลงก็รู้สึกว่าเพลงก็แค่ขอถอยออกมา ถ้าคำว่าเราเลื่อนงานแต่งออก มันเลื่อนไปแล้วจัดวันที่พร้อมได้ แต่สิ่งที่เพลงเข้าใจและสิ่งที่คุณเป๊กพูดอาจจะไม่ได้ตรงกัน เราเข้าใจไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง มันก็คืออย่างนั้น เราลดความสัมพันธ์ คือความรักมันคงเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว

ส่วนเรื่องมือที่สาม เพลงคงตอบได้แค่ว่า ถ้าความรักเปลี่ยนไปก่อนขอให้เดินมาบอกเพลง ก่อนที่จะทำให้เราบั่นทอนความรู้สึก เพราะเพลงเชื่อว่า ในวันที่เรารักกันเรารักกันจริง ๆ อย่างน้อยความรักที่เพลงมีเพลงรักจริง ๆ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันที่เราเดินจากกัน ถ้าเราให้เกียรติกัน เราจะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่จะให้ตอบว่าไม่เสียใจ ไม่เสียดายเลยก็คงเป็นไปไม่ได้

ตอนนนี้ก็ได้มีโอกาสหันกลับมารักตัวเองและได้รู้ว่ามีวันที่เราต้องเดินข้ามผ่านอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ใครคือคนที่อยู่ข้างเราจริง ๆ และมันทำให้เพลงรู้ว่า เพลงมีซัพพอร์ต Foundation ที่แข็งแรงมาก คนที่พร้อมที่อยู่กับเพลง ไม่ตัดสินเพลง ไม่ตัดสินเรื่องราวความรักของเพลง แค่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อเข้าใจและเป็นพลังเป็นกำลังใจให้เพลงเดินก้าวผ่านไป ในวันที่แย่ เพลงบอกเลยว่าเพลงยังโชคดีที่หันไปแล้วยังเห็นคนที่รักเพลงจากใจที่จริงใจ

ถามว่าสภาพจิตใจจิตใจตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง น่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่ารักตัวเองและรักคนที่รักเราซึ่งล้อมรอบเราอยู่ เราเปลี่ยนแปลงความรักนั้นเดินก้าวไป เพลงเชื่อว่าวันข้างหน้าสิ่งที่ดี ๆ จะรออยู่

ถามว่าคุณแม่ซัพพอร์ตยังไงบ้าง คุณแม่เป็นคนให้เกียรติความรักของเพลงตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว คุณแม่จะไม่เคยเข้ามาก้าวก่าย คุณแม่มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตหัวใจลูกเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงลูกมาคุณแม่ก็ถนอมหัวใจเพลงมาตลอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากดูแลหัวใจตรงนี้ค่ะ ตอนนี้ก็สามารถใช้คำว่าโสดได้ 100% แล้ว

ตอนนี้เหลือแค่ให้เวลาได้ร้องไห้เต็มที่ ได้ฮีลเต็มที่ ให้เวลาตกตะกอนเต็มที่ แล้วก็วันที่เราพร้อมเพลงว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราพร้อมวันไหน แล้ววันนี้เพลงขอให้ตัวเองได้มีเวลาได้ฮีลกับมัน เพราะบางวันก็ยังยิ้มบางวันก็ร้องไห้มันเป็นธรรมดา ฉะนั้นยังคิดว่าให้เวลาก่อนดีกว่า”

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่สาม-1
ภาพ IG @plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่สาม-2
ภาพ IG @plengasavahame

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่สาม-3

เพลง ชนม์ทิดา ฉลองรัก 7 ปี เป็ก เศรณี
ภาพจาก : plengasavahame

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

30 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

18 นาที ที่แล้ว
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

20 นาที ที่แล้ว
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง บันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

31 นาที ที่แล้ว
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน บันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

35 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน คนโดนตัดสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม เศรษฐกิจ

เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 14:11 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 14:11 น.
50
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button