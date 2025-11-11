เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เปิดใจครั้งแรก เพลง ชนม์ทิดา ยอมรับวิวาห์ล่ม เผย เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะด้วยตัวเอง ลั่น ไม่ทันได้เตรียมใจกับเรื่องนี้ แต่เคารพการตัดสินใจ
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจยอมรับกับสื่อเป็นครั้งแรกเลยเกี่ยวกับข่าวลือความสัมพันธ์ของ เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี ลูกชายคนเล็กของนายกฯ อนุทิน โดยก่อนหน้านี้มีแต่คนจับตาและลือกันไปว่างานวิวาห์ล่ม เหตุไร้รูปคู่หลายเดือน ทั้งยังไม่มีว่าที่สะใภ้ไปปรากฎตัวในวันที่ นายอนุทิน ว่าที่พ่อตาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมถึงวันเกิดท่านนายกฯ หนู สาวเพลงก็ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงด้วย
จับตาข่าวลือ อนุทินฉลองวันเกิด 59 ปี ไร้เงา เพลง ชนม์ทิดา คนรัก เป๊ก เศรณี
ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ยอมออกมาเปิดใจพูดถึงสถานะกับ เป๊ก เศรณี เป็นครั้งแรก หลังคลุมเครือมานาน โดยเจ้าตัวยอมรับว่า ถูกฝ่ายชายเอยปากขอลดสถานะแบบไม่ทันตั้งตัว อาจจะเพราะรัก 7 ปีมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม พร้อมเคลียร์ชัดปมข่าวลือมือที่ 3
“เราได้ลดสถานะ เพลงว่าพอเราเดินทางมาอยู่ในความสัมพันธ์ 7 ปี เพลงว่าคำว่าหมดรักอาจจะมีได้ แต่เพลงพูดเสมอว่าความรักของเพลงตั้งอยู่บนความรัก ความเข้าใจ การให้เกียรติ เพลงพูดเสมอว่าวันนึงถ้าเราหมดรักหรืออาจจะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไป ขอแค่อย่างเดียวขอแค่การมาบอกกันตรง ๆ เพลงเคารพว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้รักกันแล้วเพลงเคารพความความรู้สึกนั้น เพลงยินดีที่เข้าใจ
ฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยก่อนมาก่อน พูดขึ้นมาเลย สำหรับเพลงคือไม่ได้ตั้งตัว คือ พูดตรง ๆ ว่าไม่ได้เผื่อใจไว้ แต่ว่าเพลงรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ และไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับท่านอื่นๆ เพียงแต่ว่าเพลงอ่ะไม่ได้เผื่อใจไว้สำหรับตัวเองเท่านั้นเอง ก็ช็อกอยู่เหมือนกัน
สำหรับสาเหตุ เพลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน กว่าที่เราจะได้ข้อสรุปอะไรหลาย ๆ อย่างมันก็ต้องมีการพูดคุย แต่มันเป็นการคุยกันแค่ครั้งเดียว หลักๆ คือสองครั้ง ครั้งแรกอาจจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ครั้งที่สองเพลงเป็นคนขอคุยเองว่าสรุปแล้วมันคือยังไง เราเข้าใจตรงกันแล้วหรือยัง เพราะเพลงเข้าใจว่าเราแค่ Postpone ออกไป แต่ Postpone หมายถึงว่า เราพักสถานะไว้ตรงนี้ แต่คำว่าเลิกคือว่าแคนเซิลงานแต่ง เพราะฉะนั้นในวันนั้นมันคือคำว่า Postpone แต่วันเนี้ยเพลงได้คำตอบแล้ว และเพลงก็เคารพการตัดสินใจครั้งนั้นค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นตามวันที่ข่าวออกมาว่าเราไม่ได้มีรูปคู่กันมาหลายเดือน ในวันนั้นมันเป็นการพูดคุยว่า “ไม่พร้อมขอเวลา” เพลงอ่ะเคารพตรงนี้ เพราะเพลงรู้สึกว่าเราอยู่ในวัยที่เราอายุ 29 มันไม่แปลกเลยถ้าเกิดเราอาจจะเกิดการไม่พร้อมขึ้น แล้วเพลงอะเคารพสิ่งนั้น เพลงก็รู้สึกว่าเพลงก็แค่ขอถอยออกมา ถ้าคำว่าเราเลื่อนงานแต่งออก มันเลื่อนไปแล้วจัดวันที่พร้อมได้ แต่สิ่งที่เพลงเข้าใจและสิ่งที่คุณเป๊กพูดอาจจะไม่ได้ตรงกัน เราเข้าใจไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง มันก็คืออย่างนั้น เราลดความสัมพันธ์ คือความรักมันคงเปลี่ยนรูปแบบไปแล้ว
ส่วนเรื่องมือที่สาม เพลงคงตอบได้แค่ว่า ถ้าความรักเปลี่ยนไปก่อนขอให้เดินมาบอกเพลง ก่อนที่จะทำให้เราบั่นทอนความรู้สึก เพราะเพลงเชื่อว่า ในวันที่เรารักกันเรารักกันจริง ๆ อย่างน้อยความรักที่เพลงมีเพลงรักจริง ๆ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันที่เราเดินจากกัน ถ้าเราให้เกียรติกัน เราจะยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่จะให้ตอบว่าไม่เสียใจ ไม่เสียดายเลยก็คงเป็นไปไม่ได้
ตอนนนี้ก็ได้มีโอกาสหันกลับมารักตัวเองและได้รู้ว่ามีวันที่เราต้องเดินข้ามผ่านอุปสรรคอีกครั้งหนึ่งในชีวิต ใครคือคนที่อยู่ข้างเราจริง ๆ และมันทำให้เพลงรู้ว่า เพลงมีซัพพอร์ต Foundation ที่แข็งแรงมาก คนที่พร้อมที่อยู่กับเพลง ไม่ตัดสินเพลง ไม่ตัดสินเรื่องราวความรักของเพลง แค่นั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อเข้าใจและเป็นพลังเป็นกำลังใจให้เพลงเดินก้าวผ่านไป ในวันที่แย่ เพลงบอกเลยว่าเพลงยังโชคดีที่หันไปแล้วยังเห็นคนที่รักเพลงจากใจที่จริงใจ
ถามว่าสภาพจิตใจจิตใจตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยัง น่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่ารักตัวเองและรักคนที่รักเราซึ่งล้อมรอบเราอยู่ เราเปลี่ยนแปลงความรักนั้นเดินก้าวไป เพลงเชื่อว่าวันข้างหน้าสิ่งที่ดี ๆ จะรออยู่
ถามว่าคุณแม่ซัพพอร์ตยังไงบ้าง คุณแม่เป็นคนให้เกียรติความรักของเพลงตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว คุณแม่จะไม่เคยเข้ามาก้าวก่าย คุณแม่มีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตหัวใจลูกเพราะว่าคุณแม่เลี้ยงลูกมาคุณแม่ก็ถนอมหัวใจเพลงมาตลอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากดูแลหัวใจตรงนี้ค่ะ ตอนนี้ก็สามารถใช้คำว่าโสดได้ 100% แล้ว
ตอนนี้เหลือแค่ให้เวลาได้ร้องไห้เต็มที่ ได้ฮีลเต็มที่ ให้เวลาตกตะกอนเต็มที่ แล้วก็วันที่เราพร้อมเพลงว่าเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราพร้อมวันไหน แล้ววันนี้เพลงขอให้ตัวเองได้มีเวลาได้ฮีลกับมัน เพราะบางวันก็ยังยิ้มบางวันก็ร้องไห้มันเป็นธรรมดา ฉะนั้นยังคิดว่าให้เวลาก่อนดีกว่า”
