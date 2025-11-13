บันเทิงบันเทิงเกาหลี

เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:36 น.
67
สมาชิก NewJeans กลับค่าย Ador ครบทั้ง 5 คน

สิ้นสุดการรอคอย! NewJeans กลับมาร่วมกิจกรรมกับต้นสังกัด ADOR ครบทั้ง 5 คน พร้อมเดินหน้าสร้างผลงานเพลงต่อไป หลังศาลสั่งสัญญาถึงปี 2029 แฟนกังวลกับอนาคตของวง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 Ador ค่ายเพลงย่อยของ Hybe ได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ระบุว่า ฮเยอิน (Hyein) และ แฮริน (Haerin) สองสมาชิกของวง NewJeans ตัดสินใจที่จะเคารพคำตัดสินล่าสุดของศาล ทั้งสองได้พิจารณาอย่างรอบคอบกับครอบครัว และพูดคุยกับบริษัทแล้ว จึงตัดสินใจกลับมาที่ต้นสังกัด Ador ยังขอให้แฟน ๆ สนับสนุน และหลีกเลี่ยงการคาดเดาที่ไม่มีมูล

แถลงการณ์ดังกล่าวทำให้เหล่าบันนี่ส์ (Bunnies) ชื่อแฟนคลับของสาว ๆ นิวจีนส์กังวลอย่างมากว่าวง NewJeans จะกลับมาเป็นเหมือนเดินหรือไม่ เพราะขาดอีก 3 สมาชิกที่เหลือ

ต่อมาไม่นาน ฮันนี (Hanni), แดเนียล (Danielle) และ มินจี (Minji) อีกสามสมาชิก ได้ออกแถลงการณ์ของตนเองตามมา พวกเธอประกาศว่า ได้ตัดสินใจกลับไปยัง Ador เช่นกัน หลังจากการพูดคุยอย่างรอบคอบ พร้อมชี้แจงว่าการแจ้งข่าวกลับค่ายล่าช้า เพราะสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในแอนตาร์กติกา ในขณะนี้ Ador ไม่ได้ตอบกลับใด ๆ เราจึงจำเป็นต้องประกาศเรื่องนี้ผ่านแถลงการณ์แยกต่างหาก ทั้งสามยืนยันว่า “เราจะยังคงทักทายทุกคนด้วยผลงานเพลงและการแสดงที่จริงใจต่อไป”

อย่างไรก็ตาม Ador ยังไม่ออกมายืนยันว่าสมาชิกทั้ง 5 คนจะกลับมาที่ค่ายจริงหรือไม่

NewJeans - 4
ภาพจาก Instagram : newjeans_official

สำหรับ วงเกิร์ลกรุ๊ป NewJeans เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2022 เดบิวต์เมื่อเดือนกรกฎาคม และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม ปีเดียวกัน พวกเธอมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับต้นสังกัด Ador ในปี 2024 ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการ K-pop เพราะปกติค่ายเพลงจะควบคุมศิลปินอย่างเข้มงวด

ปัญหาเริ่มขึ้นหลังจากการปลด มินฮีจิน (Min Hee-jin) ซีอีโอของ Ador ซึ่งเป็นผู้ดูแล NewJeans สมาชิกทั้ง 5 คนจึงประกาศออกจาก Ador พวกเขาเผยว่าค่ายปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและสื่อสารบิดเบือนและชักใย นอกจากนี้ยังยื่นข้อเรียกร้องให้คืนตำแหน่งให้มินฮีจิน

เมื่อ Ador ไม่ทำตามข้อเรียกร้อง สมาชิกทั้ง 5 จึงประกาศออกจากค่าย Ador และยื่นฟ้องศาลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเธอออกจากค่าย

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลเกาหลีใต้มีคำตัดสินว่าสัญญาของ NewJeans กับ Ador มีผลถึงปี 2029 ยังคงมีผลบังคับใช้ โดยศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของ NewJeans พวกเธอประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าห้าสาวมีโอกาสน้อยมากที่จะชนะอุทธรณ์ เพราะศาลเข้าข้าง Ador อย่างชัดเจน

การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้ทำให้ NewJeans ต้องหยุดพักงาน พวกเธอพยายามรีแบรนด์ในชื่อของ NJZ และพยายามปล่อยเพลงใหม่ แต่ Ador ใช้คำสั่งศาลหยุดกิจกรรมเหล่านั้น

ทั้งนี้ นิวจีนส์ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดบิวต์ ซิงเกิลแรก Attention ขึ้นท็อปชาร์ตเกาหลี และเพลงฮิต SuperShy ติดอันดับเพลงที่ดีที่สุดแห่งปี 2023 ของสื่อดังมากมาย ทั้ง Rolling Stone, NME และ Billboard

NewJeans- 3
ภาพจาก Instagram : newjeans_official
NewJeans-5
ภาพจาก Instagram : newjeans_official
NewJeans - 2
ภาพจาก Instagram : newjeans_official
NewJeans
ภาพจาก Instagram : newjeans_official

ข้อมูลจาก : bbc

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

1 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

50 วินาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

11 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

22 นาที ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

29 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

31 นาที ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

45 นาที ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

48 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

48 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

56 นาที ที่แล้ว
Danny Lent ชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์เป็น LGBTQ ในไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ข่าว

คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บูรณะราชรถ ราชยาน พระพันปี ข่าว

เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง ละครเอา &quot;ชื่อจริง-รูปจริง&quot; ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย &quot;ฟ้องได้ไหม?&quot; ข่าว

หนุ่มสุดงง ละครเอา “ชื่อจริง-รูปจริง” ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย “ฟ้องได้ไหม?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินชอบพูดเข้าทางเขมร ข่าวการเมือง

“ทูตรัศม์” กังขา “อนุทิน” ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดโผล่ท้าภาษีทรัมป์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 13 พ.ย. 68 ศูนย์กลางฃเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ เขย่าเกาะสมุย ขนาด 2.4 ประชาชนผวา เสียงดังสนั่น-บ้านสั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งเบอร์ 14 ทีมหมอนทอง ป่วยกะทันหัน ต้องนอนรพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองรูปพรรณ 13 พ.ย.2568 ราคาทองวันนี้

ราคาทองรูปพรรณ พุ่ง ขายออกบาทละ 65,050 พร้อมเช็กทองคำแท่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิก NewJeans กลับค่าย Ador ครบทั้ง 5 คน บันเทิงเกาหลี

เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงห์บุรีวิกฤต คันกั้นน้ำที่ อ.อินทร์บุรี พังใกล้ 16.40 น. วานนี้ (12 พ.ย.) น้ำเชี่ยวบ่าเข้าชุมชนกว่า 300 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งอพยพด่วน เตือนระวังน้ำมุ่งหน้า สภ.อินทร์บุรี ข่าว

คลิปมวลน้ำคลั่ง! พนังกั้นน้ำวัดปราสาทแตก น้ำท่วมเข้าอำเภออินทร์บุรี 300 หลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก ข่าว

แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวซิงฉือ หนุ่มจีนอายุ 35 ปี ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มจีนชื่อคล้ายดาราใหญ่ แฟนคลับเกือบช็อก ! หนีกบดานขอนแก่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา​” นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ เทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:36 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:36 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button