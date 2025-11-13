เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่
สิ้นสุดการรอคอย! NewJeans กลับมาร่วมกิจกรรมกับต้นสังกัด ADOR ครบทั้ง 5 คน พร้อมเดินหน้าสร้างผลงานเพลงต่อไป หลังศาลสั่งสัญญาถึงปี 2029 แฟนกังวลกับอนาคตของวง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 Ador ค่ายเพลงย่อยของ Hybe ได้ออกแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ ระบุว่า ฮเยอิน (Hyein) และ แฮริน (Haerin) สองสมาชิกของวง NewJeans ตัดสินใจที่จะเคารพคำตัดสินล่าสุดของศาล ทั้งสองได้พิจารณาอย่างรอบคอบกับครอบครัว และพูดคุยกับบริษัทแล้ว จึงตัดสินใจกลับมาที่ต้นสังกัด Ador ยังขอให้แฟน ๆ สนับสนุน และหลีกเลี่ยงการคาดเดาที่ไม่มีมูล
แถลงการณ์ดังกล่าวทำให้เหล่าบันนี่ส์ (Bunnies) ชื่อแฟนคลับของสาว ๆ นิวจีนส์กังวลอย่างมากว่าวง NewJeans จะกลับมาเป็นเหมือนเดินหรือไม่ เพราะขาดอีก 3 สมาชิกที่เหลือ
ต่อมาไม่นาน ฮันนี (Hanni), แดเนียล (Danielle) และ มินจี (Minji) อีกสามสมาชิก ได้ออกแถลงการณ์ของตนเองตามมา พวกเธอประกาศว่า ได้ตัดสินใจกลับไปยัง Ador เช่นกัน หลังจากการพูดคุยอย่างรอบคอบ พร้อมชี้แจงว่าการแจ้งข่าวกลับค่ายล่าช้า เพราะสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในแอนตาร์กติกา ในขณะนี้ Ador ไม่ได้ตอบกลับใด ๆ เราจึงจำเป็นต้องประกาศเรื่องนี้ผ่านแถลงการณ์แยกต่างหาก ทั้งสามยืนยันว่า “เราจะยังคงทักทายทุกคนด้วยผลงานเพลงและการแสดงที่จริงใจต่อไป”
อย่างไรก็ตาม Ador ยังไม่ออกมายืนยันว่าสมาชิกทั้ง 5 คนจะกลับมาที่ค่ายจริงหรือไม่
สำหรับ วงเกิร์ลกรุ๊ป NewJeans เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2022 เดบิวต์เมื่อเดือนกรกฎาคม และเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม ปีเดียวกัน พวกเธอมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับต้นสังกัด Ador ในปี 2024 ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการ K-pop เพราะปกติค่ายเพลงจะควบคุมศิลปินอย่างเข้มงวด
ปัญหาเริ่มขึ้นหลังจากการปลด มินฮีจิน (Min Hee-jin) ซีอีโอของ Ador ซึ่งเป็นผู้ดูแล NewJeans สมาชิกทั้ง 5 คนจึงประกาศออกจาก Ador พวกเขาเผยว่าค่ายปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและสื่อสารบิดเบือนและชักใย นอกจากนี้ยังยื่นข้อเรียกร้องให้คืนตำแหน่งให้มินฮีจิน
เมื่อ Ador ไม่ทำตามข้อเรียกร้อง สมาชิกทั้ง 5 จึงประกาศออกจากค่าย Ador และยื่นฟ้องศาลเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเธอออกจากค่าย
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ศาลเกาหลีใต้มีคำตัดสินว่าสัญญาของ NewJeans กับ Ador มีผลถึงปี 2029 ยังคงมีผลบังคับใช้ โดยศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของ NewJeans พวกเธอประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าห้าสาวมีโอกาสน้อยมากที่จะชนะอุทธรณ์ เพราะศาลเข้าข้าง Ador อย่างชัดเจน
การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้ทำให้ NewJeans ต้องหยุดพักงาน พวกเธอพยายามรีแบรนด์ในชื่อของ NJZ และพยายามปล่อยเพลงใหม่ แต่ Ador ใช้คำสั่งศาลหยุดกิจกรรมเหล่านั้น
ทั้งนี้ นิวจีนส์ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดบิวต์ ซิงเกิลแรก Attention ขึ้นท็อปชาร์ตเกาหลี และเพลงฮิต SuperShy ติดอันดับเพลงที่ดีที่สุดแห่งปี 2023 ของสื่อดังมากมาย ทั้ง Rolling Stone, NME และ Billboard
ข้อมูลจาก : bbc
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR
- ศาลพิพากษา NewJeans ยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ยังเป็นศิลปินเครือ ADOR
- NJZ (NewJeans) ประกาศพักวง ตามคำสั่งศาล แฟนคลับใจหาย หวั่นถูกครอบงำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: